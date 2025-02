Donald Trump lässt Katze aus dem Sack, Palästinenser dürfen nicht mehr nach GAZA zurück kommen!

US-Präsident Donald Trump hat in einem Interview mit Fox News erklärt, dass Palästinenser kein Recht auf Rückkehr in den Gazastreifen haben sollen. Trump begründet dies damit, dass sie „viel bessere Unterkünfte haben werden“. Diese Aussagen wurden im Vorfeld eines Interviews am Montag veröffentlicht. Trump hatte zuvor erklärt, dass die USA planten, den Gazastreifen zu kaufen und in Besitz zu nehmen, wie er an Bord der Air Force One bekanntgab. Er sieht den Gazastreifen als ein großes Grundstück, das den USA gehören könnte und langsam entwickelt werden würde.

Trump argumentierte, dass die Rückkehr der Palästinenser nach Gaza nur deshalb diskutiert werde, weil es keine Alternative gäbe. Er betonte, dass er sich um das Wohlergehen der Zivilbevölkerung sorge, da das Leben im zerstörten Gazastreifen nicht mehr möglich sei. Seine Berater versuchten, seine Äußerungen zu entschärfen, indem sie klärten, dass Trump keine US-Soldaten in den Gazastreifen schicken oder Geld für den Wiederaufbau bereitstellen wolle.

Die internationale Reaktion auf Trumps Vorschläge war überwiegend negativ. Kein arabisches Land in der Region hat sich bereit erklärt, die Palästinenser aufzunehmen. In Ägypten ist ein Gipfeltreffen zur Lage der Palästinenser geplant, um auf Trumps Vorstoß zu reagieren. Die Palästinenser selbst und verschiedene internationale Akteure sehen diese Pläne als ein Rezept für Chaos und Spannungen in der Region.

Trump sieht seine Initiative als eine humanitäre Maßnahme, die alte Fehler vermeiden soll. Nach den Angriffen der Hamas vom 7. Oktober 2023 und der darauf folgenden Zerstörung großer Teile des Gazastreifens durch die israelische Armee, herrscht derzeit Waffenruhe, und die letzten Geiseln der Hamas sollen freikommen.

Zusammengefasst plant Trump, den Gazastreifen unter US-Kontrolle zu bringen, die Palästinenser umzusiedeln und das Gebiet neu zu entwickeln, was international auf heftige Kritik stößt. (Bild)