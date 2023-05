Die USA werden die COVID-Impfpflicht für Reisende und Bundesangestellte beenden

Die USA werden ihre Wuhan-Coronavirus (COVID-19)-Impfanforderungen für internationale Reisende und Mitarbeiter, die unter der Bundesregierung arbeiten, beenden.

Laut einem Bericht von Reuters vom 2. Mai gab das Weiße Haus bekannt, dass die Impfanforderungen für beide Gruppen am 11. Mai enden werden. Dies wird mit dem Abschluss des COVID-19-Notstands im Bereich der öffentlichen Gesundheit zusammenfallen, der erstmals im März 2020 ausgerufen wurde, fügte die Verkaufsstelle hinzu.

“Während die Impfung eines der wichtigsten Instrumente zur Förderung der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und zur Förderung der Effizienz der Arbeitsplätze bleibt, befinden wir uns jetzt in einer anderen Phase unserer Reaktion, wenn diese Maßnahmen nicht mehr notwendig sind”, sagte das Weiße Haus in einer Erklärung.

Laut NBC News bedeutet die Ankündigung des Weißen Hauses, dass internationale Reisende, die keine US-Bürger oder ständigen Einwohner sind, nicht mehr vollständig geimpft werden müssen, bevor sie in die Vereinigten Staaten fliegen. Die Impfanforderungen wurden ursprünglich als Teil größerer Bemühungen zur Eindämmung der Ausbreitung neuer COVID-19-Varianten eingeführt.

In einer separaten Ankündigung sagte das Department of Homeland Security (DHS), dass es nicht mehr verlangen wird, dass Nicht-US-Reisende, die über Landeinreisehäfen und Fähren in das Land einreisen, gegen COVID-19 geimpft werden. Das DHS fügte hinzu, dass diese Maßnahme neben der Abschaffung der Anforderungen an den Impfnachweis am 12. Mai beginnen wird.

Im Februar stimmte das von den Republikanern kontrollierte Repräsentantenhaus dafür, die Anforderung aufzuheben, dass die meisten ausländischen Reisenden, die mit dem Flugzeug einreisen, gegen COVID-19 geimpft werden. Dies war eine der wenigen verbleibenden Reisebeschränkungen aus der Pandemiezeit, die noch in Kraft waren.

Im Juni 2022 ließ die Biden-Administration ihre Anforderung fallen, dass Personen, die mit dem Flugzeug ankommen, negativ auf COVID-19 getestet werden. Es hielt jedoch die von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) für die meisten Reisenden empfohlenen Impfanforderungen ein.

Eine Person, die von der Impfpflicht der CDC betroffen war, war der serbische Tennisspieler Novak Djokovic. Der Tennisspieler der Männer Nr. 1 konnte nicht in einigen US-Turnieren spielen, da ihm der COVID-19-Impfstoff nicht injiziert wurde. Aber nach den neuen Regeln konnte er ab dem 12. Mai frei an großen amerikanischen Turnieren teilnehmen und spielen.

Vax-Anforderung für Bundesangestellte, die auch am 11. Mai endet

Der 11. Mai markiert auch das Ende der COVID-19-Impfstoffanforderungen für Bundesangestellte. Die Mandate, die erstmals im September 2021 von der Biden-Administration verhängt wurden, forderten, dass Mitarbeiter und Auftragnehmer mit dem COVID-19-Impfstoff injiziert werden oder Disziplinarmaßnahmen – einschließlich der Kündigung – ausgesetzt werden. Während medizinische und religiöse Ausnahmen angeblich erlaubt waren, wurden viele dieser Anträge abgelehnt.

Mehr als ein Jahr später forderte das Weiße Haus die Bundesbehörden im Oktober 2022 auf, das COVID-19-Impfstoffmandat für Auftragnehmer nicht durchzusetzen. Die Anordnung wurde trotz der Aufhebung einer landesweiten einstweiligen Verfügung erlassen.

Das Mandat für Bundesangestellte wurde nach einer Reihe von Gerichtsurteilen seit über einem Jahr nicht mehr durchgesetzt. Im März, die 5. USA Das Berufungsgericht in New Orleans blockierte das COVID-19-Impfstoffmandat der Biden-Administration für Bundesangestellte. Die Entscheidung des Bundesgerichts hob ein früheres Urteil auf, das die Impfpflicht bestätigt hatte. (Related: BREAKING: Das Fifth Circuit Court of Appeals erlässt einen Notfallstopp für Bidens verfassungswidriges Impfstoffmandat.)

Trotz dieser rechtlichen Auseinandersetzungen sagte das Weiße Haus in seiner Erklärung, dass die Biden-Administration “98 Prozent Compliance” unter den 3,5 Millionen starken Bundesbelegschaften erreicht habe.

Darüber hinaus macht die Regierung auch andere COVID-bezogene Anforderungen rückgängig. Das Department of Health and Human Services wird damit beginnen, die Impfanforderungen für Pädagogen, die im Rahmen des Head Start-Programms arbeiten, und für diejenigen, die in Gesundheitseinrichtungen arbeiten, die von den Centers for Medicare und Medicaid Services zertifiziert sind, zu beenden.

