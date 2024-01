Florida fordert, dass die Verwendung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen wegen DNA-Kontaminationsgefahren eingestellt wird!

Der Florida State Surgeon General, Dr. Joseph Ladapo hat gefordert, die Verwendung von mRNA-COVID-19-Impfstoffen angesichts der Bedenken hinsichtlich einer möglichen Plasmid-DNA-Kontamination zu stoppen.

In einem Beitrag über X bemerkte der Top-Arzt des Staates: “Die USA Die Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention haben immer schnell und locker mit der Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen gespielt, aber ihr Versäumnis, die DNA-Integration mit dem menschlichen Genom zu testen – wie ihre eigenen Richtlinien vorschreiben -, wenn die Impfstoffe bekanntermaßen mit fremder DNA kontaminiert sind, ist unerträglich.

Sein Beitrag auf der Social-Media-Plattform lieferte einen Link zu einem Bulletin, in dem die Gründe für seinen Aufruf, die Verwendung von mRNA-Impfstoffen zu stoppen, erläutert wurden. Er gelobte auch, die Gefahren der Impfstoffe weiter zu erforschen und die Floridianer über seine Ergebnisse auf dem Laufenden zu halten.

Er fügte hinzu: “Wie immer wird Florida die wissenschaftliche Integrität und die Sicherheit unserer Bürger über gewinnorientierte Agenden stellen”.

Dr. Ladapo war ein lautstarker Kritiker vieler COVID-19-Gesundheitsmaßnahmen

Dr. Ladapo hat sich über seinen Widerstand gegen Maskenmandate, Lockdowns und Impfstoffmandate ausgesprochen. Sein letzter Schritt wurde durch eine Antwort ausgelöst, die er von der FDA auf einen Brief erhielt, den er ihnen im Dezember schickte, in dem er seine Vorbehalte gegen “die jüngste Entdeckung von Wirtszell-DNA-Fragmenten in den Pfizer- und Moderna COVID-19-mRNA-Impfstoffen” äußerte.

Im Oktober wurde eine Studie veröffentlicht, die “Plasmid-DNA” in “signifikanten Konzentrationen” in den Impfungen identifizierte, was nach Meinung der Forscher mit den unerwünschten Ereignissen in Verbindung gebracht werden könnte, die so viele Menschen von den Impfstoffen erleben.

Dr. Ladapo wies 2007 auf die Anleitung der FDA selbst hin, dass “DNA-Integration theoretisch die Onkogene eines Menschen beeinflussen könnte – die Gene, die eine gesunde Zelle in eine Krebszelle verwandeln können”.

Er sagte, die Anleitung erkläre, wie sich diese Art der DNA-Integration auf zahlreiche Bereiche des Körpers auswirken kann, darunter Herz, Gehirn, Knochenmark, Leber, Nieren, Lymphknoten, männliche und weibliche Fortpflanzungsorgane und Blut.

In ihrer Antwort auf seine Bedenken hat die FDA keine Daten zur Verfügung gestellt, die zeigen, dass eine der von ihnen empfohlenen DNA-Integrationsbewertungen tatsächlich durchgeführt wurde. Sie gaben eine allgemeine Erklärung ab, in der sie ihr Vertrauen in die Sicherheit der Jabs zum Ausdruck brachten, wiesen aber auf Genotoxizitätsstudien hin, die Dr. Ladapo sagte, dass sie nicht ausreichen, um das Risiko der DNA-Integration zu bestimmen.

Er schlug vor, dass Nicht-mRNA-COVID-19-Impfstoffe und -Behandlungen eine bessere Wahl für Gesundheitsdienstleister seien, die sich Sorgen über die Risiken von COVID-19 bei ihren Patienten machen, bevor sie die Gelegenheit nutzten, die FDA aufzurufen, ihre offiziellen Aufgaben zu erfüllen.

“Ich hoffe, dass die FDA in Bezug auf COVID-19 eines Tages ihre regulatorische Verantwortung für den Schutz der menschlichen Gesundheit, einschließlich der Integrität des menschlichen Genoms, ernsthaft in Betracht ziehen wird”, schrieb er.

Dr. Ladapo hat sich mehrmals mit der FDA und CDC zusammengestoßen

Dr. Ladapo, der 2021 vom Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, ernannt wurde, hatte in der Vergangenheit Meinungsverschiedenheiten mit der FDA und der CDC. Im März beschuldigten sie ihn, die Öffentlichkeit über die Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen in die Irre geführt zu haben, nachdem er auf einige ihrer unerwünschten Ereignisse aufmerksam gemacht hatte. Im September empfahl er den Einwohnern Floridas unter 65 Jahren, die neuesten COVID-19-Impfstoffe zu meiden. Er zog auch den Zorn der Agenturen auf sich, als er empfahl, gesunden Kindern im Jahr 2022 die Impfstoffe zu geben.

Nach Schätzungen der CDC haben etwa 11 Prozent der Erwachsenen und 6 Prozent der Kinder in Florida die neuesten COVID-19-Impfstoffe erhalten.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

LifeSiteNews.com

FoxNews.com

newstarget.com