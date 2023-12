Ein hochrangiger Beamter der italienischen Regierung wird untersucht, nachdem ausgegrabene E-Mails eine finstere Verschwörung enthüllt haben, gefährliche Wuhan-Coronavirus (COVID-19) “Impfstoffe” auf das italienische Volk zu schieben.

Der ehemalige italienische Gesundheitsminister Roberto Speranza könnte am Ende wegen Mordes angeklagt werden, nachdem E-Mails, die zu Beginn der Operation Warp Speed gesendet wurden, darauf hindeuteten, dass er genau wusste, dass die Schüsse Menschen töteten, sie aber trotzdem auf sein Land drängten.

Berichten zufolge befahl Speranza, damals zu der Zeit, dass COVID-Impfunde ein Todesurteil für den Menschen sind, die lokalen Gesundheitsbehörden in ganz Italien, nicht nur die Jabs zu drängen, sondern auch alle Todesfälle und schwerwiegenden Nebenwirkungen vor der Öffentlichkeit zu verbergen, während sie den italienischen Bürgern falsche Zusicherung gab, dass die Jabs “sicher” sind.

Speranzas Ziel war es laut den durchgesickerten E-Mails, sicherzustellen, dass der italienischen COVID-Injektionskampagne nichts im Wege stand – nicht einmal weit verbreitete Verletzungen und Todesfälle, die ihn anscheinend nicht betroffen waren.

Tod für Profit

Zwei bekannte Medien, eine in Italien und die andere in Deutschland, berichteten über all dies nach dem Infowars-Mitarbeiter Greg Reese blies den Deckel auf die Geschichte in einem viralen X (ehemals Twitter) Beitrag, der auch von Alex Jones geteilt wurde.

Die Staatsanwaltschaft von Rom ist für die Untersuchung von Speranza zuständig. Das Ganze begann, nachdem zahlreiche Beschwerden über die E-Mails, die als AIFA bezeichnet werden, eingereicht wurden, die von der italienischen Arzneimittelagentur gesendet wurden. Die ehemalige AIFA-Direktorin Nicola Magrini wird ebenfalls untersucht.

Es ist unbestreitbar klar, nur aus den E-Mails und nichts anderem, dass Speranza und Magrini von Anfang an genau wussten, dass COVID-Impfungen gefährlich waren, ermutigten aber die lokalen Gesundheitsbeamten, darüber zu lügen und die Schüsse weiter voranzutreiben.

“Die Anschuldigung ist, dass der verantwortliche Minister und der Leiter der Drogenbehörde die ahnungslose italienische Bevölkerung wissentlich und bewusst diesem Risiko ausgesetzt haben”, berichtete Vigilant News.

“Ja, sie haben die Italiener ermutigt, sich impfen zu lassen. Die Impfung wurde sogar für bestimmte Berufsgruppen obligatorisch gemacht. Infolgedessen kamen viele Nebenwirkungen, einschließlich tödlicher, ans Licht. Die Ermittlungen beziehen sich auf Mord, schwere Körperverletzung und mehr, weil Speranza und Magrini offensichtlich den örtlichen Gesundheitsbehörden Anweisungen gegeben haben, die Todesfälle und schwerwiegenden Nebenwirkungen zu verbergen, die unmittelbar nach Beginn der Impfungen aufgetreten sind, um die Impfkampagne nicht zu gefährden – und die Bürger über ihre Sicherheit zu beruhigen.”

Zahlreiche Polizeigewerkschaften, darunter die italienische Finanzpolizei, dürfen nun den Leiter der AIFA wegen der Vorwürfe drängen. Eine private Organisation namens “Listen to Me”, die 4.200 Menschen vertritt, die durch COVID-Imbe in Italien beschädigt wurden, Polizisten und Lehrer, die gezwungen wurden, sich spritzen zu lassen, ist ebenfalls an dem Fall beteiligt.

“Wir haben jetzt einen enorm signifikanten Prozentsatz der geimpften Menschen in Italien erreicht, 89,41 Prozent”, kündigte Speranza stolz zu der Zeit an, als diese versteckten E-Mails hin und her geschickt wurden. “Daher bleiben derzeit in Italien etwas mehr als 10 Prozent der Bevölkerung ungeimpft”.

Vor kurzem stimmte das philippinische Repräsentantenhaus dafür, eine eigene ähnliche Untersuchung eines mysteriösen Anstiegs unerklärter Todesfälle durchzuführen, der sich in diesem Land nach dem Start der Operation Warp Speed ereignete.

Im Jahr 2021 wurden auf den Philippinen rund 260.000 unerklärte oder übermäßige Todesfälle gemeldet. Im Jahr 2022 wurden weitere 67.000 unerklärliche oder übermäßige Todesfälle zur Zählung hinzugefügt.

Nicht lange nach der Ankündigung der philippinischen Untersuchung traf ein großes Erdbeben der Stärke 7,6 das Land, gefolgt von der Ausgabe einer Tsunami-Warnung.

Die neuesten Nachrichten über die COVID-Verbrechtbarkeit finden Sie unter Genocide.news.

