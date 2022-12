Frankfurt-Sossenheim: Bedrohung mit Schusswaffe und Messer!

(fue) Zwei Männer im Alter von 32 und 34 Jahren waren am Sonntag, den 18. Dezember 2022, gegen 00.05 Uhr, zu Fuß unterwegs durch den Flurscheideweg. Dort, in Höhe des Anwesens Nummer 18, trafen sie auf eine Gruppe von drei Männern, die den 32-Jährigen sofort auf die Straße schubste. Einer der Männer zog ein Messer und stach damit in Richtung des 32-Jährigen, der dabei eine Stichwunde am Ellenbogen davontrug. Die beiden Geschädigten ergriffen nun die Flucht. Wie sie weiter angaben, habe einer aus der Gruppe noch eine Waffe gezogen, zwei- oder drei Mal in die Luft geschossen und sie mit dem Tode bedroht. Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei verständigt, die zwei der drei Tatverdächtigen festnehmen konnte. Bei ihnen handelt es sich um Männer im Alter von 34 und 39 Jahren. Die dritte Person konnte in einem Pkw, vermutlich einem Volkswagen Golf, flüchten. Bei den Festgenommenen konnten ein Messer sowie ein scharfer Revolver aufgefunden und sichergestellt werden. Der 32-jährige Geschädigte wurde in einem Frankfurter Krankenhaus ambulant behandelt. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.