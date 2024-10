Kamala Harris unterstützt jetzt die landesweite Legalisierung des Freizeitkonsums von Marihuana – ein strategischer Schritt, um mehr Stimmen zu gewinnen

Vizepräsidentin Kamala Harris sagte, dass sie keine mit Marihuana angereicherten „Gummibärchen“ verwendet, um den Stress ihrer Präsidentschaftskampagne gegen den ehemaligen Präsidenten Donald Trump zu bewältigen.

Während eines Rathauses in Royal Oak, Michigan, am 21. Oktober, wurde die Vizepräsidentin von der ehemaligen First Lady of California Maria Shriver, der Moderatorin der Veranstaltung, nach Stressmanagement gefragt.

„Jeder, mit dem ich spreche, sagt: ‚Ich muss die Nachrichten ausschalten, ich kann nichts lesen, ich meditiere, ich mache Yoga, ich bin so ängstlich, dass ich es einfach nicht einmal weiß, ich esse Gummibärchen‘, alle möglichen Dinge“, sagte Shriver. „Was machst du?“

„Ich esse keine Gummibärchen“, antwortete Harris mit einem Kichern. Aber Harris unterstützt jetzt die landesweite Legalisierung des Freizeitkonsums von Marihuana. Eine Woche zuvor unterstützte sie öffentlich den Schritt zur Legalisierung der Droge im ganzen Land, in der Hoffnung, dass der Schritt junge schwarze männliche Wähler ansprechen würde.

Die Regierung von Harris und Präsident Joe Biden hat einige Bundesbeschränkungen für Cannabis aufgehoben.

Im Vorfeld der Wahlen 2020 gestand Harris dem Radiomoderator Charlamagne tha God, dass sie im College Marihuana geraucht hatte, was angesichts ihrer Haltung zum illegalen Drogenkonsum während ihrer Tätigkeit als Staatsanwältin Heucheleivorwürfen auslöste.

Nun hat die Vizepräsidentin betont, dass ihre Unterstützung für Reformen der Marihuana-Gesetzgebung in einem auf die Strafjustiz zentrierten Interesse an der Behebung des Unrechts der Kriminalisierung verwurzelt ist.

Die Harris-Kampagne hat Trump auch beschuldigt, über seine Unterstützung für die Marihuana-Reform zu lügen, und gesagt, dass seine „eklatante Bevormunschung“ der Bilanz seiner Regierung bei Cannabis zu widerläuft. Dies kam, nachdem Trump eine Wahlinitiative zur Legalisierung von Cannabis in Florida unterstützt hatte.

Harris‘ Gelübde, Cannabis zu legalisieren, ist „nur ein politischer Schritt“

Harris‘ Versprechen, das Freizeit-Cannabis für Erwachsene auf Bundesebene vollständig zu legalisieren, ist das erste Mal, dass ein Präsidentschaftskandidat eine so eindeutige Haltung zur Beendigung des Cannabisverbots eingenommen hat, berichtete der Guardian.

Vince Sliwoski, Partner der Anwaltskanzlei Harris and Sliwoski, die sich auf Cannabisrecht spezialisiert hat, sagte, er sei froh, es zu sehen. „Ich mag die Botschaft“, sagte Sliwoski. „Aber sie kann nicht einfach mit den Fingern schnippen und es tun, wenn sie ins Amt kommt. Es ist nicht etwas, das durch Durchführungsverordnungen erfolgen kann.“

Griffen Thorne, eine auf Cannabisrecht tätige Anwältin, ist der Meinung, dass Harris‘ Gelübde „eindeutig politisch“ war, zumal ihre Ankündigung nur wenige Wochen vor der Wahl erfolgte.

Experten sagten der Nachrichtenagentur, dass sie vermuten, dass Harris‘ Kampagne versucht, die Zahl der schwarzen Wähler zu erhöhen, insbesondere bei schwarzen Männern, die laut einer Umfrage der New York Times derzeit weniger wahrscheinlich Harris unterstützen als Biden. (Verwandt: Kamala Harris hofft, Marihuana zu verwenden, um schwarze Wähler anzusprechen.)

„Die Legalisierung von Marihuana auf Bundesebene ist eine solide Politik und ihre Unterstützung ist eine kluge Strategie – nicht nur bei schwarzen Wählern, sondern auch bei Amerikanern auf der ganzen Linie“, sagte Cat Packer, Direktorin für Drogenmärkte und gesetzliche Regulierung bei der gemeinnützigen Gruppe Drug Policy Action.

Packer fügte hinzu, dass es für Harris‘ Plan sinnvoll ist, Bestimmungen einzubeziehen, die Barrieren für schwarze Männer in Cannabis und anderen Bereichen beseitigen werden.

Während seiner Amtszeit gab Präsident Joe Biden eine Reihe von Versprechungen zu Cannabis ab, darunter die Löschung von Strafregistern für Besitzverurteilungen und die Neuverteilung von Cannabis, damit es für die Food and Drug Administration in Frage kommt. Die Drug Enforcement Administration hat Fortschritte bei der Verschiebung gemacht, aber sie wird nicht vor der Wahl durchgehen.

Außerdem hat Biden während seiner Regierung nur einen kleinen Teil der Verurteilungen im Zusammenhang mit Cannabis aufgehoben.

