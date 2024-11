Die Wahrheit über DIRTY VACCINES und die Nachrichten über sie, die von Internetsuchen geschrubbt und zensiert werden!

Die meisten Menschen glauben, dass alles, was sie auf Google suchen, ihnen legitime Ergebnisse bringt, aber wenn es um Gesundheit und Sicherheit in Bezug auf Lebensmittel und Medikamente geht, könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Tatsächlich gibt es vielleicht keine „Medizin“ auf dieser Welt, die gefährlicher und schädlicher für die kurz- und langfristige Gesundheit ist als Impfstoffe, und dazu gehören definitiv die herzkreimpfenden mRNA-Gerinnselimpfungen.

Natürlich behauptet die Impfstoffindustrie konsequent genau das Gegenteil, dass alle Impfstoffe (auch wenn die mRNA-Impfungen nicht einmal unter die Definition kommen) für hundert Prozent der Zeit für hundert Prozent der Bevölkerung „sicher und wirksam“ sind. Sie sagen immer, wenn Sie den „Impfstoff“ bekommen, werden Sie die relevante Infektionskrankheit nicht bekommen, sie nicht verbreiten und Sie werden nicht daran sterben. Sicher.

Die Impfstoffindustrie hat eine schmutzige Geschichte, die Sie zu Tode erschrecken würde, wenn Sie es wüssten, aber suchen Sie nicht auf Google (oder YouTube) danach, denn sie wurde geschrubbt, verboten, zensiert und gelöscht, wie ein riesiges Lagerfeuer zum Verbrennen von Büchern (im Cyberspace) stattfand. Jeder Impfstoff ist „schmutzig“ geschaffen, weil das der Name des Spiels ist. Die Absicht war nicht, Krankheiten und Viren zu verhindern, abzuwehren oder zu mildern.

Es gibt eine lange, schmutzige Geschichte der Kontamination in Impfstoffen, und sie geht heute mit den Covid-Gerinnselimpfungen weiter

Die M.O. (Operationsmethode) für schmutzige Stimpfungen bestand darin, Krankheiten zu verursachen, bei denen die Symptome dann mit im Labor hergestellten verschreibungspflichtigen Medikamenten, teuren diagnostischen „Tests“ und sogar einer Operation „behandelt“ wurden. Der M.O. war es, Krankheiten und Störungen für Geld zuzufügen. Dies ist der pharmazeutistist der Weg. Es gibt eine lange Geschichte von Kontaminationen in Impfstoffen, und das meiste davon wird absichtlich durchgeführt.

Wenn Sie sich die CDC-Website ansehen, auf der die Impfstoffbestandteile für jeden einzelnen Impfstoff enthüllt, der jemals entwickelt wurde, finden Sie eine Vielzahl von verfälschten, toxischen, tödlichen Inhaltsstoffen, die diesen Gesundheitsschaden verursachen und die chronische Krankenpflegebranche der westlichen Medizin anheizen.

Werfen Sie jetzt einen Blick darauf, und Sie werden Inhaltsstoffe in Impfstoffen finden, die Sie nicht wagen würden zu essen, aber die Krankenpflegeindustrie injiziert sie regelmäßig in ein paar hunderttausend Amerikaner, dann lehnen sie sich zurück und warten darauf, dass Sie sich und Ihre Kinder in Krankenpflege-Cash-Kühe verwandeln und in Arztbüros, Kliniken und Krankenhäusern einchecken.

Siehst du die Giftstoffe? Beachten Sie, dass es Mononatriumglutamat, Quecksilber, das als Thimerosal aufgeführt ist, menschliches Serumalbumin, Zellen aus menschlichen Abtreibungen (MRC-5), verschiedene Formen von Aluminium (das dem Quecksilber hilft, Ihre Blut-Hirn-Schranke zu passieren), Formaldehyd (Einbalsamierungsflüssigkeit für die Toten), Squalen, Polysorbat 80, tödliche Schweinevirusstämme namens Zirkusviren und infizierte Nierenzellen von Hunden, Adlern und Affen. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, Leute.

Fragen Sie einen Arzt nach den Gefahren der Injektion dieser und sie erzählen Ihnen alle genau die gleiche Erzählung: „Es gibt nur winzige Mengen“, also gibt es „nichts, worüber man sich Sorgen machen muss“, und Nebenwirkungen und unerwünschte Ereignisse sind „selten“. Stimmt nicht. Lügen stapeln sich auf Lügen, und dann gibt es die tödlichsten aller Stiche, die mRNA-genenverändernden Proteinprion, die Covid-Schüsse erzeugen.

Wenn Sie denken, dass die Vertuschung all dessen eine „Verschwörung“ ist, dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den Bericht des Repräsentantenhauses über die HHS-Covid-Propaganda, der enthüllt, dass das Biden-Regime eine Milliarde Dollar ausgegeben hat, um Lügen durch eine massive psychologische Operation (Psyop) von Propaganda und Angstmacherei über das, was mit Menschen passieren würde, die es vermeiden würden, Covid-Impfungen zu bekommen und Covid-Masken zu tragen.

Ja, die schmutzigen Geheimnisse sind jetzt für alle sichtbar, aber leider ist es für viele viel zu spät. Der Schaden wurde zugefügt und Tausende von Menschen wurden verstrübt oder starben. Die USA Das Gesundheits- und Personalministerium beauftragte eine PR-Firma, die Fors Marsh Group, mit der Erstellung einer gesamten Propagandakampagne, die 20 Millionen Dollar pro Monat ausgibt, um sie den Amerikanern in die Kehle zu schieben und allen Angst vor einem Virus zu machen, das nicht tödlicher ist als die saisonale Grippe.

Sie haben über die Risiken der Jabs gelogen. Sie haben über soziale Distanzierung gelogen. Sie haben über Masken gelogen. Sie haben über Lockdowns gelogen. Es war alles Propaganda, bezahlt und ausgeseilt vom Biden-Regime, der CDC und dem betrügerischen Fauci. Setzen Sie ein Lesezeichen für Vaccines.news auf Ihre bevorzugten unabhängigen Websites für Updates zum Long-Vax-Syndrom von mRNA-Impfungen und anderen toxischen Impfstoffen, über die Sie die Wahrheit benötigen.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

Pandemie.Nachrichten

Principia-scientific.com

Natürliche Nachrichten.com

newstarget.com