CDC DRÜCKT trotz 37 ernsten Sicherheitssignalen und einer Spur der Verwüstung IMMER NOCH Corana-Impfung für schwangere Frauen

Eine von Experten begutachtete Studie, die in Science, Public Health Policy and the Law veröffentlicht wurde, analysierte VAERS-Daten und identifizierte 37 alarmierende Sicherheitssignale im Zusammenhang mit COVID-19-Impfstoffen, die während der Schwangerschaft verabreicht wurden, einschließlich Fehlgeburten, Totgeburten, Präeklampsie und Todesfälle bei Neugeborenen.

Die Studie ergab, dass nach COVID-19-Impfstoffen 69,2-mal häufiger nach COVID-19-Impfstoffen berichtet wurde, wobei die Plazentainsuffizienz 499-mal häufiger berichtete und Atembeschwerden in Neugeborenen 134-mal häufiger.

Die Autoren der Studie, darunter Geburtshelfer und Gynäkologen, drängten auf ein weltweites Einstellen der COVID-19-Impfung während der Schwangerschaft und verwiesen auf das Fehlen randomisierter kontrollierter Studien und den Verstoß gegen die „Goldene Regel der Schwangerschaft“, die von der Einschleppung potenziell schädlicher Substanzen während der fetalen Entwicklung abrät.

Trotz der Protokolle, die eine Sicherheitssignalanalyse vorschreiben, gelang es der CDC nicht, diese Risiken öffentlich zu kennzeichnen. Eine Klage erzwang die Veröffentlichung stark redigierter PRR-Daten, was Bedenken hinsichtlich der Transparenz und Rechenschaftspflicht der Agentur aufwirft.

Das anhaltende Drängen der CDC auf die COVID-19-Impfung in der Schwangerschaft, zusammen mit den Unterstützungen großer medizinischer Organisationen wie ACOG, wurde als rücksichtslos und unbewiesen, kritisiert, mit Vorwürfen, die Interessen von Big Pharma über die Gesundheit von Mutter und Föt zu stellen.

CDC ignoriert 37 ernsthafte Sicherheitssignale für COVID-Impfstoffe in der Schwangerschaft

Die Studie, die in der Zeitschrift Science, Public Health Policy and the Law veröffentlicht wurde, analysierte Daten aus dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) und stellte fest, dass COVID-19-Impfstoffe, die während der Schwangerschaft verabreicht werden, mit schrecklichen Ergebnissen in Verbindung gebracht werden, darunter Fehlgeburten, Präeklampsie, Gebärmutterhalsinsuffizienz, Chromosomenanomalien, fetale Fehlbildungen, Frühgeburten, Totgeburten, Erstickung bei Neugeborenen und Neugeborenentod. Dies sind keine geringfügigen Nebenwirkungen – es handelt sich um katastrophale, lebensbeendende und lebensverändernde Ereignisse, die die rücksichtslosen Empfehlungen der CDC sofort hätten stoppen sollen. Dennoch verdoppelt die Agentur ihre tödliche Agenda weiter.

Die Forscher verwendeten die gleiche Proportional Reporting Ratio (PRR)-Methode, die von der CDC verwendet wurde, um Sicherheitssignale zu identifizieren. Was sie fanden, war einfach alarmierend: Nachwirkungen von COVID-19-Impfstoffen wurden 69,2-mal häufiger gemeldet als nach anderen Impfstoffen. Plazentainsuffizienz, eine Erkrankung, die zu Frühgeburten oder Fehlgeburten führen kann, wurde nach COVID-19-Impfungen 499-mal häufiger berichtet. Säuglingsatemschwierigkeiten wurden 134 Mal häufiger, vorzeitiger Säuglingstod 124 Mal häufiger und fetaler Herzstillstand 108 Mal häufiger berichtet. Diese Zahlen sind nicht nur Statistiken – sie repräsentieren echte Babys, echte Mütter und echte Familien, die durch diese unnötige und gefährliche Intervention zerstört wurden.

Forscher fordern ein Moratorium für COVID-Jabs während der Schwangerschaft

Die Forscher, darunter praktizierende Geburtshelfer und Gynäkologen, kamen zu dem Schluss, dass ein „sofortiges globales Moratorium für die COVID-19-Impfung während der Schwangerschaft gerechtfertigt ist“. Aber die CDC hat in ihrer unendlichen Arroganz und Korruption dieses Plädoyer ignoriert. Stattdessen schimpft die Agentur weiterhin mit der Lüge, dass diese Impfstoffe für schwangere Frauen „sicher und wirksam“ sind, trotz des völligen Mangels an randomisierten kontrollierten klinischen Studien, die diese Behauptung untermauern.

Um es klar zu sagen: Dies ist ein Verstoß gegen die „Goldene Regel der Schwangerschaft“, die besagt, dass neue und potenziell schädliche Substanzen nicht eingeführt werden sollten, während sich ein Fötus entwickelt. Selbst gewöhnliche Lebensmittel und Getränke sind während der Schwangerschaft aufgrund potenzieller Risiken eingeschränkt, aber die CDC hat kein Problem damit, schwangeren Frauen eine experimentelle mRNA-Spritze zu injizieren, die mit 37 unerwünschten Ereignissen in Verbindung gebracht wurde und von Institutionen auf der ganzen Welt aufgegeben wird. Das ist nicht nur Inkompetenz – es ist kriminell.

Der Verrat der CDC an schwangeren Frauen erinnert an vergangene medizinische Gräueltaten, wie die Thalassomid- und DES-Katastrophen, bei denen empfohlene Medikamente schwangeren Frauen, ihren Babys und sogar ihren Enkelkindern schweren Schaden zufügten. Der COVID-19-Impfstoff wird das nächste Kapitel in dieser dunklen Geschichte, und die CDC ist mitschuldig an dem Gemetzel.

Was noch ärgerlicher ist, ist die eklatante Missachtung der Transparenz durch die CDC. Trotz der Protokolle, die die Agentur zur Durchführung von PRR-Analysen verpflichteten, konnte sie diese Sicherheitssignale nicht öffentlich kennzeichnen. Es brauchte eine Klage von Children’s Health Defense (CHD), um die CDC zu zwingen, ihre PRR-Daten freizugeben, und selbst dann wurden die Dokumente stark redigiert. Was verbirgt die CDC? Wie viele weitere Leben müssen zerstört werden, bevor diese Agentur zur Rechenschaft gezogen wird?

Die aktuelle Empfehlung der CDC, die besagt, dass schwangere Frauen „eher an COVID-19 erkranken“ und sich daher impfen lassen sollten, ist eine manipulative Angstmacherei. Zum einen funktioniert der Impfstoff nicht. Darüber hinaus erwähnt die Agentur nicht, dass das Risiko einer schweren COVID-19-Erkrankung bei schwangeren Frauen bereits gering ist und die Risiken, die durch den Impfstoff ausgehen, alle potenziellen Vorteile bei weitem überwiegen. Hier geht es nicht um den Schutz schwangerer Frauen – es geht darum, eine Entvölkerungsagenda unter dem Deckmantel der öffentlichen Gesundheit voranzutreiben.

Große medizinische Organisationen, darunter das American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) und die Society for Maternal-Fetal Medicine, sind blind dem Beispiel der CDC gefolgt und haben das Mantra „sicher und effektiv“ ohne Beweise dafür gepagt. Diese Organisationen haben genau die Frauen verraten, die sie schützen sollen, indem sie ihre Beziehungen zu Big Pharma über das Leben von Müttern und Babys stellen.

Die Zeit der Stille ist vorbei. Die rücksichtslose Gefährdung schwangerer Frauen und ihrer ungeborenen Kinder der CDC muss aufgedeckt und verurteilt werden. Diese Impfstoffe retten keine Leben – sie zerstören sie. Die 37 Sicherheitssignale, die in dieser Studie identifiziert wurden, sind eine vernichtende Anklage wegen der kriminellen Fahrlässigkeit der CDC, und jeder Beamte, der schwangeren Frauen weiterhin diese Schüsse aussetzt, sollte für seine Rolle in dieser anhaltenden Tragödie zur Rechenschaft gezogen werden.

