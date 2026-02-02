Berlin wird von einem neuen Schatten getroffen, der aus Washington herüberweht und tief in den digitalen Abgrund der Macht führt. Das vom US-Justizministerium veröffentlichte E-Mail-Archiv des verstorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein liest sich wie ein Protokoll politischer Verkommenheit und moralischer Enthemmung. Zwischen zynischen Anspielungen und dubiosen Netzwerken taucht ausgerechnet der Name der langjährigen Kanzlerin auf, nicht als handelnde Person, sondern als Projektionsfläche in einem Milieu, das von Grenzüberschreitungen lebt. Der bloße Umstand, dass der Name Angela Merkel in diesen Schriftwechseln kursiert, reicht aus, um das Vertrauen weiter zu zersetzen und alte Gewissheiten zu erschüttern.

Besonders verstörend sind die Passagen, in denen Merkel in Nachrichten mit Steve Bannon erwähnt wird, jenem Ideologen aus dem Umfeld von Donald Trump, der offen von Destabilisierungsfantasien gegenüber Europa sprach. In diesem toxischen Austausch wird Politik zur Beute eines Zynismus, der demokratische Institutionen verachtet und Personen zu Spielfiguren degradiert. Die Erwähnungen zeichnen kein Bild von Tatsachen, sondern von Absichten, Intrigen und der Lust an der Provokation, die den öffentlichen Raum vergiften und gezielt Zweifel säen.

Den Tiefpunkt markieren E-Mails eines arabischen Geschäftsmanns, in denen der Name der Altkanzlerin mit obszönen Fantasien verknüpft wird. Absender ist Sultan bin Sulayem, Chef des Hafenbetreibers DP World, dessen Nähe zu Epstein von der Financial Times thematisiert wurde. Ein beigefügtes Bild, von den Behörden geschwärzt und ohne jeden Beleg für die behauptete Identität, kursierte dennoch als schmutzige Projektion in dunklen Ecken des Netzes. Dass solches Material Teil eines Archivs ist, das von Ermittlern des House Oversight Committee Democrats gesichtet wurde, zeigt die ganze Perversion dieses Kosmos: Nicht Wahrheit, sondern Erniedrigung ist die Währung, mit der in diesen Kreisen gespielt wird, während die Öffentlichkeit mit dem Nachhall des Skandals allein gelassen wird.

