Fluorid im Trinkwasser birgt ernsthafte Risiken für Kinder und schwangere Frauen

Die pränatale Fluoridexposition ist mit einem niedrigeren IQ, Verhaltensproblemen und neurologischen Entwicklungsproblemen bei Kindern verbunden, was Sicherheitsbedenken aufwirft.

Ein Urteil des Bundesgerichts 2024 erklärte fluoriertes Wasser mit 0,7 mg/L zu einem „unvernünftigen Risiko“ für Gesundheit und Umwelt.

Jüngste Studien, darunter eine JAMA Pediatrics-Überprüfung, zeigen starke Beweise für die schädlichen Auswirkungen von Fluorid auf die Gehirnentwicklung bei Kindern.

Gemeinden wie Tavares, Florida, beenden Fluoridierungsprogramme unter wachsendem wissenschaftlichem und öffentlichem Druck.

Robert F. Kennedy Jr., ein langjähriger Kritiker der Fluoridierung, könnte als Minister für Gesundheit und Soziales auf Änderungen der Bundespolitik drängen.

Seit Jahrzehnten wird Fluorid in öffentlichen Trinkwassersystemen in den Vereinigten Staaten hinzugefügt, um Karies zu verhindern. Aber eine wachsende Zahl wissenschaftlicher Beweise deutet jetzt darauf hin, dass diese gängige Praxis genau den Menschen schaden könnte, die sie schützen sollte – schwangere Frauen und ihre Kinder. Jüngste Studien haben die pränatale Fluoridexposition mit einem niedrigeren IQ, Verhaltensproblemen und neurologischen Entwicklungsproblemen bei Kindern in Verbindung gebracht, was dringende Fragen zur Sicherheit von fluoridiertem Wasser aufwirft.

In einem wegweisenden Urteil des Bundesgerichts vom September 2024, U.S. Bezirksrichter Edward Chen erklärte, dass fluoridiertes Wasser mit dem aktuellen Standard von 0,7 Milligramm pro Liter (mg/L) ein „unvernünftiges Risiko für Gesundheits- oder Umweltschäden“ darstellt. Die Entscheidung kam nach jahrelangen Rechtsstreitigkeiten und wachsenden Beweisen aus wissenschaftlichen Studien, darunter einer Studie vom Mai 2024, die ergab, dass die pränatale Fluoridexposition mit einer Reihe von Gesundheitsproblemen bei Kindern verbunden war.

Robert F. Kennedy Jr., der neu ernannte Minister für Gesundheit und Soziales, ist seit langem ein lautstarker Kritiker der Wasserfluoridierung. Mit seiner neuen Rolle hoffen die Befürworter, dass er Maßnahmen ergreifen wird, um diesen Risiken zu begegnen.

Die Wissenschaft hinter den Risiken

Die Beweise gegen Fluorid sind überzeugend. Eine im Januar 2025 in JAMA Pediatrics veröffentlichte Studie überprüfte 74 Studien und fand in 64 von ihnen einen signifikanten inversen Zusammenhang zwischen Fluorid-Exposition und IQ. Eine weitere Studie, die von Forschern der Keck School of Medicine der USC geleitet und im Mai 2024 in JAMA Network Open veröffentlicht wurde, analysierte 229 Mutter-Kind-Paare und stellte fest, dass höhere Fluoridspiegel während der Schwangerschaft mit einem fast doppelten Risiko für neuroverhaltensprobleme bei Kindern im Alter von drei Jahren verbunden waren.

„Frauen mit einer höheren Fluorid-Exposition in ihrem Körper während der Schwangerschaft neigten dazu, ihre 3-jährigen Kinder bei allgemeinen neuroverhaltensbezogenen Problemen und internalisierenden Symptomen, einschließlich emotionaler Reaktivität, Angstzuständen und somatischen Beschwerden, höher zu bewerten“, sagte Tracy Bastain, PhD, leitende Autorin der USC-Studie.

Ashley Malin, PhD, eine leitende Forscherin der Studie, betonte, dass selbst niedrige Fluoridspiegel – typisch für fluoridierte Regionen – Risiken darstellen. „Es gibt keine bekannten Vorteile für den Fötus von der Einnahme von Fluorid“, sagte Malin. „Und doch haben wir jetzt mehrere Studien, die in Nordamerika durchgeführt wurden, die darauf hindeuten, dass es in dieser Zeit ein ziemlich signifikantes Risiko für das sich entwickelnde Gehirn geben könnte.“

Eine wachsende Bewegung, um die Fluoridierung zu beenden

Das Gerichtsurteil und die jüngsten Studien haben erneut Aufrufe zur Ende der Wasserfluoridierung entfacht. Während des Prozesses argumentierte der Anwalt der Kläger, Michael Connett, dass die Fluorid, die dem Trinkwasser zugesetzt werden, „weit zu nahe an den Werten liegt, von denen wir wissen, dass sie neurotoxische Wirkungen verursachen können“.

Einige Gemeinden ergreifen bereits Maßnahmen. Im Dezember 2024 stimmte die Stadt Tavares, Florida, für die Beendung ihres Wasserfluoridierungsprogramms, nachdem sie Aussagen von Forschern wie Malin gehört hatte, die eine Studie aus dem Jahr 2020 zitierten, die zeigt, dass Säuglinge, die Fluorid in der Formel ausgesetzt waren, für jeden Anstieg der Fluoridspiegel um 0,5 mg/L einen Rückgang des IQ um neun Punkte erleben könnten.

Weltbekannte Wissenschaftler, darunter Dr. Philippe Grandjean, der bei der Setllung von Sicherheitsstandards für Quecksilber geholfen hat, hat ebenfalls mitgewogen. „Ich habe ein Buch darüber geschrieben, das nur eine Chance heißt, weil man nur eine Chance hat, sein Gehirn zu entwickeln“, sagte Grandjean aus. „Wenn etwas schief geht, hast du später keine Chance, das Gehirn umzugestalten.“

Was kommt als nächstes für die Fluoridpolitik?

Da Robert F. Kennedy Jr. jetzt das Ministerium für Gesundheit und menschliche Dienste leitet, hoffen die Befürworter, dass die Bundesregierung entschlossene Maßnahmen ergreifen wird. Kennedy ist seit langem ein Kritiker der Wasserfluoridierung und nennt sie ein Risiko für die öffentliche Gesundheit.

In der Zwischenzeit empfehlen Forscher schwangeren Frauen, Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. „Selbst einige Tischkrugfilter filtern Fluorid ziemlich gut“, sagten die Forscher.

Von niedrigeren IQ-Werten bis hin zu Verhaltensproblemen sind die Risiken für Kinder und schwangere Frauen zu groß, um sie zu übersehen. Da zukünftige Generationen bereits mit Herausforderungen durch die Auswirkungen von Mobiltelefonen und sozialen Medien auf die geistige Schärfe konfrontiert sind, ist das Letzte, was sie brauchen, ein weiteres Hindernis für ihre kognitive Entwicklung. Werden die USA endlich die jahrzehntelange Praxis der Zugabe von Fluorid in das öffentliche Trinkwasser beenden? Um der zukünftigen Generationen willen kann die Antwort nicht schnell genug kommen.

