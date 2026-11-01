JET-ABSTURZ IN FLORIDA: NEUN TOTE NAHE WOHNSIEDLUNG

Symbolfoto – Bild KI-generiert

Greenacres – Ein Geschäftsreisejet vom Typ Learjet 60 ist am Sonntag im Palm Beach County im US-Bundesstaat Florida abgestürzt. Alle neun Menschen an Bord kamen ums Leben, das bestätigte US-Verkehrsminister Sean Duffy. Die Maschine schlug laut FAA gegen 12:50 Uhr Ortszeit (18:50 Uhr deutscher Zeit) nahe der Siedlung Cresthaven ein und explodierte in einem Feuerball, nur wenige Meter von Wohnhäusern und einer viel befahrenen Straße entfernt. Ob es Opfer am Boden gibt, war bis zum Abend offiziell nicht bestätigt. Die Absturzursache ist unklar.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA veröffentlichte am Nachmittag eine knappe Erklärung: „Ein Learjet 60 ist gegen 12:50 Uhr Ortszeit am Sonntag, dem 1. November, in einem Wohngebiet nahe Cresthaven abgestürzt. Neun Personen waren an Bord.“ Das Flugzeug sei vom Flughafen Austin-Bergstrom in Texas gestartet und auf dem Weg zum North Eleuthera Airport auf den Bahamas gewesen. Die Angaben seien vorläufig und könnten sich noch ändern, betonte die FAA laut dem Lokalsender WPTV.

Wenig später meldete sich Verkehrsminister Duffy auf X: „Der heutige Flugzeugabsturz im Palm Beach County, Florida, ist eine schreckliche Tragödie.“ Alle neun Menschen an Bord seien getötet worden. Die FAA schicke ein Team an die Unglücksstelle, um die Ermittlungen der Verkehrssicherheitsbehörde NTSB zu unterstützen. „Bitte beten Sie mit mir für die Familien und Angehörigen derer, die wir verloren haben“, schrieb Duffy. Sein Beitrag erschien um 21:52 Uhr deutscher Zeit.

Wer an Bord war, ist bisher nicht öffentlich bekannt. Die Behörden haben keine Namen genannt, und das ist in den USA in den ersten Stunden nach einem Unglück üblich, solange Angehörige noch benachrichtigt werden. Ein Sprecher des Flughafens Austin-Bergstrom sagte der Nachrichtenagentur AP, es habe sich um ein Privatflugzeug gehandelt. Details zu den Passagieren könne er nicht nennen. „Das ist definitiv eine Tragödie“, sagte er. Laut AP nannte er auch das Kennzeichen der Maschine.

Was über das Flugzeug bekannt ist: Der Learjet 60 ist ein zweistrahliger Geschäftsreisejet. Laut ABC News war die verunglückte Maschine 22 Jahre alt. Nach Registrierungsdaten, auf die sich der Sender CBS12 beruft, ist sie auf eine Firma mit Sitz in Wilmington im Bundesstaat Delaware eingetragen. ABC News berichtet unter Berufung auf Unterlagen, dass das Flugzeug in der Vergangenheit auch vermietet wurde. Wer den Flug am Sonntag betrieben hat, ist offiziell noch nicht bestätigt.

Zur Einordnung: Der Learjet 60 ist ein mittelgroßer Geschäftsreisejet des Herstellers Learjet, der heute zum kanadischen Konzern Bombardier gehört. Das Modell wurde ab den Neunzigerjahren gebaut und ist bei Charterfirmen und Unternehmen beliebt, weil es schnell ist und auch längere Strecken ohne Zwischenstopp schafft. North Eleuthera liegt im Norden der Insel Eleuthera und ist ein typisches Ziel für Privatflüge in die Karibik.

Videos, die Autofahrer mit ihren Handys und Dashcams aufnahmen, zeigen die letzten Sekunden. Die Maschine stürzt nahezu senkrecht mit der Nase voran vom Himmel und explodiert beim Aufprall in einem riesigen Feuerball. Laut AP schlug der Jet nahe einer stark befahrenen Straße ein und hinterließ einen brennenden Krater im Asphalt, nur Zentimeter von vorbeifahrenden Autos und nur wenige Meter von Häusern entfernt. Flammen loderten zwischen aufgerissenen Asphaltbrocken, schwarzer Rauch zog über die Palmen. AP beschreibt den Tag als stürmisch.

Laut ABC News fiel der Jet vor dem Aufprall innerhalb von etwas mehr als einer Minute von rund 35.250 Fuß auf etwa 8.750 Fuß, also von gut 10.700 auf rund 2.700 Meter. Das entspreche etwa 350 Fuß pro Sekunde. ABC beruft sich dabei auf die FAA. Diese Daten sind vorläufig. Was sie bedeuten, muss die NTSB klären. Wichtig: Weder FAA noch NTSB haben bisher eine Ursache genannt. Ob technisches Versagen, Wetter, ein Fehler der Besatzung oder etwas anderes eine Rolle spielte, ist offen, und jede Festlegung wäre zum jetzigen Zeitpunkt reine Spekulation.

Der genaue Absturzort: die Straße Military Trail zwischen dem Cresthaven Boulevard und der 10th Avenue North, in einem gemeindefreien Gebiet des Palm Beach County zwischen Greenacres und Palm Springs. Die Feuerwehr von Greenacres teilte dem Sender WPBF mit, die Unglücksstelle liege außerhalb der Stadtgrenze, sie unterstütze aber mit vier Fahrzeugen. Die Einsatzleitung liegt beim Sheriff-Büro des Palm Beach County. Bis zum Wohnsitz von Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago sind es laut BBC rund 14 Kilometer.

Hat der Jet Häuser getroffen? Hier gehen die Berichte auseinander. AP schrieb, die Maschine habe Häuser offenbar knapp verfehlt, ob Gebäude beschädigt wurden, sei unklar. Die Palm Beach Post berichtet dagegen, das Flugzeug sei in eine Siedlung mit Mobilheimen gestürzt und habe große Zerstörung angerichtet. Die New York Post und das Lokalportal BocaNewsNow berichten von mindestens einem zerstörten oder getroffenen Mobilheim. Laut BocaNewsNow ist unklar, ob sich darin jemand aufhielt. Kleinere Brände in der Siedlung habe die Feuerwehr gelöscht.

Die wichtigste offene Frage: Gibt es Opfer am Boden? Bis 16 Uhr Ortszeit gab es laut Palm Beach Post keine Bestätigung für Tote am Boden. Laut New York Post sprach die Feuerwehr des Palm Beach County von einem Massenanfall von Verletzten. BocaNewsNow berichtet, mehrere Krankenhäuser der Region seien in Alarmbereitschaft versetzt worden, die erwarteten Patienten seien aber nicht eingetroffen. Offizielle Zahlen zu Verletzten am Boden lagen bis Redaktionsschluss nicht vor.

Die Folgen für die Anwohner: Das Sheriff-Büro sperrte den Military Trail in beide Richtungen bis auf Weiteres. Die Feuerwehr sprach von einem „langwierigen Einsatz“ und bat, das Gebiet zu meiden. Eine Frau, die in der Nähe arbeitet, sagte AP, der Strom sei rund zwei Stunden lang ausgefallen. Die Gemeinde Palm Springs teilte mit, Mitarbeiter ihrer Versorgungsbetriebe prüften mögliche Schäden an Wasser- und Abwasserleitungen.

Wie geht es weiter? Die NTSB leitet die Untersuchung, die FAA unterstützt. Bei solchen Unglücken sichern Ermittler zunächst Trümmer, Radardaten, Funkverkehr und, falls vorhanden, Flugschreiber. Ein vorläufiger Bericht der NTSB erscheint in der Regel erst nach einigen Wochen, der Abschlussbericht oft erst nach mehr als einem Jahr. Floridas Gouverneur Ron DeSantis kündigte laut WPTV eine Pressekonferenz zu dem Unglück an.

In sozialen Netzwerken kursierten schnell Gerüchte, das Flugzeug sei wegen der Nähe zu Mar-a-Lago abgeschossen worden. Dafür gibt es keinerlei Hinweis. BocaNewsNow schreibt ausdrücklich, das Gerücht habe keine Grundlage, und kritisiert, die Feuerwehr habe über eine Stunde lang kaum Informationen herausgegeben – genug Zeit für Spekulationen im Netz. Auch angebliche Funksprüche und Wetterdetails, die online geteilt werden, sind bisher nicht offiziell bestätigt.

Was BILD berichtet – und was fehlt: Im Kern stimmen die Angaben der BILD, also Learjet 60, neun Tote laut Duffy, Start in Austin und Ziel Bahamas. BILD setzt die Ortsmarke „West Palm Beach“. Der Absturzort liegt aber nicht in der Stadt West Palm Beach, sondern in einem gemeindefreien Gebiet des Countys nahe Greenacres. Nur die AP-Meldungen tragen die Ortsmarke West Palm Beach. BILD schreibt, der Jet sei „in ein Wohngebiet“ gerast. Nach AP schlug er auf einer Straße am Rand der Siedlung ein, ob Häuser getroffen wurden, ist umstritten. Außerdem fehlen bei BILD die genaue Uhrzeit, der Hinweis, dass die NTSB federführend ermittelt, und vor allem, dass Opfer am Boden noch nicht ausgeschlossen sind.

Die Ermittlungen dürften Wochen dauern. Bis dahin gilt: Neun Menschen sind tot, ihre Familien warten auf Antworten, und eine Wohnsiedlung in Florida ist offenbar nur knapp einer noch größeren Katastrophe entgangen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kaum war der Rauch aufgestiegen, wussten die ersten Hobby-Ermittler im Netz schon alles: Rakete, Anschlag, Geheimoperation. Die echten Ermittler dagegen sagen noch gar nichts. Merkwürdig, wie oft die Lautesten die Ahnungslosesten sind.

KOMMENTAR / MEINUNG: Und auch die Behörden machen es Gerüchten leicht. Wenn Videos vom Feuerball längst um die Welt gehen und die zuständige Feuerwehr erst nach einer gefühlten Ewigkeit ein paar dürre Sätze veröffentlicht, darf man sich über Verschwörungstheorien nicht wundern. Schweigen ist eben auch eine Nachricht – nur leider die falsche.

KOMMENTAR / MEINUNG: Bleibt die bittere Erkenntnis, dass bei aller Technik und allen Regeln der Himmel nie ganz sicher ist. Neun Familien haben am Sonntag Menschen verloren, die morgens noch in Texas in ein Flugzeug gestiegen sind. Ihnen gilt unser Mitgefühl – und die Hoffnung, dass die Ermittler schnell Antworten finden.

Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer. Teilen Sie keine unbestätigten Gerüchte – und folgen Sie uns für seriöse Updates zu den Ermittlungen!

Quellen:

BILD – In den USA: Neun Tote! Privatjet stürzt in Wohngebiet ab (01.11.2026): https://www.bild.de/news/ausland/in-den-usa-neun-tote-flugzeug-stuerzt-in-wohngebiet-6ae7ae0b5e7018b4bea952cf

US-Verkehrsminister Sean Duffy auf X: https://x.com/SecDuffy/status/2116996729962721424

AP – All 9 people aboard a jet that crashed in Florida have died: https://apnews.com/article/palm-beach-plane-crash-ffdee609e7916ff7fcd178d2b8e69b39

AP (via KYOU) – Business jet carrying 9 people crashed in a Florida neighborhood: https://www.kyoutv.com/2026/11/01/business-jet-carrying-9-people-crashed-florida-neighborhood-erupting-massive-fireball/

NBC News – Jet crashes in Florida killing all 9 on board: https://www.nbcnews.com/news/us-news/jet-crashes-florida-nine-people-board-rcna606874

BBC – Nine killed in Florida plane crash: https://www.bbc.com/news/articles/cm369yy7lw73o

ABC News – Learjet with 9 aboard crashes in Palm Beach County: https://abcnews.com/US/learjet-9-aboard-crashes-palm-beach-florida-faa/story?id=137753599

USA Today/Palm Beach Post – 9 killed in Palm Beach County plane crash: https://www.usatoday.com/story/news/nation/2026/11/01/florida-plane-crash-learjet-palm-beach/92552816007/

WPTV – Learjet headed to Bahamas crashes in Palm Beach County: https://www.wptv.com/news/region-c-palm-beach-county/greenacres/fiery-incident-reported-near-military-trail-and-10th-avenue

WPBF – Learjet crash Palm Beach County (FAA-, Sheriff- und Gemeinde-Statements): https://www.wpbf.com/article/aircraft-incident-military-trail-and-10th-avenue-north-florida-palm-beach-county/74305687

CBS12 – Jet carrying nine plummets into Greenacres roadway: https://cbs12.com/news/local/explosion-fire-shut-down-military-trail-in-both-directions-military-trail-s-military-trail-diamond-road-explosion-fire-loud-boom-boom-heard-for-miles-road-closure-traffic-alert-road-damage-broken-pavement-debris

NBC 6 South Florida – Learjet 60 plane crashes in Palm Beach County: https://www.nbcmiami.com/news/local/officials-respond-to-fiery-aircraft-incident-in-palm-beach-county/3881532/

New York Post – Learjet crashes into Florida mobile home park: https://nypost.com/2026/11/01/us-news/2m-learjet-60-crashes-near-palm-beach-florida/

BocaNewsNow – Plane crash in Palm Beach County: https://bocanewsnow.com/2026/11/01/plane-crash-in-palm-beach-county/

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