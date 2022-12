Frankfurt – Fechenheim: Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Am Samstagabend (24. Dezember 2022) meldeten Zeugen der Polizei, dass ein Mann auf seinem Balkon mehrere Schüsse aus einer Waffe abgegeben haben soll. Nachdem weiträumigen Absperren des Bereiches konnte der mutmaßliche Schütze durch die Polizei festgenommen werden.

Gegen 18:00 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass ein Mann in der Birsteiner Straße, auf seinem Balkon stehend mit einer Waffe mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben soll. Nachdem die Wohnung lokalisiert wurde, konnte diese durch Polizeikräfte betreten und ein 39-jähriger Mann festgenommen werden. Im Verlauf der Ermittlungen konnten mehrere Patronenhülsen auf dem Balkon und eine Schreckschusswaffe in der Wohnung sichergestellt werden.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige entlassen. Gegen ihn wird nun wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.