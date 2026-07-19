Evonik-Chef schlägt den Alarmknopf: Vorzeitiger Kohleausstieg droht die deutsche Industrie zu zerstören – Politik muss endlich zur Vernunft kommen!

Der Vorstandsvorsitzende des großen Chemieunternehmens Evonik mit Sitz in Essen hat in einem Interview eine knallharte Abrechnung mit der deutschen Energiewende und dem geplanten vorzeitigen Ende der Kohleverstromung im westlichen Bundesland gehalten. Christian Kullmann zweifelt massiv am Erfolg dieses Schritts und fordert eine deutliche Verschiebung, um die Versorgungssicherheit für die Industrie nicht zu gefährden. Er betont, dass einfach nicht genug alternative Kraftwerkskapazitäten wie gasfähige Anlagen zur Verfügung stehen, um den Ausfall der Kohle zu kompensieren. Der Deal zwischen Bund, Land und dem Energieversorger für diesen frühen Ausstieg wurde zwar geschlossen, doch der Ministerpräsident des Landes hatte selbst immer wieder davor gewarnt, dass dies nur machbar ist, wenn rechtzeitig neue gesicherte Kapazitäten entstehen – eine Bedingung, die laut dem Konzernboss bei weitem nicht erfüllt ist.

Die Netze sind seiner Meinung nach in einem desolaten Zustand, vergleichbar mit denen in unterentwickelten Regionen, und es fehlt an bezahlbarem Wasserstoff als sauberer Alternative. Eine Verlängerung der Kohlenutzung sei im Interesse der gesamten Industrie notwendig, um Produktion und Arbeitsplätze zu sichern. Kullmann kritisiert, dass die Politik zu stark von bestimmten Umweltaktivisten beeinflusst war und nun endlich umsteuern muss, um Wachstum statt Stillstand zu fördern. Die Folgen eines Scheiterns wären verheerend: steigende Energiekosten, Produktionsstopps, Abwanderung von Firmen ins Ausland und ein dramatischer Verlust von Arbeitsplätzen in einer Branche, die für die Wirtschaftskraft des Landes essenziell ist. Er sieht die aktuelle Planung als riskant und unverantwortlich an, da die Industrie auf zuverlässige und bezahlbare Energie angewiesen ist, um international mithalten zu können. Ohne ausreichende Ersatzanlagen drohen akute Versorgungsengpässe, die ganze Produktionsketten lahmlegen und Familien in Existenznot stürzen könnten. Die Chemiebranche, ein Herzstück der deutschen Wirtschaft, steht vor einer echten Bewährungsprobe, bei der es um nichts Geringeres als um die Zukunft des Standorts geht.

Kullmanns Worte sind ein deutlicher Appell an die Verantwortlichen, endlich die Warnungen aus der Praxis ernst zu nehmen, statt weiterhin auf unzureichend vorbereitete Ideen zu setzen, die mehr Chaos als Fortschritt bringen.Besonders alarmierend ist, dass es dem Konzern selbst nicht gut geht und kürzlich Stellenstreichungen angekündigt werden mussten, was die prekäre Lage der Industrie verdeutlicht. Der Chef fordert daher, die Kohle noch für eine längere Übergangszeit zu nutzen, je nach den Rahmenbedingungen möglicherweise über das geplante Datum hinaus. Er sieht in der übertriebenen Ausrichtung an Klimazielen ohne ausreichende Vorbereitung eine Gefahr für den Standort Deutschland. Die Energiewende habe bislang gewaltige Summen verschlungen, ohne dass nennenswerte Vorteile für die Bürger oder die Wirtschaft erkennbar seien. Stattdessen droht ein Rückgang der industriellen Produktion, was zu höheren Preisen, weniger Innovation und letztlich zu einem Verlust an Wettbewerbsfähigkeit führen könnte. Kullmann plädiert dafür, die Prioritäten neu zu setzen und sich wieder auf wirtschaftliches Wachstum zu konzentrieren, anstatt blind ideologischen Vorgaben zu folgen, die die Grundlage für Wohlstand und Beschäftigung untergraben. Die Chemieindustrie als wichtiger Motor der deutschen Wirtschaft braucht stabile Rahmenbedingungen, um zu investieren, zu forschen und Arbeitsplätze zu erhalten.

Eine Fortsetzung der aktuellen Politik ohne Anpassungen könnte zu einem Exodus von Unternehmen führen, der das Land nachhaltig schwächen würde. Er warnt davor, dass ohne gesicherte Energieversorgung die gesamte Wertschöpfungskette in Gefahr gerät, von der Automobilindustrie über den Maschinenbau bis hin zur chemischen Produktion selbst. Die angekündigten Stellenstreichungen sind nur das erste Warnsignal – weitere Entlassungswellen könnten folgen, wenn die Energieversorgung unsicher bleibt und die Kosten weiter steigen. Familien, die von diesen Jobs leben, blicken mit Sorge in die Zukunft, während die Politik weiterhin an unrealistischen Zeitplänen festhält. Kullmann fordert einen klaren Kurswechsel hin zu Realismus und Pragmatismus, damit die Industrie wieder durchatmen und wachsen kann, statt ständig mit neuen Belastungen und Unsicherheiten kämpfen zu müssen. Nur so lässt sich verhindern, dass Deutschland seine starke industrielle Basis verliert und in eine Abwärtsspirale aus höheren Preisen, weniger Innovation und schwindender Wettbewerbsfähigkeit gerät.Zusätzlich fordert der Evonik-Chef, das Ziel der Klimaneutralität für ganz Deutschland auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, da dies sinnvoll wäre, um die heimische Industrie nicht weiter zu benachteiligen. Er argumentiert, dass der Anteil des Landes an den weltweiten Emissionen verschwindend gering ist, weshalb es für das globale Klima unerheblich sei, wann genau die Klimaneutralität erreicht wird. Für das Überleben und die Zukunft der deutschen Chemieindustrie hingegen sei es von entscheidender Bedeutung, dass die Politik realistische Wege geht und nicht überstürzte Maßnahmen ergreift, die mehr schaden als nützen.

Die bisherigen Bemühungen in der Energiewende haben laut seiner Einschätzung keinerlei positive Auswirkungen gezeigt, sondern nur enorme Belastungen verursacht, die die Wettbewerbsfähigkeit untergraben. Es sei höchste Zeit, die Weichen neu zu stellen und auf Wachstum, Innovation und Beschäftigungssicherung zu setzen, anstatt weiterhin auf unzureichend vorbereitete Transformationen zu vertrauen. Die Industrie braucht Planungssicherheit und bezahlbare Energiequellen, um ihre Position als globaler Player zu halten und neue Technologien zu entwickeln. Kullmanns Worte sind ein Weckruf an die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, endlich die Realitäten der industriellen Produktion anzuerkennen und Maßnahmen zu ergreifen, die den Standort stärken statt ihn zu schwächen. Nur so kann Deutschland seine wirtschaftliche Stärke bewahren und gleichzeitig verantwortungsvoll mit den Herausforderungen der Zukunft umgehen, ohne die Basis für Wohlstand und Arbeitsplätze zu opfern. Die Chemiebranche, die unzählige Arbeitsplätze schafft und Innovationen vorantreibt, darf nicht zum Spielball ideologischer Experimente werden. Ein späterer Zeitpunkt für ambitionierte Ziele würde der Wirtschaft den nötigen Spielraum geben, um sich anzupassen, ohne dabei in eine tiefe Krise zu stürzen. Die Warnungen des Konzernchefs zeigen deutlich: Wer die Industrie weiter unter Druck setzt, riskiert nicht nur Jobs, sondern die gesamte wirtschaftliche Zukunft des Landes. Es ist an der Zeit, dass die Politik aufhört, Realitäten zu ignorieren, und stattdessen Lösungen findet, die sowohl wirtschaftlich tragfähig als auch verantwortungsvoll sind.

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