Frankfurt-Innenstadt: Angepöbelt und ausgeraubt!

(di) Gestern Abend (18. Mai 2023) traten mehrere junge Männer aggressiv in einem Einkaufszentrum in der Innenstadt auf und beraubten einen 13-Jährigen. Zeugen konnten helfend eingreifen; die Täter jedoch unerkannt entkommen.

Die Gruppe von drei Personen im Alter von ca. 16 – 20 Jahren traf gegen 20.30 Uhr zunächst im Aufzug im Einkaufszentraum MyZeil auf den Geschädigten und seine Freunde, wobei einer der unbekannten Täter zunächst die Gruppe um den Geschädigten aggressiv mit den Worten “Ich töte euch, wenn ihr nicht weggeht” ansprach. Vor dem Aufzug schlug er dann dem 13-jährigen Geschädigten mit der flachen Hand ins Gesicht. Passanten konnten eine weitere Eskalation der Situation zunächst verhindern und die Parteien auseinanderhalten.

Die Gruppe um den Geschädigten verließ gefolgt von der Gruppe um den Täter das Einkaufszentrum. In Höhe der Hauptwache trat der Täter dem 13-Jährigen dann wiederum von hinten in den Rücken, sodass der Geschädigte zu Boden fiel. Der Täter schlug dann noch mehrfach mit der Faust auf den am Boden Liegenden ein, bis ein Taxifahrer in die Situation eingriff und ihn von weiteren Handlungen abhielt.

Hierbei fiel dem Geschädigten auf, dass sein Handy während der Tathandlung geraubt wurde. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die die Situation beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen Polizeirevier (1. Polizeirevier) telefonisch unter der Rufnummer 069/ 755 – 10100, oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.