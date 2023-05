Linden: Unbekannter verfolgt Vierzehnjährige?

Die Polizei sucht nach einem Vorfall in Großen-Linden nach Zeugen. Am Freitag (12. Mai) gegen 17.50 Uhr war eine Vierzehnjährige zu Fuß in einem Waldstück (parallel zur A45) in der Nähe des Mahrweges spazieren. Dort sah sie einen unbekannten Mann, der dort urinierte. Als der Mann das Mädchen erblickte, zog er seine Hose hoch und näherte sich offenbar dem Mädchen. Daraufhin lief die 14-Jährige in Richtung Wohngebiet davon. Sie hatte den Eindruck, dass der Mann sie verfolgen würde. Als sie dann das Wohngebiet erreichte, ging der Mann in eine andere Richtung. Der Mann ist mindestens über 60 Jahre alt. Er hat eine normale Statur und graue Haare. Er trug einen blauen Pullover, einen hellen Hut sowie eine beigefarbene Hose. Wer hat den beschriebenen Mann im Bereich des Waldstücks bzw. des Wohngebietes gesehen? Wer kann Angaben zu seiner Identität geben? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-6555 entgegen.

