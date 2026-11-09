LOHR AM MAIN / WÜRZBURG – PAUKENSCHLAG IM BAYERISCHEN MASSREGELVOLLZUG! ERST DIE ANKÜNDIGUNG EINER POLIZEIVORFÜHRUNG IN FESSELN, JETZT DIE ÜBERRASCHENDE KEHRTWENDE! Im seit Jahren umstrittenen Fall des im Bezirkskrankenhaus Lohr am Main untergebrachten Thomas Krebs gibt es eine neue Entwicklung, die weit über eine gewöhnliche organisatorische Entscheidung hinausreicht. Nach dem Wortlaut eines der Redaktion mitgeteilten Schreibens ist die zuvor angeordnete Verschubung durch die Polizei einschließlich der darin bezeichneten Fesselung aufgehoben worden. Krebs soll nun selbstständig und eigenverantwortlich zu seiner gerichtlichen Anhörung am dreißigsten November dieses Jahres anreisen dürfen! Eine bemerkenswerte Wendung in einem Verfahren, in dem es für den Betroffenen um nichts Geringeres als die Fortdauer seiner Unterbringung und damit um seine persönliche Freiheit geht. PRESSECOP24 HATTE DIE PROBLEMATIK SCHON FRÜH ÖFFENTLICH GEMACHT! Bereits am vierundzwanzigsten Oktober dieses Jahres berichtete die Redaktion in ihrem ausführlichen Artikel über die angekündigte Fesselung von Thomas Krebs über die aus Sicht des Betroffenen schwer nachvollziehbare Planung eines gefesselten Polizeitransports. Schon damals stand die entscheidende Frage im Raum, weshalb ein Patient, der sich nach eigenen Angaben seit dem dreizehnten März dieses Jahres bei seinen gewährten Lockerungen zuverlässig und ohne sicherheitsrelevante Zwischenfälle bewährt habe, ausgerechnet auf dem Weg zu seiner persönlichen Gerichtsanhörung gefesselt werden sollte. Nach der damaligen Darstellung hatte Krebs am einundzwanzigsten Oktober von einer Klinikmitarbeiterin erfahren, dass seine Vorführung durch Polizeibeamte und unter Einsatz von Fesseln vorgesehen sei. Krebs widersprach dieser Planung schriftlich und bat um Überprüfung ihrer Notwendigkeit. Dabei verwies er ausdrücklich auf die Entwicklung seines Lockerungsverlaufs, seine Bereitschaft zur eigenverantwortlichen Wahrnehmung des Termins sowie seine gesundheitlichen Bedenken. Nun liegt nach den mitgeteilten Angaben eine neue Entscheidung vor, die für erheblichen Gesprächsstoff sorgen dürfte. Das Schreiben trägt den Bezug auf ein Strafvollstreckungsverfahren gegen Thomas Krebs wegen gefährlicher Körperverletzung. Darin wird ihm die selbstständige Anreise zur Anhörung gestattet und die ursprünglich vorgesehene polizeiliche Verschubung aufgehoben. Die abschließende Formulierung, wonach er selbstständig und eigenverantwortlich erscheinen soll, unterstreicht die praktische Tragweite der Änderung. AUS DER ANGEKÜNDIGTEN GEFESSELTEN VORFÜHRUNG WIRD DAMIT EINE EIGENVERANTWORTLICHE ANREISE! Für Krebs ist dies eine wichtige Erleichterung. Für die öffentliche Diskussion über den Maßregelvollzug wirft die Kehrtwende allerdings neue Fragen auf: Welche konkreten Umstände hatten die ursprüngliche Transportplanung gerechtfertigt? Welche Erkenntnisse führten anschließend zu ihrer Aufhebung? Und weshalb wird eine eigenverantwortliche Anreise jetzt für möglich gehalten, wenn zuvor eine wesentlich einschneidendere Sicherungsmaßnahme vorgesehen war? Die neue Mitteilung bestätigt nach ihrem Wortlaut die Aufhebung der polizeilichen Verschubung. Sie beweist für sich genommen allerdings noch nicht, dass die ursprüngliche Anordnung rechtswidrig gewesen ist. Genau diese Unterscheidung ist für die rechtliche Bewertung entscheidend. Dennoch zeigt die Entwicklung, dass die von Krebs aufgeworfenen Einwände keineswegs bedeutungslos waren. Die Redaktion sieht sich durch die Kehrtwende in ihrer Forderung bestätigt, die Verhältnismäßigkeit solcher Maßnahmen kritisch zu hinterfragen. Pressecop24 weist in eigener Sache ausdrücklich darauf hin, dass die Veröffentlichungen zum Fall nach Angaben der Redaktion durch schriftliche Unterlagen belegt werden können. Pressecop24.com

WIE KANN EIN PATIENT MONATELANG LOCKERUNGEN ABSOLVIEREN UND DANN PLÖTZLICH ALS FESSELUNGSPFLICHTIG GELTEN? DIESE FRAGE BLEIBT TROTZ DER KEHRTWENDE IM RAUM! Der Fall Thomas Krebs macht deutlich, welche Spannungen zwischen Sicherheitsanforderungen, therapeutischen Fortschritten und dem Recht auf menschenwürdige Behandlung im psychiatrischen Maßregelvollzug entstehen können. Krebs befindet sich seit dem Jahr zweitausendzwanzig im Maßregelvollzug des Bezirkskrankenhauses Lohr am Main. In der Vergangenheit berichtete Pressecop24 wiederholt über Auseinandersetzungen um seine Behandlung, die Gewährung von Lockerungen, seine gesundheitliche Situation und die gerichtliche Kontrolle einzelner Maßnahmen. Nach seiner Darstellung verliefen zahlreiche begleitete und unbegleitete Ausgänge beanstandungsfrei. Seit dem Frühjahr wurden ihm zudem weitere Lockerungsstufen gewährt, die nach seinen Angaben zuverlässig und ohne sicherheitsrelevante Zwischenfälle wahrgenommen wurden. Gerade dieser Verlauf ist aus Sicht des Betroffenen für die Bewertung der ursprünglich angekündigten Fesselung von erheblicher Bedeutung. Denn wenn sich ein Mensch außerhalb einer geschlossenen Einrichtung unter festgelegten Bedingungen wiederholt bewährt, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie diese Erfahrungen in eine aktuelle Gefahrenprognose einfließen. AUCH IM MASSREGELVOLLZUG GILT: SICHERHEITSMASSNAHMEN DÜRFEN NICHT BELIEBIG ANGEORDNET WERDEN! Das Bayerische Maßregelvollzugsgesetz regelt ausdrücklich die Durchführung von Ausführungen und gerichtlichen Vorführungen sowie die Voraussetzungen besonderer Sicherungsmaßnahmen. Dabei müssen Eingriffe in die Rechte untergebrachter Menschen auf einer rechtlichen Grundlage beruhen, einem zulässigen Zweck dienen und verhältnismäßig sein. Das Gesetz verlangt grundsätzlich, unter mehreren geeigneten Maßnahmen diejenige zu wählen, welche die betroffene Person voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Für Sicherungsmaßnahmen sind zudem die gesetzlichen Voraussetzungen des jeweiligen Eingriffs zu beachten. Auch die Gefahr des Entweichens kann beim Transport eine Rolle spielen. Daraus folgt jedoch keineswegs, dass jede gerichtliche Vorführung automatisch eine Fesselung rechtfertigen würde. Entscheidend sind die konkrete Situation, die vorhandenen Erkenntnisse und die rechtlichen Anforderungen an die jeweilige Maßnahme. Im Fall Krebs stellt sich deshalb die berechtigte Frage, welche individuellen Gesichtspunkte bei der ursprünglichen Planung berücksichtigt wurden. Waren seine Lockerungserfahrungen bekannt? Wurden sein bisheriges Verhalten und mögliche gesundheitliche Belastungen gewürdigt? Und wurde ernsthaft geprüft, ob ein milderes Mittel ausgereicht hätte? Besonders brisant ist der gesundheitliche Hintergrund: Krebs hatte in seinem früheren Schreiben ausdrücklich befürchtet, dass ihn eine Fesselung erheblich belasten und möglicherweise gesundheitliche Risiken im Zusammenhang mit einer früheren Durchblutungsstörung des Sehnervs verstärken könnte. Ob ein solcher ursächlicher Zusammenhang medizinisch tatsächlich besteht, bedarf einer fachlichen Bewertung. Unabhängig davon sind nachvollziehbar vorgetragene gesundheitliche Gesichtspunkte bei einer Verhältnismäßigkeitsprüfung nicht einfach bedeutungslos. Die nun aufgehobene Verschubung lässt die ursprünglichen Fragen nicht vollständig verschwinden. Vielmehr eröffnet sie die Möglichkeit, die Entscheidungsabläufe genauer zu betrachten. Eine organisatorische Neubewertung kann aus unterschiedlichen Gründen erfolgen und ist nicht automatisch das Eingeständnis eines Rechtsverstoßes. WER TRANSPARENZ UND RECHTSSICHERHEIT IM MASSREGELVOLLZUG ERNST NIMMT, MUSS ABER AUCH ERKLÄREN KÖNNEN, WESHALB EINE SO EINSCHNEIDENDE MASSNAHME ZUNÄCHST VORGESEHEN UND SPÄTER WIEDER VERWORFEN WURDE! Gerade eine sachliche Aufklärung könnte dazu beitragen, verlorenes Vertrauen wiederherzustellen und deutlich zu machen, nach welchen Kriterien die Sicherheitsbedürfnisse der Allgemeinheit und die Grundrechte untergebrachter Menschen miteinander in Einklang gebracht werden. Bürgerservice

JETZT RICHTET SICH DER BLICK AUF DIE GERICHTSANHÖRUNG – UND AUF DIE GRUNDSATZFRAGE, WIE VIEL FREIHEIT UND EIGENVERANTWORTUNG DER MASSREGELVOLLZUG TATSÄCHLICH ZULÄSST! Für Thomas Krebs ist die Aufhebung der angekündigten Polizeiverschubung mehr als eine Erleichterung bei der Anreise. Sie ermöglicht ihm nach dem mitgeteilten Schreiben, einen für seine Zukunft entscheidenden Gerichtstermin ohne die zuvor vorgesehene gefesselte Vorführung wahrzunehmen. Das ist gerade deshalb von Bedeutung, weil die bevorstehende Anhörung die weitere strafrechtliche Unterbringung betrifft und damit einen besonders sensiblen Bereich staatlicher Verantwortung. Eine gerichtliche Entscheidung über die Fortdauer des Maßregelvollzugs muss auf den geltenden gesetzlichen Voraussetzungen und einer tragfähigen Bewertung des individuellen Falles beruhen. Die neue Transportregelung nimmt diese Entscheidung nicht vorweg. Sie bedeutet weder eine Entlassung noch eine gerichtliche Feststellung, dass sämtliche bisherigen Sicherungsmaßnahmen unzulässig gewesen seien. ABER SIE SETZT EIN WICHTIGES ZEICHEN DAFÜR, DASS EINSCHNEIDENDE ANORDNUNGEN ÜBERPRÜFT UND GEÄNDERT WERDEN KÖNNEN! Die rechtlichen Maßstäbe hierfür sind keineswegs unklar. Das Bundesverfassungsgericht hat sich mit den Grenzen einer Fesselung bei Ausführungen und Transporten ausdrücklich auseinandergesetzt. In seiner Entscheidung vom neunzehnten Januar zweitausenddreiundzwanzig betonte das höchste deutsche Gericht bei einer Fesselungsanordnung im Vollzug der Sicherungsverwahrung das erhebliche Gewicht des Eingriffs in das allgemeine Persönlichkeitsrecht und die Notwendigkeit einer strengen Verhältnismäßigkeitsprüfung. Besonders wichtig sind dabei die individuelle Vorgeschichte, das Verhalten während der Unterbringung, gesundheitliche Gesichtspunkte, frühere Ausführungen und die tatsächlich bestehende Gefahr einer Entweichung. Eine schematische Handhabung, bei der Fesselungen ohne ausreichende Berücksichtigung des Einzelfalles zum Normalzustand werden, begegnet erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken. Die Entscheidung betrifft zwar eine andere Vollzugsform, ihre grundrechtlichen Erwägungen sind jedoch auch für die Diskussion über Sicherungsmaßnahmen im psychiatrischen Maßregelvollzug relevant. Für Krebs bedeutet das: Seine bisherigen Lockerungserfahrungen und sein individuelles Verhalten sind Gesichtspunkte, die bei einer rechtlichen Bewertung berücksichtigt werden müssen. Ob die zunächst vorgesehene Maßnahme tatsächlich gegen diese Anforderungen verstieß, lässt sich ohne die ursprüngliche Anordnung, ihre Begründung und die einschlägigen Verfahrensunterlagen nicht abschließend beurteilen. Doch die öffentliche Debatte darf genau diese Unterlagen und eine nachvollziehbare Erklärung verlangen. Pressecop24 hatte die drohende gefesselte Vorführung bereits im Oktober aufgegriffen und die Vereinbarkeit einer solchen Maßnahme mit den geschilderten Lockerungsfortschritten kritisch hinterfragt. Nun ist die polizeiliche Verschubung nach dem Wortlaut des neuen Schreibens aufgehoben worden. DIE REDAKTION BLEIBT BEI IHRER FORDERUNG NACH TRANSPARENZ, VERHÄLTNISMÄSSIGKEIT UND EINER INDIVIDUELLEN PRÜFUNG STAATLICHER ZWANGSMASSNAHMEN! Das gilt unabhängig davon, ob es sich um die Anordnung einer Fesselung, um andere Sicherungsvorkehrungen oder um Entscheidungen über Lockerungen und die weitere Unterbringung handelt. Staatliche Stellen haben die Aufgabe, die Allgemeinheit zu schützen. Gleichzeitig sind sie an Grundrechte, Gesetz und Recht gebunden. Die gelegentlich in der zugespitzten Berichterstattung verwendete Bezeichnung „bayerisches Guantanamo“ ist dabei eine polemische redaktionelle Kritik am Maßregelvollzug und keine Tatsachenbehauptung über eine Gleichsetzung der Einrichtungen. Der entscheidende Maßstab bleibt die rechtsstaatliche Prüfung konkreter Handlungen und Entscheidungen. PRESSECOP24 FRAGT DESHALB: WARUM WAR EINE GEFESSELTE POLIZEIVORFÜHRUNG ZUNÄCHST VORGESEHEN, WENN THOMAS KREBS NUN DOCH EIGENVERANTWORTLICH ANREISEN DARF? WELCHE ERKENNTNISSE HABEN ZU DIESER ENTSCHEIDUNG GEFÜHRT? UND WERDEN DIE BISHERIGEN LOCKERUNGSERFAHRUNGEN BEI DER BEVORSTEHENDEN ANHÖRUNG AUSREICHEND BERÜCKSICHTIGT? Diese Fragen verdienen nachvollziehbare Antworten. Fest steht nach der mitgeteilten neuen Anordnung zunächst nur die konkrete Änderung des vorgesehenen Transports. Über die Rechtmäßigkeit früherer Entscheidungen und die Fortdauer der Unterbringung ist damit noch nichts abschließend entschieden. Für Thomas Krebs ist die bevorstehende Anhörung dennoch ein bedeutender Termin. Und für die Öffentlichkeit bleibt die Grundsatzfrage bestehen, ob die Praxis des Maßregelvollzugs den Anspruch des Rechtsstaates auf Verhältnismäßigkeit, nachvollziehbare Entscheidungen und die Achtung der Menschenwürde jederzeit ausreichend erfüllt. Beschluss vom 19. Januar 2023

Quellen

Quelle: Pressecop24 – Bericht vom vierundzwanzigsten Oktober zweitausendsechsundzwanzig über die angekündigte gefesselte Gerichtsvorführung von Thomas Krebs

Quelle: Bayerische Staatskanzlei – Bayerisches Maßregelvollzugsgesetz, insbesondere Bestimmungen über Vorführungen und besondere Sicherungsmaßnahmen

Quelle: Bundesverfassungsgericht – Beschluss zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Fesselung bei Ausführungen, Aktenzeichen zwei BvR siebzehnhundertneunzehn aus einundzwanzig

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https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/information-anlaesslich-der-deutschen-uebersetzung-des-berichts-des-sonderberichterstatters-ueber-folter

https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html