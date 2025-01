Nippon Steel verklagt die Regierung, nachdem Biden-Verwaltung einen Deal im Wert von 15 Milliarden Dollar zum Erwerb der USA blockiert hat. Stahl

Nippon Steel reichte eine Klage gegen die US-Regierung ein, nachdem Präsident Joe Biden seine Übernahme von US-Dollar für 14,9 Milliarden Dollar blockiert hatte. Steel, unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken.

In einem beispiellosen Schritt hat das japanische Unternehmen Nippon Steel eine Klage gegen die Regierung der Vereinigten Staaten eingereicht, nachdem der scheidende Präsident Joe Biden seinen 14,9-Milliarden-Dollar-Akquisitionsvertrag zur Übernahme der United States Steel Corporation unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken blockiert hatte.

Die Klage, die am Montag, den 6. Januar, in den USA eingereicht wurde. Das Berufungsgericht für den District of Columbia Circuit ist das erste Mal, dass ein japanisches Unternehmen die Entscheidung eines US-Präsidenten anfochten hat, eine ausländische Übernahme im Rahmen des Überprüfungsprozesses des Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) einzustellen. (Verwandte: Nippon Steel erwirbt Industrialisierungs-Hauptakteure U.S. Stahl in bar in bar 14,9 Milliarden Dollar Deal.)

Der Rechtsstreit unterstreicht die wachsenden Spannungen zwischen wirtschaftlichen Interessen und nationalen Sicherheitsprioritäten und wirft Fragen zur Politisierung ausländischer Investitionen in den Vereinigten Staaten auf.

Die Kontroverse begann im Jahr 2023, als Nippon Steel, der viertgrößte Stahlhersteller der Welt, seine Absicht ankündigte, die USA zu erwerben. Steel, ein legendärer amerikanischer Industrieriese. Der Deal, der von den USA genehmigt wurde. Die Stahlaktionäre wurden schnell zu einem Brennpunkt in der US-Politik und stießen sowohl von Biden als auch von dem damaligen ehemaligen Präsidenten Donald Trump sowie auf heftigen Widerstand der mächtigen United Steelworkers-Gewerkschaft.

Am 3. Januar berief sich Biden unter CFIUS auf seine Befugnis, die Transaktion zu blockieren, und erklärte, dass die Übernahme ein Risiko für Amerikas Stahlversorgung und die nationale Sicherheit darstellte.

Nippon Steel und U.S. Steel antwortete mit einer gemeinsamen Erklärung, in der er die Biden-Regierung beschuldigte, den CFIUS-Überprüfungsprozess zu manipulieren, um eine politische Agenda voranzutreiben.

„Die Überprüfung unseres Deals durch die US-Behörden wurde manipuliert, um die politische Agenda von Präsident Biden voranzutreiben“, sagten die Unternehmen. „Wir werden alle geeigneten Maßnahmen ergreifen, um unsere gesetzlichen Rechte zu schützen.“

In der Klage wird argumentiert, dass Bidens Entscheidung gegen das gemäße Verfahren unter den USA verstoße. Verfassung und das Gesetz über CFIUS. Die Unternehmen behaupten, dass die Regierung keine ausreichenden Beweise vorgelegt hat, um die nationalen Sicherheitsbedenken zu rechtfertigen, und dass die Entscheidung politisch motiviert war.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass die verschiedenen Fakten, die durch den Rechtsstreit ans Licht kommen werden, zeigen werden, dass diese Entscheidung eindeutig gegen die Verfassung und die Gesetze verstößt“, sagte Eiji Hashimoto, CEO von Nippon Steel, während einer Pressekonferenz.

Die rechtliche Anfechtung ist erheblich, da CFIUS-Bestimmungen und darauf basierende Präsidentschaftsentscheidungen in der Regel nicht gerichtlich geprüft werden. Die Unternehmen setzen jedoch auf verfahrensrechtliche Argumente, einschließlich der Behauptungen wegen Verstöße gegen ein das stache Verfahren, um die Entscheidung aufzuheben. In der Klage wird die CFIUS-Überprüfung aufgehoben und eine neue Überprüfung durchgeführt.

Der Streit hat sich auch in breitere geopolitische und wirtschaftliche Bedenken übergebreitet. Japanische Beamte, darunter Premierminister Shigeru Ishiba, haben sich über die Auswirkungen der Entscheidung auf die Beziehungen zwischen den USA und Japan unwohl geoutet.

„Egal wie stark unsere Allianz ist, diese Angelegenheit ist für die Zukunft unserer Beziehung von entscheidender Bedeutung“, sagte Ishiba.

Cleveland-Stahlhersteller beschuldigt, sich verschworen zu haben, um Nippon-U.S. zu entgleisen Stahlerwerbsgeschäft

In der Zwischenzeit haben Nippon Steel und U.S. Steel hat eine separate Klage in den USA eingereicht. Das Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Pennsylvania beschuldigt den Stahlhersteller Cleveland-Cliffs in Ohio, seinen CEO Lourenco Goncalves und den Präsidenten von United Steelworkers, David McCall, „illegale und koordinierte Maßnahmen“ ergriffen zu haben, um den Deal zu entgleisen. In der Klage wird behauptet, dass Cleveland-Cliffs, das zuvor versucht hatte, die USA zu erwerben. Stahl, versamt mit der Gewerkschaft, um die Transaktion zu blockieren.

Cleveland-Cliffs hat die Anschuldigungen als unbegradet zurückgewiesen. In einer am Montag veröffentlichten Erklärung beschuldigte das Unternehmen Nippon Steel und die USA Stahl der Beteiligung an „juristischer Theatrik“.

Der Fall hat die Aufmerksamkeit auf den CFIUS-Prozess gelenkt, der 1975 eingerichtet wurde, um ausländische Investitionen auf nationale Sicherheitsrisiken zu überprüfen. Während der Ausschuss in der Vergangenheit Geschäfte mit chinesischen Unternehmen blockiert hat, ist dies das erste Mal, dass ein japanisches Unternehmen ins Visier genommen wurde. Die Entscheidung hat eine Debatte darüber ausgelöst, ob die USA gemischte Signale an ihre Verbündeten senden, insbesondere an Japan, einen wichtigen strategischen Partner in der indopazifischen Region.

Sehen Sie sich diesen Clip von Fox Business an, in dem die wachsenden Forderungen an den designierten Präsidenten Donald Trump diskutiert werden, einzugreifen und über den vorgeschlagenen Deal zum Verkauf der USA zu entscheiden. Stahl.

https://www.brighteon.com/embed/3438613e-f404-45e6-8297-6785e1da921f

Dieses Video stammt vom TrendingNews-Kanal auf Brighteon.com.

