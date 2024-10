Elon Musk erklärt den Krieg, nachdem er von Kamalas Berater-Verschwörung gehört hat, „Twitter zu töten“

Jetzt, da Paul Thacker und Matt Taibbi ihren Bombenbericht veröffentlicht haben, bricht ein weiterer Krieg aus, aus dem hervorgeht, dass das in Großbritannien ansässige Center for Countering Digital Hate (CCDH) versucht, „Musks Twitter zu töten“.

Die CCDH, die die Kamala-Harris-Kampagne berät, hat entschieden, dass Twitter, auch bekannt als X, eine Bedrohung für das Establishment darstellt und daher gehen muss. Musk hat als Reaktion darauf erklärt, dass „dies Krieg ist“.

Interne Dokumente des CCDH zeigen, dass der Plan darin besteht, Musks Werbetreibende ins Visier zu nehmen und gleichzeitig die regulatorischen Anforderungen in der Europäischen Union (EU) (EU) und im Vereinigten Königreich zu nutzen, die es ermöglichen, dass X / Twitter für die Arten von Inhalten bestraft werden, die Musk dort veröffentlichen darf.

Die CCDH will auch „Änderungen“ in den Vereinigten Staaten mit „Unterstützung für STAR“, einem Zensurprogramm, vornehmen, so dass X / Twitter auch im Inland über das Regulierungssystem ins Visier genommen werden kann.

CCDH ist eine 501(c)(3) gemeinnützige Organisation – verstößt sie gegen das Gesetz, indem sie Musk verfolgt?

Von allen existierenden Social-Media-Plattformen hat die CCDH ein besonderes Interesse daran bekundet, Musk zu stoppen, insbesondere jetzt, wo Musk neben Donald Trump bei den Wahlkampfkundgebungen des ehemaligen Präsidenten auftritt.

„Das Center for Countering Digital Hate ist der Anti-Desinformations-Aktivist-Verbündeter der Labour-Partei von Premierminister Keir Starmer und ein Botschaftsvehikel für Labours neoliberalen Think Tank Labour Together“, erklären Berichte.

„Sowohl die CCDH als auch Labour Together wurden von Morgan McSweeney gegründet, einem Svengali, der Starmers Aufstieg in die Downing Street gesteuert hat, ähnlich wie Karl Rove die Führung von George W. zugeschrieben wird. Bush zum Weißen Haus.“

Warum dies alles für eine Zeit besonders relevant ist, hat damit zu tun, wie die politischen Agenten von Labour Together hinter dem CCDH auch Kamala Harris und Tim Walz Wahlstrategie beigebracht haben. Politico nannte Labour und Demokraten „Schwesterparteien“, weil sie so eng zusammenarbeiten.

Laut IRS-Steuergesetzbuch könnte die CCDH ihren Sondersteuerstatus als 501(c)(3) gemeinnützige Organisation verlieren, weil „ein wesentlicher Teil ihrer Aktivitäten versucht, die Gesetzgebung zu beeinflussen“. Die CCDH beschäftigte tatsächlich die Anwaltskanzlei Lot Sixteen, um sich bei den Kongressbüros in Washington für „Fehlinformationen“ einzusetzen.

Das Engagement der CCDH für die Zensur und der „Gewinn“ der US-Präsidentschaftswahlen 2024 für Kamala machen die Gruppe zu allem anderen als zu einer gemeinnützigen Organisation. Wenn überhaupt, ist die CCDH eine Trojanische Pferdeoperation, die alles Notwendige tun wird, um Donald Trump davon abzuhalten, das Weiße Haus zu gewinnen.

Früher gab es hier in den USA einen Ableger der CCDH namens Stop Funding Fake News, der mehrere erfolgreiche Boykotte von Medienunternehmen von Zero Hedge während der Black Lives Matter (BLM)-Unruhen bis hin zu The Federalist führte.

„Die Formel beinhaltete oft die Zusammenarbeit mit einem Mainstream-Medienunternehmen, um einen Vorwurf der Bigotterie zu leveln, gefolgt von einer Druckkampagne gegen Werbetreibende, um Einnahmen für das Ziel zu senken“, erklären Berichte.

Zero Hedge-Redakteur Tyler Durden erinnerte sich an die Zeit, als das CCDH direkt hinter seinem Medienunternehmen her war und sich sogar mit Google zusammengetan hat, um zu versuchen, alle Werbung auf der Website zu stoppen, die laut Durden „damals unsere primäre Einnahmequelle“ war.

„Nur bolschewistische Linke dürfen hassen“, schrieb ein Kommentator über diese jüngsten Entwicklungen. „Sie HASSEN normale heterosexuelle weiße Menschen. Sie HASSEN traditionelle Moral. Sie HASSEN den Nationalismus. Sie hassen die Redefreiheit. Sie HASSEN souveräne Grenzen.“

