In Bulgarien brodelt es – das Land taumelt dem Euro entgegen, doch statt Euphorie herrscht Unsicherheit und Misstrauen. Während Brüssel von einem großen Schritt in die Zukunft spricht, wächst in Sofia die Angst vor massiven Preisexplosionen, politischem Druck und ausländischer Einflussnahme. Die Bulgaren sehen den heiß diskutierten Währungswechsel nicht mehr als Segen, sondern als riskantes Experiment, das vor allem eines kostet: Vertrauen!

Hinter den Kulissen warnt man vor gezielter Desinformation, die Stimmung gegen den Euro macht – angeblich durch prorussische Netzwerke befeuert. Doch viele Bürger brauchen keine Propaganda, um zu zweifeln. Zu tief sitzen die Sorgen, dass mit dem Euro Ersparnisse entwertet und der Lebensstandard weiter sinken könnte. Die Regierung versucht hektisch, Stabilität zu demonstrieren, doch der Frust in der Bevölkerung wächst jeden Tag.

Europa feiert Bulgarien als neues Mitglied im exklusiven Klub der Eurostaaten, doch im Land selbst fühlen sich viele Menschen übergangen. Während Politiker in Brüssel von „Aufschwung“ und „Solidarität“ schwärmen, kämpfen Bulgaren mit steigenden Preisen, politischer Instabilität und Angst vor fremden Interessen. Der Traum vom starken Europa droht für viele zum Albtraum einer fremdbestimmten Zukunft zu werden.