+++ Eilmeldung +++ Uni-Köln weigert sich Impfschäden zu behandeln!“

Die Uniklinik Köln hat den Text auf ihrer Homepage geändert. (vgl. Screenshots im Anhang)

Dankenswerterweise hat die ……., die uns die Information über die Weigerung der Behandlung von Post Vac Patienten gegeben hatte, auch auf die Änderung aufmerksam gemacht.

Vielen Dank für Ihre schnelle Antwort. Die Uniklinik Köln hat rasch reagiert und den Text geändert. Man kann nun „ressourcenbedingt“ (Schreibfehler so im Original) nicht behandeln. Ich füge ein Dokument an, in welchem ich beide Screenshots (mit Mobiltelephonen aufgenommen und auf Telegram geteilt) anfüge. Der erste von gestern, der zweite von heute. Den Link auf der Seite selbst habe ich gestern wie heute überprüft, der Text stimmte gestern und heute mit den Screenshots überein.