+++ EHEC-ALARM IN DEUTSCHEN KLINIKEN +++Immer mehr Kinder mit blutigem Durchfall – Bakterium greift Nieren an!

Deutschland erlebt einen besorgniserregenden Anstieg schwerer Erkrankungen durch das gefährliche EHEC-Bakterium – und die jüngsten Opfer sind erschreckend oft Kinder! In mehreren Bundesländern schlagen Krankenhäuser Alarm: Die Zahl der Infizierten steigt rapide, Dutzende Kinder wurden bereits mit blutigem Durchfall und lebensbedrohlichem Nierenversagen eingeliefert.

Die Gesundheitsbehörden sind in höchster Alarmbereitschaft. „Wir haben es mit einem aggressiven Stamm zu tun“, warnt ein Sprecher des Robert Koch-Instituts. Besonders dramatisch: Viele Kinder müssen intensivmedizinisch betreut werden, einige schweben in Lebensgefahr.

Die Quelle der Infektionen ist bislang unklar. Experten vermuten eine Kontamination bei Lebensmitteln – möglicherweise Rohmilch, Hackfleisch oder verunreinigtes Gemüse. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Eltern sind beunruhigt: „Mein Sohn war fit wie ein Turnschuh – und plötzlich lag er mit Infusionen im Krankenhaus“, berichtet eine Mutter aus Niedersachsen.

Ärzte raten dringend, Kinder vor möglicherweise rohen Lebensmitteln zu schützen und auf penible Hygiene zu achten. Auch Kitas und Schulen wurden aufgefordert, besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.

Die EHEC-Welle weckt düstere Erinnerungen an die Epidemie im Jahr 2011. Damals forderte der Keim über 50 Menschenleben. Ob sich die Geschichte wiederholt?

Die Behörden appellieren an die Bevölkerung, wachsam zu bleiben – denn die Bedrohung ist real und sie betrifft die Schwächsten zuerst.