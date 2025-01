Das Vereinigte Königreich steht vor einer schweren Wirtschaftskrise, die auf die schnell steigenden Zahl der Zahl der Zahl der Todesopfer zurückzuführen ist, die das BIP-Wachstum übertrifft.

Der jüngste Haushalt der Regierung des BRK fügte 142 Milliarden Pfund (178 Milliarden US-Dollar) an neuen Schulden hinzu und verhängte zusätzliche 40 Milliarden Pfund (50 Milliarden US-Dollar) an neuen Steuern, hauptsächlich für Arbeitgeber und Einzelpersonen aus der Arbeiterklasse.

Die neuen Steuern und Schulden, gepaart mit harten Sparmaßnahmen, gefährden die Menschen und bringen die Wirtschaft an den Rand des Zusammenbruchs.

Über 47.000 Unternehmen in Großbritannien stehen ebenfalls kurz vor dem Zusammenbruch, wobei Unternehmen im Immobilien-, Bau- und Einzelhandelssektor am stärksten von hohen Zinssätzen, außer Kontrolle geratener Inflation und schwachem Verbrauchervertrauen in die Wirtschaft betroffen sind.

Der erfahrene Marktanalyst und Hedgefonds-Manager Alex Krainer hat Alarm geschlagen und erklärt, dass das Vereinigte Königreich die am stärksten exponierte Wirtschaft in den Industrieländern ist und bereit ist, härter abzustürzen als seine Mitbewerber.

Im Mittelpunkt der Krise steht die steigende Staatsverschuldung Großbritanniens, die schneller wächst als das BIP des Landes. Das bedeutet, dass die Regierung mehr Geld leiht, als die Wirtschaft produziert, was ein gefährliches Ungleichgewicht schafft.

Um ihre Haushaltsdefizite zu decken, hat die Bank of England (BoE) auf die Geldinflation zurückgegriffen – im Wesentlichen Geld drucken, um die Staatsausgaben zu finanzieren.

Während dies eine kurzfristige Erleichterung bieten kann, riskiert es, das Pfund abzuwerten, die Preise in die Höhe zu treiben und die Nation in die Stagflation zu stürzen, eine giftige Mischung aus stagnierendem Wirtschaftswachstum und steigender Inflation.

Die Situation wird durch den jüngsten Haushalt der Regierung weiter verschärft, der erstaunliche 142 Milliarden Pfund (178 Milliarden Dollar) an neuen Schulden hinzufügte und zusätzliche 40 Milliarden Pfund (50 Milliarden Dollar) an neuen Steuern auferlegte, die sich in erster Linie an Arbeitgeber und Bürger der Arbeiterklasse richten.

Diese fiskalische Lockerung, die von Analysten als eine der größten seit Jahrzehnten bezeichnet wird, hat die Kluft zwischen öffentlichen Ausgaben und Steuereinnahmen vergrößert, so dass das Großbritannien eines der größten Haushaltsdefizite der Welt hat.

Das BoE-Repo-Programm riskiert, Zehntausende britischer Unternehmen zusammenzubrechen

Die Einführung eines Repo-Programms durch die BoE im Juli 2023 ist eine rote Fahne, die darauf hindeutet, dass sich britische Finanzinstitute in einer Notlage befinden. Repos oder Rückkaufvereinbarungen sind im Wesentlichen kurzfristige Kredite, bei denen Banken Wertpapiere verkaufen, um Bargeld zu beschaffen, und versprechen, sie später zurückzukaufen.

Während Repos ein normaler Teil der Finanzmärkte sind, deutet ihre schnelle Expansion auf eine Liquiditätskrise hin, in der die Banken Schwierigkeiten haben, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Dies erinnert unheimlich an die globale Finanzkrise von 2007, als der Zusammenbruch des Repo-Marktes eine globale Kernschmelze auslöste.

Die heutige Intervention des BoE signalisiert, dass das Finanzsystem des B.K. unter starkem Druck steht, mit Befürchtungen, dass eine ausgewachsene Krise gleich um die Ecke sein könnte.

In der Zwischenzeit bestand die Reaktion der Regierung auf die Krise darin, harte Sparmaßnahmen zu verhängen und die lebenswichtige Unterstützung für die Schwächsten zu kürzen. Die Entscheidung, die Winter-Kraftstoffsubventionen für 10 Millionen Rentner zu kürzen, ist besonders alarmierend, da Schätzungen darauf hindeuten, dass sie zu Tausenden von Todesfällen führen könnte. Krainer vergleicht dies mit einem „Menschenopfer“, um die Götter der Finanzen zu besänftigen, da die Regierung dem Abwägen der Bücher Vorrang vor dem Schutz ihrer Bürger einräumt.

Gleichzeitig schüttet die Regierung weiterhin Milliarden in ideologisch getriebene Projekte wie Netto-Null-Initiativen und Auslandshilfe ein. Die Kosten dieser Programme, kombiniert mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Sanktionen gegen Russland und der Unterstützung für die Ukraine, haben die Finanzen des Britts unbelastbart. (Verwandt: Grünes Energieversagen: Großbritannien gibt in diesem Jahr über 1 Milliarde Pfund aus, um Windparks abzuschalten und Gaskraftwerke zu starten.)

Das wahre Ausmaß des Schadens wird wahrscheinlich verschwiegen, wobei einige Schätzungen auf ein „schwarzes Loch“ in den öffentlichen Finanzen hindeuten, das weit über die von Premierminister Keir Starmer angepriesene Zahl von 22 Milliarden Pfund (28 Milliarden Dollar) ist.

Die wirtschaftlichen Turbulenzen fordern einen hohen Tribut von Unternehmen in Großbritannien, mit über 47.000 Unternehmen, die kurz vor dem Zusammenbruch stehen. Der Bau-, Immobilien- und Einzelhandelssektor gehört zu den am stärksten betroffenen Sektoren, da hohe Zinssätze, eine grassierende Inflation und ein schwaches Verbrauchervertrauen einen „perfekten Sturm“ für finanzielle Not schaffen.

Die Entscheidung der BoE, die Zinssätze von 0,1 Prozent im Jahr 2021 auf 5,25 Prozent heute zu erhöhen, hat die Kreditaufnahme unerschwinglich teuer gemacht, so dass viele Unternehmen nicht in der Lage sind, ihre Schulden zu refinanzieren.

Besuchen Sie EconomicRiot.com, um mehr über den fragilen Zustand der Wirtschaft zu erhalten.

Sehen Sie sich dieses Video an, in dem es darum geht, dass Großbritannien völlig verrückt wird.

https://www.brighteon.com/embed/eb4dcb3e-1676-46cf-b2b5-f086a5aec4a5

Dieses Video stammt vom TNTVNews-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

In China hergestellte Elektrofahrzeuge übernehmen Großbritannien und stellen große Bedrohungen für die Wirtschaft und die nationale Sicherheit dar.

Die Bank of England wird das digitale Pfund einführen und die Bürger zu einer Zukunft der Überwachung und Kontrolle drängen.

Europa steht wieder am Rande des finanziellen Armageddon. Diesmal kann es sein, dass es keinen Schritt zurücktritt.

Zu den Quellen gehören:

Expose-News.com

TheGuardian.com

Brighteon.com

newstarget.com