FDA wegen Verschleierung von Dokumenten im Zusammenhang mit der Unterdrückung von Ivermectin und HCQ verklagt

Als die Pandemie in vollem Gange war und die Welt sich bemühte, einen effektiven Weg zur Behandlung von COVID-19 zu finden, entstanden zwei vielversprechende Behandlungen: Ivermectin und Hydroxychloroquin (HCQ). Diese Medikamente wurden jedoch schnell von den Behörden gemieden, die dann Schritte unternahmen, um die Öffentlichkeit daran zu hindern, sie zur Behandlung des Virus zu erhalten. Jetzt werden die FDA und das Department of Health and Human Services (HHS) verklagt, weil sie Dokumente im Zusammenhang mit ihrer Unterdrückung dieser erschwinglichen Behandlungen versteckt haben.

Die Klage wurde von America First Legal (AFL) eingereicht, einer gemeinnützigen Organisation, deren erklärtes Ziel es ist, “die Rechtsstaatlichkeit in den Vereinigten Staaten zu fördern, eine Überschreitung der Exekutive zu verhindern und ein gebührendes Verfahren und einen gleichberechtigten Schutz für alle Amerikaner zu gewährleisten”.

Die Gruppe reichte im vergangenen August einen Antrag auf das Freedom of Information Act (FOIA) sowohl bei der FDA als auch bei der HHS ein, um Informationen über Hydroxychloroquin ab 2020 zu erhalten. Sie reichten einen Monat später einen ähnlichen Antrag bei den beiden Agenturen ein, die Informationen über Ivermectin anforderten, in der Hoffnung zu verstehen, warum Regierungsbeamte die Verwendung dieser Behandlungen für COVID-19 unterdrückten. In beiden Fällen erhielten sie eine Bestätigung, dass die Agenturen ihre Anfragen erhalten hatten, zusammen mit Tracking-Nummern. Keine der beiden Behörden hat jedoch letztendlich einer der Anträge nachgekommen, und die Gruppe verklagt sie jetzt.

Obwohl mehrere Ärzte berichteten, dass sie Patienten mit Coronavirus erfolgreich mit dem Malariamedikament Hydroxychloroquin (HCQ) behandelten, warnte die FDA davor, es zur Bekämpfung des Virus zu verwenden, mit der Begründung, dass ein Risiko von “Herzrhythmusproblemen” bestand – ein Risiko, das sie nicht zu stören scheint, wenn es um COVID-19-Impfstoffe geht. Sie hatten zuvor zugelassen, dass HCQ mit einer Notfallgenehmigung verwendet wird, aber sie haben es ein paar Monate widerrufen, bevor die Impfstoffe von Pfizer und Moderna eine Notfallgenehmigung erhalten haben.

Die FDA kann nicht genehmigten und nicht nachgewiesenen Interventionen wie COVID-19-Impfstoffen nur dann eine Notfallgenehmigung erteilen, wenn es keine “angemessenen, genehmigten und verfügbaren Alternativen” gibt. Mit anderen Worten, wenn billige Behandlungen mit einer niedrigen Gewinnspanne wie HCQ und Ivermectin für den Einsatz gegen COVID-19 zugelassen wären, hätten all diese Pharmaunternehmen nicht die Milliarden von Dollar an Gewinnen erzielen können, die sie aus dem Verkaufen ihrer investigativen Aufnahmen auf der ganzen Welt gemacht haben.

In ähnlicher Weise zeigte sich das antiparasitäre Medikament Ivermectin als vielversprechend als Behandlung für das Virus und half zahlreichen Patienten, aber die FDA gab sich alles, um die Menschen daran zu hinden, es zu verwenden, und startete eine Anti-Ivermectin-PR-Kampagne, die die Menschen davor warnte. Sie verwendeten Slogans auf ihrer Website und in den sozialen Medien wie “Du bist kein Pferd. Stoppen Sie es mit dem #ivermectin. Es ist nicht zur Behandlung von #COVID zugelassen”, was auf die häufige Verwendung des Medikaments bei Tieren verweist.

Warum sind die Bundesbehörden nicht bereit, Dokumente über ihre Unterdrückung dieser Medikamente zur Verfügung zu stellen?

Die Sicherheit und Wirksamkeit beider Medikamente wurde durch Hunderte von Peer-Review-Studien unterstützt, die Fragen aufwerfen, warum die Agenturen so verzweifelt waren, die Menschen davon abzuhalten, mehr über sie zu erfahren und Rezepte zu erhalten. Eine Überprüfung durch die Epoch Times ergab, dass die Hälfte der Studien, die die FDA zur Unterstützung einer Behauptung auf ihrer Website verwendet hat, dass “derzeit verfügbare Daten nicht zeigen, dass Ivermectin gegen COVID-19 wirksam ist”, tatsächlich unterstützen, es zur Bekämpfung des Virus zu verwenden.

America First Legal Senior Counselor und Director of Oversight and Investigation Reed D. Rubinstein sagte in einer Erklärung: “Die wahren Gründe für den Angriff der Bundesregierung auf HCQ und Ivermectin wurden nie veröffentlicht. Wir wissen nicht, warum die Regierung – inmitten einer Pandemie – Ärzte verfolgte, die diese potenziell nützlichen Medikamente verschrieben hatten, und Apotheken dazu gezwungen hat, Rezepte abzulehnen. Aber die AFL wird weiter kämpfen, um zu sehen, dass die Wahrheit über Dr. Fauci und seine Kollegen sind ausgesetzt”.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

TheEpochTimes.com

AFLegal.org

newstarget.com