Ukraine-Tourismus: Nach Weihnachtstagen ist die Grenze nach Polen für Ukrainer geschlossen!

Man muss sich schon die Frage gefallen, was das für ein Krieg zwischen Ukraine und Russland ist. Wieso machen so viele Menschen an Weihnachten Urlaub bei den Familien, wenn sie vorher angeblich wegen des brutalen Krieges geflüchtet sind? Oder warum bekommt man weder noch in Frankfurt, Würzburg oder anderen Städten eine Flixbuskarte in die Ukraine? All diese Dinge bestätigen, dass da etwas nicht stimmen kann. Wenn man flüchtet, geht man nicht mehr zurück, wie mir ein Flüchtling aus Turkmenistan mitteilte.

Nach unbestätigten Meldungen soll Polen die Grenze zur Ukraine geschlossen haben. Viele ukrainische Bürger, die das Weihnachtsfest in der Heimat gefeiert hatten und nun zurück nach Polen und Deutschland wollten, sitzen fest. pic.twitter.com/K468oRT9mo — Franz Branntwein™ (@FranzBranntwe10) January 2, 2024

Aufregung an der Ukrinischen/Polnischen Grenze: Ohne ein Ausreiseformular kommt man als Ukrainer nicht mehr raus. Die Frauen sehen sich bisschen hilflos… Tiktok wird gerade mit diesen Videos vollgeflutet. Man will nach Germoney … pic.twitter.com/3u2U3getuB — Maik Schmiddie 🇩🇪 Z28 🚜#Generalstreik (@SchmiddieMaik) January 2, 2024





Die Netflix-Busse aus der Ukraine stecken bereits seit 11 Stunden an der polnischen Grenze fest.

Westliche Medien behaupten, dass Polen die „Kriegs-Touristen“ nicht reinlassen wollen.

Die Ukrainer berichten, dass die nicht ausreisen dürfen, wegen dem Kriegsdienst. https://t.co/Kk6TcOlk0S pic.twitter.com/ORjjEsco6U — Maik Schmiddie 🇩🇪 Z28 🚜#Generalstreik (@SchmiddieMaik) January 2, 2024

Quelle: Netzfund Twitter