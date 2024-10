UMFRAGE: Das Vertrauen der Amerikaner in die Massenmedien fällt auf ein Rekordtief von 31 %!

Nur 31 Prozent der Amerikaner haben „viel“ oder „faires Vertrauen“ in die Massenmedien, „wenn es darum geht, die Nachrichten vollständig, genau und fair zu berichten“, so eine Gallup-Umfrage, die Anfang September durchgeführt wurde. Mehr Amerikaner sagen, dass sie überhaupt kein Vertrauen in die Massenmedien haben.

Die Amerikaner haben weiterhin ein Rekordtief in die Massenmedien. Zum dritten Mal in Folge haben mehr Erwachsene in den USA überhaupt kein Vertrauen in die Medien (36 Prozent). Weitere 33 Prozent der Amerikaner zeigen „nicht sehr viel“ Vertrauen. (Verwandt: Die meisten Amerikaner sehen von Unternehmen kontrollierte Medien als Bedrohung für die Nation.)

Gallup stellte die Frage erstmals 1972 und hat sie seit 1997 in den meisten Jahren gemessen. In drei Lesungen in den 1970er Jahren lag das Vertrauen zwischen 68 und 72 Prozent. Bei den nächsten Lesungen von Gallup in den späten 1990er und frühen 2000er Jahren vertrauten kleinere Mehrheiten von 51 bis 55 Prozent den Nachrichtenmedien.

Die neuesten Ergebnisse stammen aus einer Umfrage, die vom 3. bis 15. September durchgeführt wurde und das jährliche Update von Gallup zum Vertrauen in die Medien und andere bürgerliche und politische Einrichtungen in den Vereinigten Staaten enthält.

Wie es in der Vergangenheit der Fall war, gibt es parteiische Unterschiede in Bezug auf das Vertrauen, das die Menschen in die Medien haben, um die Nachrichten wahrheitsgemäß zu berichten. Derzeit sagen 54 Prozent der Demokraten, 27 Prozent der Unabhängigen und 12 Prozent der Republikaner, dass sie viel oder ziemlich viel Vertrauen in die Medien haben. Das Vertrauen der Unabhängigen entspricht dem Rekordtief im Jahr 2022, während die Demokraten und Republikaner statistisch ähnlich sind wie ihre historischen Tiefstpunkte.

Nachdem das Vertrauen der Demokraten in die Medien zwischen 2017 und 2022 streit auf das Trendtief von 51 Prozent gefallen war, reichte es zwischen 2017 und 2022 zwischen 68 Prozent und 76 Prozent, fiel aber letztes Jahr auf 58 Prozent und ist seitdem gesunken.

Medienunternehmen sind die am wenigsten vertrauenswürdigen Institutionen in den USA.

Das Vertrauen in die Vierte Estate ist in diesem Jahr auf einem Rekordtief, und die Nachrichtenmedien sind die am wenigsten vertrauenswürdige Gruppe unter den 10 bürgerlichen und politischen Institutionen der USA, die am demokratischen Prozess beteiligt sind.

Nur 31 Prozent der Amerikaner haben viel oder ziemlich viel Vertrauen in die Massenmedien, eine Gruppe, zu der Zeitungen sowie Fernseh- und Radiosender gehören.

Auf die Massenmedien folgt der bundesstaatliche gesetzgebende Zweig der Regierung, der aus den USA besteht. Senat und Repräsentantenhaus, wobei 34 Prozent viel oder ziemlich viel Vertrauen in den Kongress haben.

Ihnen folgen die Bundesregierung als Ganzes „wenn es um den Umgang mit inländischen Problemen geht“ (37 Prozent); die Exekutive unter der Leitung von Präsident Joe Biden (40 Prozent); und die Bundesregierung „wenn es um den Umgang mit internationalen Problemen geht“.

Auf diese fünf Institutionen folgen „Männer und Frauen im politischen Leben in diesem Land, die entweder ein öffentliches Amt innehaben oder für ein öffentliches Amt kandidieren“, wobei 46 Prozent viel oder ziemlich viel Vertrauen in sie haben. Es folgt die Justiz, die aber nicht auf die USA beschränkt ist. Oberster Gerichtshof bei 48 Prozent.

Es folgen „das amerikanische Volk als Ganzes, wenn es darum geht, Urteile über die Probleme unseres Landes zu fällen“ (54 Prozent); „die Regierung des Staates, in dem Sie leben, wenn es um den Umgang mit staatlichen Problemen“ (55 Prozent) geht; und „lokale Regierungen in der Gegend, in der Sie leben, wenn es um die Bewältigung lokaler Probleme geht“ (67 Prozent).

Sehen Sie sich diesen Kommentar darüber an, wie die Massenmedien ihr Publikum anlügen.

Dieses Video stammt vom Kanal Follower of Christ777 auf Brighteon.com.

