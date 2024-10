Fehlgeburten: Pfizer wegen irreführender Angaben zu Covid19-Immpfungen verklagt!

Pfizer und Fehlgeburten Pfizer hatte Schwangere von seiner Zulassungsstudie ausgeschlossen und ihnen kurz danach die Impfung empfohlen. Laut Generalstaatsanwalt Kobach kannte Pfizer aber das erhöhte Risiko von Fehlgeburten. Bei bewusster Irreführung gilt die Immunität nicht. Credit für das Video an

, bei dem Sie weitere Informationen zu den Klagen gegen die Pharmakonzerne finden. In den USA sind solche Klagen durchaus aussichtsreich; alle größeren Pharmaherstellter mussten in der Vergangenheit bereits Millarden an Strafen und Entschädigungen zahlen.

Pfizer hatte Schwangere von seiner Zulassungsstudie ausgeschlossen und ihnen kurz danach die Impfung empfohlen. Laut Generalstaatsanwalt Kobach kannte Pfizer aber das erhöhte Risiko von Fehlgeburten. Bei bewusster Irreführung gilt die Immunität nicht.… pic.twitter.com/gMzTvdIwmv — Stefan Homburg (@SHomburg) October 22, 2024

