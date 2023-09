Exhibitionist an einer Ferienunterkunft belästigt drei Schülerinnen

Am gestrigen Donnerstag um 23:55 Uhr kam es an einer Ferienunterkunft in Möhnesee-Körbecke zu einer sexuellen Belästigung von drei Schülerinnen.

Ein bislang unbekannter Mann hat vor dem Fenster der drei Schülerinnen sein Geschlechtsteil entblößt und dieses mit einer Taschenlampe oder einem Handy angeleuchtet. Dabei hat er sexuelle Handlungen an sich vorgenommen.

Die sofort herbei gerufene Polizei konnte, trotz eingeleiteter Fahndung, den Tatverdächtigen nicht mehr antreffen.

Eine Schülerin konnte vom Tatverdächtigen ein Video machen. Leider eignet sich dieses aufgrund der Dunkelheit nicht, diesen näher zu beschreiben.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zum Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei Soest unter 02921/91000. (mbs)