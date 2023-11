Eilmeldung: UPDATE – Bewaffneter türkischer Geiselnehmer mit 4-jährigen Kind durchbricht Sicherheitschranke und legt Feuer!

UPDATE:

Vielleicht können @DasErste und @ZDF erklären, warum ich nun @BBCNews sehen und @BILD lesen muss, um mich über den Zwischenfall am Flughafen #Hamburg zu informieren? 10 Mrd. € p.a. aber kein Sender, der 24/7 Nachrichten liefert? pic.twitter.com/oX1uMpYXBV

Was aber im Umkehrschluss nicht unbedingt heißt, dass er türkischer Staatsbürger, …. 🤡🧐🫣 #Flughafen #Hamburg pic.twitter.com/F5NtE1FJHB

ZDF-Reporter zum Täter am Flughafen Hamburg:

"Das Einzige, was bislang bekannt ist: Er möchte auf Türkisch angesprochen werden. Was aber im Umkehrschluss nicht unbedingt heißt, dass er türkischer Staatsbürger, Angehöriger oder mit Migrationshintergrund der Türkei ist…" 🤡 pic.twitter.com/vJXosjGxqO

— Gr@ntlɘr 🥨🍺 (@oida_grantler) November 5, 2023