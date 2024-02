FedEx-Gründer warnt vor “untragbaren” Staatsschulden!

Fred Smith, der Gründer des Vorstandsvorsitzenden des Schifffahrtsriesen FedEx, ist der neueste Wirtschaftsführer, der Alarm auslöst, dass, wenn Amerikas explodierende Staatsverschuldung unkontrolliert bleibt, sie in eine katastrophale Krise zu schwinden droht.

(Artikel von Tom Ozimek, wiederveröffentlicht von TheEpochTimes.com)

Herr Smith wurde während eines Interviews auf Fox News nach seiner Meinung zu den Prognosen des Congressional Budget Office (CBO) gefragt, dass die von der Öffentlichkeit gehaltenen US-Bundesschulden von 99 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2024 auf einen Rekordwert von 116 Prozent im Jahr 2034 steigen werden, bevor sie bis zur Mitte des Jahrhunderts über 170 Prozent steigen.

Er antwortete, indem er sagte, dass Warnungen über das Niveau der Staatsausgaben, die zu Amerikas Staatsverschuldung steigen, sowohl ernst sind als auch wachsen, und “hoffentlich füge ich zum Refrain hinzu und sage, dass dies nicht nachhaltig ist”.

Kürzlich warnte Jamie Dimon, CEO von JPMorgan Chase, dass außer Kontrolle geratene Ausgaben in Washington einen Regierungsausfall bedrohen, der eine “Rebellion” auslösen könnte, während der Milliardärsinvestor Ken Griffin sagte, dass der Versuch, mehr Dollar zu drucken, um mit der Möglichkeit eines Ausfalls umzugehen, die Wirtschaft in einen “tiefen Tail Spin” treiben würde.

Unter der Amtszeit von Präsident Joe Biden ist die Staatsverschuldung um mehr als 6,3 Billionen Dollar (und 7,8 Billionen Dollar unter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump) gestiegen.

“Katastrophale Finanzkrise” Herr Smith sagte Fox News, dass Amerikas Fähigkeit, Geld zu drucken, davon abhängt, dass der Dollar die wichtigste Reservewährung der Welt bleibt, aber dass dies zunehmend gefährdet ist.

“Die sogenannte BRICs-Allianz – Brasilien, Russland, Indien und China – hat sich auf einen bewussten Kurs zur Entthronung des Dollars eingelegt”, sagte Herr Smith. “Wenn das passiert und wir unsere Anleihen nicht verkaufen können, kann ich Ihnen versichern, dass der Lebensstandard, den wir alle heute genießen, der Vergangenheit angehört”.

Der Fox News-Moderator erinnerte sich dann an Herrn Smiths Bemerkungen bei einer Veranstaltung im Dezember, als der FedEx-Vorsitzende sagte, er hoffe, dass die politischen Führer in Washington die “beispiellosen Gefahren” erkennen könnten, denen das Land in Bezug auf politische und finanzielle Instabilität ausgesetzt ist, und genug gesunden Menschenverstand hätte, um Schritte zu unternehmen, um eine “katastrophale Finanzkrise” zu vermeiden.

Auf die Frage, ob er die Weisheit sieht, eine Katastrophe bei den heutigen politischen Führern abzuwenden, sagte Herr Smith: “Nein, ganz im Gegenteil”.

Während eine Reihe von Industriekapitänen vor der Notwendigkeit gewarnt haben, Amerikas Steuerhaus in Ordnung zu bringen, sagte Finanzministerin Janet Yellen kürzlich, dass sie nicht der Meinung ist, dass die Bundesregierung die Defizitausgaben kürzen und den Haushalt ausgleichen muss, um das Land auf einen steuerlich nachhaltigen Weg zu bringen.

Frau Yellens Bemerkungen kamen während eines Auftritts am 6. Februar vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses, als sie gefragt wurde, ob der US-Haushalt jemals in den nächsten 50 Jahren ausgeglichen werden würde, um die finanzielle Lage des Landes zu stärken.

“Ich glaube nicht, dass das Budget ausgeglichen werden muss”, sagte sie während eines Austauschs mit dem Abgeordneten Pete Sessions (R-Texas). “Der US-Haushalt muss nicht ausgeglichen werden, um auf einem steuerlich nachhaltigen Weg zu sein”.

Jüngste Finanzdaten zeigen, dass das Haushaltsdefizit gegenüber dem Vorjahr um 16 Prozent gestiegen ist und das Defizit des Bundeshaushalts in den ersten vier Monaten des Geschäftsjahres auf 532 Milliarden Dollar gedrängt hat.

Frau Yellen sagte in der Anhörung, dass die wirtschaftspolitischen Vorschläge von Präsident Joe Biden zur Reduzierung des Defizits dazu beitragen würden, “zu garantieren”, dass die Regierung auf einem nachhaltigen Weg ist, indem sie sicherstellt, dass die Volkswirtschaft wächst.

Ihre Bemerkungen – und die Warnungen von Wirtschaftsführern – kommen, da die jährlichen Zinszahlungen auf Amerikas Staatsschulden die 1 Billion Dollar-Marke überschritten haben und die Staatsverschuldung über 34 Billionen Dollar gebrochen ist.

Jüngste CBO-Progonen zeigen, dass die von der Öffentlichkeit gehaltenen Bundesschulden als Prozentsatz des BIP bis 2054 voraussichtlich 172 Prozent erreichen werden.

CBO-Direktor Phill Swagel sagte in Bemerkungen über die Haushaltsaussichten, dass die Zinszahlungen für US-Staatsschulden innerhalb eines Jahrzehnts auf rund 1,6 Billionen Dollar steigen würden.

“Die Nettozinskosten tragen wesentlich zum Defizit bei, und ihr Wachstum entspricht etwa drei Vierteln des Anstiegs des Defizits von 2024 bis 2034”, sagte Herr Swagel.

“Anfinglich sind die Nettozinskosten ähnlich wie die Beträge der diskretionären Ausgaben sowohl für Verteidigung als auch für nicht verteidigungsfreie Aktivitäten. Am Ende des Zeitraums sind sie mit 1,6 Billionen Dollar etwa anderthalb Mal größer als jeder”, fügte er hinzu.

Während einige in der Exekutive die Gefahr von Haushaltsdefiziten herunterspielen, scheint der Kongress der Einrichtung zumindest einer Kommission näher zu kommen, um Schritte zur Bekämpfung außer Kontrolle geratener Ausgaben in Betracht zu ziehen.

Schuldenkommission

Der von den Republikanern geführte Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses stimmte kürzlich mit 22-12 für die Schaffung einer 16-köpfigen Kommission, die Empfehlungen zur Steuerpolitik vorlegen würde.

Die Abgeordnete Jodey Arrington (R-Texas), die Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Repräsentantenhauses, beschuldigte beide Parteien, steuerlich unverantwortlich zu sein.

“Wir sind alle zusammen in diesem Boot. Das Boot sinkt. Unsere nicht nachhaltige Staatsverschuldung ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts”, sagte er.

Die Kommission wurde damit beauftragt, Möglichkeiten zu bewerten, den Bundeshaushalt umgehend auszugleichen.

Eines seiner Ziele ist es, Möglichkeiten vorzuschlagen, die langfristige Zahlungsfähigkeit verschiedener staatlicher Programme, insbesondere Medicare und Sozialversicherung, zu verbessern.

Analysten der University of Pennsylvania schätzen, dass, wenn die Schuldenquote etwa 200 Prozent erreicht, sie den Punkt ohne Rendite erreichen wird. Dann könnte kein Betrag zukünftiger Steuererhöhungen oder Ausgabenkürzungen die Regierung daran hindern, mit ihren Schulden in Verzug zu geraten.

“Im Gegensatz zu technischen Zahlungsausfällen, bei denen Zahlungen lediglich verzögert werden, wäre dieser Ausfall viel größer und würde in den Volkswirtschaften der USA und der Welt nachhallen”, erklärten sie.

In einem Best-Case-Szenario schätzen die Analysten der University of Pennsylvania, dass die Vereinigten Staaten etwa 20 Jahre Zeit haben, um Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, bevor die wachsende Schuldenspirale außer Kontrolle gerät.

Andrew Moran hat zu diesem Bericht beigetragen.

