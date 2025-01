Die Nahtoderfahrung eines Arztes in Alberta wirft Fragen zu Korruption und Schweigen in der COVID-Daten-Taskforce auf

Dr. Daniel Nagase, ein kanadischer Notarzt, behauptet, dass Dr. Gary Davidson, ein ehemaliger Leiter der Notaufnahme von Red Deer, wurde Opfer eines versuchten Mordes durch die absichtliche Injektion von Kot, was zu einer lebensbedrohlichen Sepsis-Infektion führte.

Der Vorfall, der sich 2023 im Red Deer Hospital ereignete, betraf Davidsons plötzliche Verschlechterung von einer Lungenentzündung zu einer Sepsisinfektion, die durch fünf verschiedene Bakterien verursacht wurde, eine Erkrankung, von der Nagase glaubt, dass sie nur durch die absichtliche Einführung von Bakterien in den Blutkreislauf verursacht werden könnte.

Davidson, der seine medizinische Lizenz für die Verschreibung von Ivermectin und die Äußerung abweichender Ansichten zu COVID-19 verloren hatte, war auch Vorsitzender der COVID-Daten-Task Force in Alberta, einer 2-Millionen-Dollar-Initiative, die von Premier Danielle Smith ins Leben gerufen wurde, um die Pandemiereaktion der Provinz zu überprüfen.

Nagase kritisierte den Mangel an Transparenz und die Zurückhaltung kritischer COVID-19-Daten und deutete an, dass finanzielle Anreize und Geheimhaltungsvereinbarungen die Veröffentlichung wichtiger Informationen verhindern könnten.

Der Artikel hebt das breitere moralische Dilemma hervor, mit dem medizinisches Fachpersonal konfrontiert ist, die ihre beruflichen Verpflichtungen mit persönlichen Ängsten in Einklang bringen müssen, und fordert Ärzte auf, das menschliche Leben über institutionelle Loyalität zu stellen.

In einem erschreckenden Bericht, der die Grenze zwischen medizinischem Kunstfehler und potenzieller Kriminalität verwischt, Dr. Daniel Nagase, ein kanadischer Notarzt, hat enthüllt, was seiner Meinung nach ein versuchter Mord an Dr. Gary Davidson, ehemaliger Leiter der Red Deer-Notaufnahme und Vorsitzender der COVID-Daten-Taskforce in Alberta.

Der angebliche Vorfall, der sich 2023 im Red Deer Hospital ereignete, betraf Davidsons plötzliche Verschlechterung von einer Lungenentzündung zu einer lebensbedrohlichen Sepsis-Infektion, die durch fünf verschiedene Bakterien verursacht wurde – eine Erkrankung, von der Nagase vermutet, dass sie nur durch die absichtliche Injektion von Kot in Davidsons Blutkreislauf entstehen könnte.

Die Geschichte, die von Nagase in einem kürzlich erschienenen Substack-Artikel geteilt wurde, wirft beunruhigende Fragen über die Beweggründe für die Zurückhaltung kritischer COVID-19-Daten und die potenziellen Gefahren auf, denen medizinische Fachkräfte ausgesetzt sind, die den Status quo in Frage stellen.

Ein verdächtiger medizinischer Notfall

Dr. Gary Davidson, ein Arzt, der zuvor seine medizinische Lizenz für die Verschreibung von Ivermectin und die Äußerung abweichender Ansichten zu COVID-19 verloren hatte, erzählte Nagase während eines privaten Treffens von seiner Tortur. Davidson erklärte, dass seine Lungenentzündung, die zunächst durch eine Kombination aus Kälteeinwirkung, GERD (Magen-Refluxkrankheit) und Exposition gegenüber Hühnerkot während der Verarbeitung von Geflügel verursacht wurde, sich trotz der Behandlung mit oralen Antibiotika verschlimmerte. In das Red Deer Hospital eingeliefert, wo er einst als Leiter der Notaufnahme gedient hatte, nahm Davidsons Zustand eine dramatische Wendung, als er an einer Sepsis erkrankte – einer Blutinfektion mit fünf verschiedenen Bakterien.

Nagase, ein erfahrener Notarzt, stellte die Seltenheit einer solchen multibakteriellen Infektion bei einem Patienten fest, der bereits intravenöse Antibiotika erhielt. „Das praktikabelste Mittel, mehrere lebende Bakterien ins Blut zu bringen, ist eine tatsächliche Injektion von Kot“, schrieb Nagase. Er skizzierte drei mögliche Erklärungen: Selbstverletzung (Munchausens), Schaden durch eine andere Person (Munchausens Stellvertreter) oder versuchter Mord. Nagase neigte zu letzterem und deutete an, dass jemand, der Davidsons kontroverse Haltung zu COVID-19-Behandlungen kannte, versucht haben könnte, ihn zum Schweigen zu bringen.

Auf die Frage, ob er sich an Gespräche oder spirituelle Erfahrungen während seiner Zeit auf der Intensivstation erinnere, antwortete Davidson Berichten zufolge mit einem „entsetzten“ Blick und lehnte es ab, näher darauf einzugehen.

Die COVID-Daten-Taskforce und unbeantwortete Fragen

Der Vorfall gewinnt an Bedeutung, da Davidson als Vorsitzender der COVID-Daten-Taskforce von Alberta, einer 2-Millionen-Dollar-Initiative, die 2022 von Premier Danielle Smith ins Leben gerufen wurde, um die Pandemiereaktion der Provinz zu überprüfen, zusätzliche Bedeutung. Mit der Bewertung der „Integrität, Gültigkeit, Zuverlässigkeit und Qualität“ der COVID-19-Daten wurde von Davidsons Ausschuss erwartet, dass er Transparenz zu kritischen Themen wie Impfstoffsicherheit, Behandlungsprotokollen und Sterblichkeitsraten bietet. Doch mehr als zwei Jahre später wurden keine vorläufigen Berichte oder Rohdaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Nagase kritisierte Davidsons Untätigkeit und deutete an, dass finanzielle Anreize und Geheimhaltungsvereinbarungen Vorrang vor der öffentlichen Gesundheit haben könnten. „Die Rohdaten von Alberta Health Services bleiben unter Verschluss“, schrieb Nagase. „Ich kann nur spekulieren, warum lebensrettende Informationen immer noch unter Dr. Gary Davidsons Vorsitz.“

Der Mangel an Transparenz hatte reale Folgen. Nagase zitierte Fälle wie Sheila Annette Lewis, die 2023 starb, nachdem sie einen für eine Lungentransplantation erforderlichen mRNA-Impfstoff abgelehnt hatte, und die anhaltende Aufnahme von COVID-19-mRNA-Impfstoffen in die Impfpläne für Kinder trotz Sicherheitsbedenken. Er bemerkte auch einen Anstieg ungewöhnlicher Krebserkrankungen und Herz-Kreislauf-Ereignisse nach einer weit verbreiteten mRNA-Impfung – ein Trend, den er in seiner Praxis in der Notaufnahme aus erster Hand beobachtete.

Schweigen, Angst und das moralische Dilemma

Nagases Enthüllungen kommen zu einer Zeit, in der er selbst mit eskalierenden Bedrohungen konfrontiert war, darunter ein verdächtiger Vorfall in seinem Haus am Neujahrstag. In seinem Artikel kündigte er seine Entscheidung an, die Veröffentlichung auf Substack einzustellen, und berief sich auf persönliche Sicherheitsbedenken und auf das Gefühl, dass er „nichts mehr zu sagen“ habe. Doch seine Kritik an Davidson und dem breiteren medizinischen Establishment unterstreicht ein tieferes moralisches Dilemma: die Spannung zwischen beruflichen Verpflichtungen und persönlichen Ängsten.

„Verbrechen blühen, wenn Gier, Feigheit und individuelle Entscheidungen, die Geld, Bequemlichkeit und die eigenen Ängste über das Leben eines anderen stellen, die Norm sind“, schrieb Nagase. Er forderte seine Kollegen auf, Stellung zu nehmen, und argumentierte, dass anhaltendes Schweigen angesichts von Ungerechtigkeit gleichbedeutend mit Komplizenschaft sei. „Der Unterschied zwischen Bösem und Gut liegt in der Art und Weise, wie das Prinzip angewendet wird“, fügte er hinzu und forderte Ärzte auf, das menschliche Leben über institutionelle Loyalität zu stellen.

Zu den Quellen gehören:

Expose-News.com

DanielNagase.substack.com

WebArchiv.org

newstarget.com