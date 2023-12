Die Schande von Rüsselsheim weitet sich aus! Zerstörte Weihnachtgrippe um 11:00 Uhr noch nicht entfernt!

Es ist kaum zu glauben, wenn man nicht selber vor Ort gewesen wäre! Die Schande nach dem Anschlag auf die Weihnachtsgrippe weitet sich, da sich noch keine 10 Meter entfernt auf der gegenüberliegenden Straßenseite das Rüsselsheimer Rathaus befindet und dort keiner in der Lage ist, um diesen Schandfleck zu beseitigen oder zu reparieren! Dutzende Mitarbeiter der Stadt müssen heute Morgen an der zerstörten Weihnachtsgrippe vorbeigekommen sein, aber keiner kümmert sich um die Zerstörung und Enthauptung der Grippefiguren. Was in dieser Stadt und im Internet abgeht, scheint den Rathausmitarbeitern und Chefs nicht zu interessieren oder ist es einfach nur zu kalt.

