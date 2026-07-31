EU VOR DEM MIGRATIONS-KOLLAPS! STREIT UM CEUTA ESKALIERT – ITALIEN DROHT SPANIEN MIT SCHENGEN-AUSSCHLUSS

Rom/Madrid – Die dramatische Entwicklung in der spanischen Exklave Ceuta sorgt für einen politischen Paukenschlag in Europa. Nach dem massiven Zustrom von Migranten über Land- und Seewege ist zwischen Italien und Spanien ein heftiger Streit entbrannt, der inzwischen weit über die eigentliche Grenzkrise hinausgeht. Italiens Regierung verschärft den Ton und bringt sogar außergewöhnliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Schengen-Raum ins Gespräch. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bezeichnete die Szenen an der Grenze als schockierend und kündigte an, Italien werde bei der Bekämpfung illegaler Migration keinen Schritt zurückweichen. Auch Außenminister Antonio Tajani sprach von einer Gefahr für die nationale Sicherheit und forderte ein deutlich entschlosseneres Vorgehen. Madrid reagierte empört auf die Vorwürfe, bestellte den italienischen Botschafter ein und warf Rom vor, die Migrationskrise für innenpolitische Zwecke zu instrumentalisieren. Die spanische Regierung fordert stattdessen europäische Geschlossenheit und Solidarität.

Während sich die diplomatischen Spannungen zuspitzen, verschärft sich gleichzeitig die Lage vor Ort. Die spanischen Behörden berichten von einem außergewöhnlich starken Zustrom von Migranten nach Ceuta, während auch die zweite spanische Exklave Melilla erneut Ziel zahlreicher Grenzübertritte geworden ist. Die Aufnahmeeinrichtungen geraten zunehmend an ihre Belastungsgrenze, zahlreiche Menschen müssen unter schwierigen Bedingungen versorgt werden. Regionalpräsident Juan Jesús Vivas warnt eindringlich vor einem humanitären und sozialen Ausnahmezustand und erklärt, die Situation verschlechtere sich von Stunde zu Stunde. Spanien reagiert inzwischen mit einem verstärkten Einsatz der Sicherheitskräfte und der Armee, um die Grenze zu sichern und die Guardia Civil zu unterstützen. Ministerpräsident Pedro Sánchez versichert, sämtliche verfügbaren Mittel seien mobilisiert worden, um die Lage schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen. Gleichzeitig arbeitet Madrid gemeinsam mit Marokko an Maßnahmen, um irregulär eingereiste Migranten wieder zurückzuführen.

Hintergrund der neuen Entwicklung ist eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Spaniens, die erhebliche Auswirkungen auf die Grenzpolitik haben könnte. Nach dem Urteil dürfen Migranten, die auf dem Seeweg nach Ceuta oder Melilla gelangen und dort abgefangen werden, nicht mehr unmittelbar zurückgewiesen werden. Beobachter sehen darin einen möglichen Faktor für den deutlichen Anstieg der Fluchtbewegungen. Ceuta und Melilla gelten seit Jahren als besonders sensible Außengrenzen der Europäischen Union, weil dort regelmäßig zahlreiche Migranten aus afrikanischen Staaten versuchen, europäischen Boden zu erreichen. Die aktuelle Krise hat nun nicht nur die Diskussion über den Schutz der EU-Außengrenzen neu entfacht, sondern auch eine diplomatische Auseinandersetzung zwischen zwei Mitgliedstaaten ausgelöst. Ob sich der Konflikt weiter zuspitzt oder auf europäischer Ebene eine gemeinsame Lösung gefunden werden kann, dürfte in den kommenden Tagen entscheidend für den weiteren Verlauf der Migrationsdebatte sein.

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