FAMILIENTRAGÖDIE IN DORSTEN! MANN (26) TÖTET SEINE EHEFRAU (24) – DIE DREI KINDER WAREN IM NEBENZIMMER!

Dorsten (NRW) – Ein entsetzlicher Fall von häuslicher Gewalt erschüttert Nordrhein-Westfalen und lässt selbst erfahrene Ermittler fassungslos zurück! In einer Wohnung in Dorsten hat ein 26-jähriger Mann offenbar seine erst 24 Jahre alte Ehefrau getötet – und das, während die drei kleinen Kinder der Familie in der Wohnung waren. Ein grausames Verbrechen, das nicht nur eine junge Mutter das Leben kostete, sondern auch drei Kinder traumatisiert zurücklässt. Laut Polizei war der Täter kein Unbekannter: Schon am Vorabend war er wegen häuslicher Gewalt aus der Wohnung verwiesen worden. Die Beamten nahmen ihm die Schlüssel ab, sprachen ein Rückkehrverbot aus – doch offenbar reichte das nicht, um die Tat zu verhindern. Nur wenige Stunden später kehrte der Mann zurück, brach in die Wohnung ein und verübte dort das unfassbare Verbrechen. Was sich in der Nacht genau abspielte, ist noch unklar, doch Ermittler gehen davon aus, dass die Frau keine Chance hatte. Ihre Hilfeschreie sollen Nachbarn geweckt haben, doch als Polizei und Rettungskräfte eintrafen, war es zu spät. Der mutmaßliche Täter flüchtete, wird nun mit Hochdruck gesucht. Ein Großaufgebot der Polizei fahndet in der gesamten Region, Spürhunde und Hubschrauber sind im Einsatz. Die drei Kinder – alle unter zehn Jahre alt – stehen unter Schock und werden von Spezialisten betreut. Es ist ein Fall, der wieder einmal die Frage aufwirft, warum Gewalt in Beziehungen trotz Warnsignalen so oft eskaliert. Erst am Vorabend hatten Beamte eingegriffen, der Mann war polizeibekannt – und dennoch konnte er zurückkehren. Wie kann es sein, dass ein Rückkehrverbot in der Realität keinen Schutz bietet? Experten kritisieren seit Jahren, dass Opfer häuslicher Gewalt zu wenig Unterstützung erhalten, während Täter oft schnell wieder auf freiem Fuß sind. Jetzt ist es zu spät. Eine junge Frau ist tot, drei Kinder haben ihre Mutter verloren, und die Gesellschaft steht erneut vor einem Scherbenhaufen. Auch Nachbarn in Dorsten sind tief erschüttert: „Sie war so freundlich, man hätte nie gedacht, dass in dieser Wohnung so etwas passiert“, sagt eine Anwohnerin mit Tränen in den Augen. Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen von einer „Tat von außergewöhnlicher Brutalität“. Sollte der Täter gefasst werden, droht ihm eine lebenslange Freiheitsstrafe – doch das bringt das Opfer nicht zurück. Wieder einmal zeigt dieser Fall auf grausame Weise, wie hilflos der Rechtsstaat ist, wenn Warnsignale ignoriert und Schutzmaßnahmen zu Formalien verkommen. Eine junge Mutter hätte leben können – stattdessen bleibt eine Frage, die weh tut: Wie viele Frauen müssen noch sterben, bevor das System endlich funktioniert?