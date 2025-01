Frankfurt – Dornbusch: Angriff auf den Kopf eines Rettungssanitäters durch einen Radfahrer!

Frankfurt (ots)

(ha) Ein Radfahrer verletzte am Samstagabend einen Rettungssanitäter während eines Einsatzes – die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Der 55-jährige Rettungssanitäter war am Samstag gegen 19:00 Uhr auf der Eschersheimer Landstraße in Höhe der Hausnummer 224 im Einsatz. Als er sich über die ausgefahrene Trage des Rettungswagens beugte, wurde er von einem vorbeifahrenden Radfahrer attackiert. Nach Angaben des Sanitäters verletzte ihn der Radfahrer im Vorbeifahren am Kopf. Die genauen Umstände des Angriffs sind derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Aufgrund der Verletzung konnte der Sanitäter seinen Dienst nicht fortsetzen. Er informierte kurz nach dem Vorfall die Polizei. Als die Beamten wenig später eintrafen, hatte sich der Radfahrer bereits vom Tatort entfernt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise bezüglich des Täters und / oder des Tathergangs geben können, werden gebeten sich mit dem zuständigen Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 -11200 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

