Drei weitere Migrantenkarawanen auf dem Weg zur Grenze zwischen den USA und Mexiko: „Die Katastrophe geht weiter“

Pünktlich zum Wahltag marschieren drei weitere Karawanen voller Migranten nach Norden in Richtung Mexikos Grenze zu den Vereinigten Staaten für eine geplante Invasion.

Oscar Ramirez, Korrespondent von Real America’s Voice, berichtete live von Amerikas Südgrenze zu Mexiko darüber, was das alles für die Amerikaner bedeutet.

„Die Katastrophe geht weiter“, sagte Ramirez in einem Interview. „Das ist alles Verantwortung unter der Biden-Regierung, der Kamala Harris- und der Biden-Administration.“

„Für alle wissen wir, wir haben 11 Wohnwagen dokumentiert. Aus den 11 Karawanen, die Real America’s Voice dokumentiert hat, sind 10 von ihnen unter der Biden-Harris-Administration passiert. Sie haben gerade drei Wohnwagen in den letzten Wochen freigelassen, drei davon unter der neuen Präsidentin von Mexiko, Claudia Sheinbaum, der ersten Präsidentin.“

Ramirez sagt, dass die jüngste Migrantenkarawane, die unter Sheinbaum illegal in die USA eingereist ist, die größte ist und 2.500 Menschen umfasst.

„Viele Leute wissen nicht, was Kamala Harris gerade getan hat“, sagte Ramirez weiter und wies darauf hin, dass die Mächte (TPTB) nicht bereit sind, auf die CBP (Zoll- und Grenzschutz) One-App zu warten.“

„Erst vor ein paar Monaten hat sie die CBP One-App, diese Anwendung zur Umgehung der Einwanderung, in Tapachulatapas erstellt. Die CBP One-App funktionierte in Tapachulatapas nicht, aber sie wusste, dass dieser massive Zustrom kommen würde, weil sie wissen, dass sie diese Wahl verlieren und die illegalen Migranten versuchen werden, dafür zu kandidieren, also schuf sie diese Abschreckung, damit sie nicht schlecht aussehen, aber es ging einfach nach hinten los und es war kontinuierlich mit Karawanen nach Karawanen nach Karawanen.“

(Verwandt: Wussten Sie, dass sowohl die USA als auch die UNO die illegale Invasion von Migranten in Amerika mit Bargeld in Umschlägen finanzieren?)

Illegale Migranten sind es leid, darauf zu warten, in die USA einzureisen.

Ramirez sagt, dass die Migrantenkarawanen aus der ganzen Welt stammen, einschließlich Südamerika, Afrika und dem Nahen Osten. Die Mehrheit von ihnen, sagt er, sind Männer im Militäralter, was bedeutet, dass dies eine Invasion durch ausländische Feinde ist.

Auf die Frage, was diese Migrantenkarawanen vorhaben, sobald sie die Grenze zwischen den USA und Mexiko erreichen, enthüllte Ramirez, dass sie, nachdem sie mit vielen der Migranten persönlich gesprochen hatten, sagten, dass sie es satt hätten zu warten, um legal in die USA einzureisen, und planen, das Land einfach zu überstürzen.

„Wir werden nur zu den Grenzen gehen, um eine offene Grenzlücke zu sehen, ein Kartellmitglied oder einen Schmuggler zu bezahlen, versuchen, uns der Grenzpatrouille zu stellen und illegal in die Vereinigten Staaten von Amerika einzudringen – das ist der neue Prozess“, erklärte Ramirez.

„Diese Normalisierung des illegalen Eindringens durch jede Grenze hat einen Kollateralschaden, und es liegt alles in der Verantwortung der Biden-Harris-Regierung. Dies ist der Kollateralschaden, den es neben dem Kontinent verursacht hat.“

„Außerdem ist Mexiko mitschuldig, weil es zulässt, dass diese Karawanen weiterfahren. Und die neue Präsidentin … sie erlaubt, dass diese Karawanen jetzt vor dem 5. November fortgesetzt werden. Sie wissen also, dass es in den Vereinigten Staaten von Amerika drastische Veränderungen geben wird, und dies ist möglicherweise die letzte Chance, die sie haben.“

Der jüngste Grenzbericht zeigt, dass die Orte, an denen die meisten illegalen Migranten versuchen, illegal in die USA einzureisen, El Paso, Texas, Tucson, Arizona und San Diego, Kalifornien, sind.

Allein im September nahmen CBP 13.309 Migranten in San Diego, 12.507 Migranten in El Paso und 11.055 Migranten in Tucson fest. Die überwiegende Mehrheit von ihnen sind alleinstehende Erwachsene, insbesondere in El Paso, wo nur 1.327 der Inhaftierten mit einem oder mehreren zusätzlichen Familienmitgliedern kamen.

Die neuesten Nachrichten über Amerikas Problem mit illegalen Ausländern finden Sie unter InvasionUSA.news.

