Im BKH Lohr am Main spitzt sich die Lage dramatisch zu! Nach einem aufsehenerregenden Vorfall am frühen Morgen musste Thomas Krebs plötzlich in die Notaufnahme eingeliefert werden – Verdacht auf einen Augeninfarkt, ausgelöst durch die eskalierte Situation. Die Ereignisse werfen erneut schwere Fragen auf und sorgen für Entsetzen. Eine detaillierte Aufarbeitung wurde angekündigt, doch schon jetzt sorgt der Fall für massive Unruhe.

Am Morgen wurde Thomas Krebs von einer Mitarbeiterin darüber informiert, dass ein externer Gutachter zu einer Untersuchung erscheinen werde. Krebs stellte klar und ruhig, dass keine Schweigepflichtsentbindung vorliegt und der Gutachter bereits mehrfach schriftlich abgelehnt wurde. Die Mitarbeiterin sicherte zu, diese Information weiterzugeben, um ein Erscheinen zu verhindern. Dennoch kam es anders: Der Gutachter betrat trotz dieser Umstände das Zimmer – zu einem Zeitpunkt, als Krebs gerade mit seinem juristischen Beistand telefonierte.

Trotz des laufenden Gesprächs mischte sich der Gutachter ein und versuchte, Einfluss zu nehmen. Schließlich wurde das Telefon übergeben, doch auch der Rechtsbeistand konnte die Situation nicht klären. Er bekräftigte mehrfach die Ablehnung des Gutachters und kündigte rechtliche Schritte an. Beim Verlassen des Zimmers kam es dann zur nächsten Zuspitzung: Der Weg von Thomas Krebs soll blockiert worden sein. Zurück bleibt ein Vorfall, der viele Fragen aufwirft – und der Eindruck, dass die Situation vor Ort zunehmend außer Kontrolle gerät.

Trotz der belasteten Geschichte des BKH Lohr am Main, auf die auch das Mahnmal auf dem Gelände eindringlich hinweist, scheint bei den Verantwortlichen kein nachhaltiges Umdenken stattgefunden zu haben. Sowohl das aktuelle als auch das frühere Verhalten lassen den Eindruck entstehen, dass aus den Lehren der Vergangenheit nicht die notwendigen Konsequenzen gezogen wurden.

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