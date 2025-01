Rüsselsheim: 55-Jähriger mit Schwert bedroht und bestohlen/Polizei nimmt Verdächtigen fest!

Rüsselsheim (ots)

Ein 55 Jahre alter Bewohner einer Unterkunft im Flörsheimer Weg wurde am Sonntagmorgen (12.01.), gegen 9.30 Uhr, von einem Kriminellen mit einem Schwert bedroht und zur Herausgabe von Bargeld und Dokumenten genötigt. Zudem soll dort auch ein 45 Jahre alter weiterer Bewohner von dem Angreifer bedroht worden sein. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei im Stadtgebiet einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen fest. Er wird sich nun unter anderem in einem Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung zu verantworten haben. Zudem steht der Festgenommene in Verdacht in der Nacht zuvor weitere Straftaten, unter anderem eine Bedrohung und eine Körperverletzung gegenüber zwei Jugendlichen begangen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Polizeipräsidium Südhessen