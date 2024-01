Studie: 70% der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Pfizer COVID-19-Impfstoff in Japan wurden innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung gemeldet!

Eine von Experten begutachtete japanische Studie, die in der Zeitschrift Cureus veröffentlicht wurde, hat ergeben, dass rund 70 Prozent der Menschen, die in Japan nach Erhalt des Wuhan-Coronavirus (COVID-19)-Impfstoffs von Pfizer starben, innerhalb der ersten 10 Tage nach der Impfung verstorben sind.

In der Studie untersuchten die Forscher den Zusammenhang zwischen der Pfizer COVID-19-Impfung und Todesfällen innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung. Das Forschungsteam definierte den Risikozeitraum innerhalb von 10 Tagen nach der Impfung, wobei der Impftag Tag 1 und der Kontrollzeitraum als 11 bis 180 Tage nach der Impfung definiert wurde.

Die Analyse wurde in zwei Gruppen unterteilt: Gruppe 1 umfasste Freiwillige im Alter von 65 Jahren und älter und Gruppe 2 umfasste Personen im Alter von 64 Jahren und jünger.

Die Wissenschaftler berichteten, dass es in Gruppe 1, die aus 662 erwachsenen Männern und 649 erwachsenen Frauen bestand, 1.311 Todesfälle gab. In Gruppe 2 identifizierten sie 247 Todesfälle, 155 Männer und 92 Frauen.

Die Ergebnisse zeigten, dass der Prozentsatz der gemeldeten Fälle, die innerhalb von 10 Tagen nach der COVID-19-Impfung starben, “71 Prozent in Gruppe 1 und 70 Prozent in Gruppe 2” betrug. In Gruppe 1 starben in den ersten 10 Tagen der Impfung insgesamt mehr Frauen als Männer aufgrund unterschiedlicher Erkrankungen. Nach 10 Tagen wurden mehr Todesfälle unter den Männern gemeldet.

Viele der Todesfälle nach der Impfung traten am ersten Tag auf, gefolgt vom dritten und vierten Tag. (Bezogen: Der Administrator der COVID-19-Impfstoffdaten enthüllt Todesfälle im Zusammenhang mit einer schlechten Charge von Pfizer-Impfungen.)

Autopsien wurden in nur acht der 239 unerklärten Todesfälle durchgeführt. Abgesehen von diesen unbekannten Todesfällen waren die größten Todesursachen bei den über 65-Jährigen ischämische Herzkrankheit mit 119 Todesfällen, Herzinsuffizienz mit 92 Todesfällen und Aspirationspneumonie oder Asphyxie mit 72 Todesfällen.

In Gruppe 2 starben innerhalb der ersten 10 Tage der Impfung mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen an verschiedenen Erkrankungen. Die Gesamttodesfälle nach den ersten 10 Tagen waren bei den Männern nur etwas höher. Die höchste Anzahl von Todesfällen nach der Impfung wurde am dritten Tag verzeichnet, gefolgt vom vierten, zweiten und fünften Tag.

Nur neun der 51 gemeldeten “unerklärliche Todesfälle” hatten Autopsien. Nach unerklärlichen Todesfällen waren die größten Todesursachen in Gruppe 2 ischämische Herzerkrankungen mit 27 Todesfällen, Herzrhythmusstörungen mit 24, Subarachnoidalblutung mit 20 und Myokarditis oder Perikarditis mit 17 Todesfällen.

Die Ergebnisse zeigten auch, dass es während der “Risikoperiode” einen signifikanten Unterschied bei den Todesfällen von Männern und Frauen aufgrund von Myokarditis oder Perikarditis gab, wobei acht Männer im Vergleich zu einer Frau starben. Darüber hinaus führte Herzinsuffizienz zum Tod von neun Männern im Vergleich zu zwei Frauen.

Die Forscher berichteten, dass einige der Fälle von Myokarditis oder Perikarditis “in die Kategorie der unerklärlichen Todesfälle aufgenommen werden können”, und fügten hinzu, dass Myokarditis eine Komplikation der Impfung ist, insbesondere bei jungen Erwachsenen und jugendlichen Männern.

Es wird angenommen, dass ein Faktor, der zu höheren Todesfällen von Männern in den ersten 10 Tagen beiträgt, die hohe Anzahl von Myokarditis- oder Perikarditis-Todesfällen einschließlich nicht diagnostizierter Fälle ist.

Für beide Gruppen waren die anderen Todesursachen:

Anaphylaxie



Aortenaneurysma/Dissektion



Herzrhythmusstörungen



Hirninfarkt



Interstitielle Lungenerkrankungen



Intrazerebrale Blutung



Lungenentzündung



Atemversagen



Subarachnoidale Blutung



Thrombozytopenie



Marasmus



Insgesamt hatten ältere japanische Frauen und Männer unter 64 Jahren ein höheres Sterberisiko innerhalb der ersten 10 Tage nach der Pfizer-Impfung.

Forscher erkennen Studienbeschränkungen an

Der Studienautor Yasusi Suzumura berechnete die Geschlechterverhältnisse für Todesfälle aller Ursachen und jedes Ergebnis, indem er die Anzahl der Männchen durch Frauen dividierte und mit 100 multiplizierte. Je höher das Geschlechterverhältnis, desto größer die Zahl der männlichen Todesfälle.

Suzumura sagte, es gebe signifikante Unterschiede zwischen der Zahl der Todesfälle von Männern und Frauen in beiden Gruppen, was sich auf das Geschlechterverhältnis der Studie auswirkt.

Die Autoren erklärten, dass es keinen Unterschied im Geschlechterverhältnis geben sollte, wenn es keine Auswirkungen auf das Auftreten des Todes gibt. Im gegenzu deuten die Ergebnisse darauf hin, dass die Impfung das Auftreten des Todes während des Risikozeitraums beeinflussen und mit Todesfällen bei geimpften Personen in Verbindung gebracht werden könnte.

Die Daten zu den Todeszahlen für die Studie wurden vom japanischen Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales (MHLW) entnommen. Die Studie umfasste nur Fälle mit der mRNA-Impfung BNT162b2 (Pfizer-BioNTech), die zwischen dem 17. Februar 2021 und dem 12. März 2023 gemeldet wurden.

Die Forscher erkannten auch einige der Einschränkungen der Studie an, wie z.B. die Anzahl der Tage von der Impfung bis zum Tod, die je nach Behandlung variieren kann, und dass die Studie die Auswirkungen der COVID-19-Impfung nach 11 Tagen nicht berücksichtigte.

Das Forschungsteam sagte auch, dass die geschlechtsbasierte Berichterstattung nur von einer Handvoll Ärzten hätte durchgeführt werden können und dass die Sterblichkeitsraten nicht berechnet werden konnten, da die Analyse nur für Todesfälle nach der Impfung durchgeführt wurde.

Da die Studie eine begrenzte Stichprobengröße hatte, rieten die Forscher, dass sie “sorgfaltig” interpretiert werden sollte, zumal nicht alle Todesfälle, die dem MHLW gemeldet wurden, mit der Impfung zusammenhängen. Sie fügten hinzu, dass zufällige Todesfälle in die gemeldeten Todesfälle einbezogen werden können.

Die Autoren der Studie betonten auch, dass, da Impfstoffe meist gesunden Personen verabreicht werden, Impfstoffe ein “höheres Sicherheitsniveau haben müssen als Arzneimittel, die zur Behandlung verwendet werden, und eine außergewöhnlich niedrige Impfsterblichkeitsrate haben sollten”.

Die Forscher warnten davor, dass selbst wenn die Impfsterblichkeitsrate außergewöhnlich niedrig ist, “die Impfstoffsicherheit mit statistischen Methoden analysiert werden muss”.

Die Autoren der Studie sagten, dass es zwar “schwierig ist, festzustellen, ob ein Tod nach der Impfung zufällig oder impfstoffbezogen ist”, aber sie glauben, dass dieser Ansatz wertvolle Einblicke in die Bewertung der Impfstoffsicherheit bieten kann.

