Rüsselsheim. Ein 40 Jahre alter Mann ist am Freitag (20.11.) gegen 22.55 Uhr in der Alzeyer Straße in Rüsselsheim das Opfer eines dreisten Vorfalls geworden. Drei bislang unbekannte junge Männer stellten sich dem Passanten in den Weg, richteten eine Pistole auf ihn und verlangten unvermittelt die Herausgabe von Bargeld. Die späte Abendstunde in dem bekannten Rüsselsheimer Straßenzug verwandelte sich für den Betroffenen binnen Sekunden in eine dramatische Ausnahmesituation.

Nachdem der angegriffene 40-Jährige den jungen Männern unmissverständlich mitgeteilt hatte, dass er überhaupt kein Geld bei sich trage, eskalierte die Situation zusehends. Einer der drei Unbekannten versetzte dem Mann einen kräftigen Stoß gegen die Brust. Geistesgegenwärtig ergriff der Betroffene daraufhin die Flucht und rannte in Richtung eines nahegelegenen Baumarktes davon. Doch die Verfolger ließen nicht locker: Während der Flucht schlug ihm einer der Beteiligten gegen den Hinterkopf und hielt ihm die Schusswaffe ein weiteres Mal drohend entgegen. Erst als der 40-Jährige lautstark um Hilfe rief, brachen die drei Unbekannten ihr Vorhaben ab, ließen von dem Mann ab und rannten ohne jegliche Beute in eine unbekannte Richtung davon. Weitere aktuelle Meldungen aus der Region finden Sie in unserem Rüsselsheim News-Ticker.

Die sofort nach dem Vorfall alarmierten Einsatzkräfte leiteten umgehend eine großangelegte Fahndung im Stadtgebiet ein und begannen noch in der Nacht damit, den Bereich rund um die Alzeyer Straße akribisch nach verwertbaren Spuren abzusuchen. Während der ersten Befragung durch die Beamten konnte der geschockte 40-Jährige bereits detaillierte Angaben zum Aussehen der drei flüchtigen Personen machen. Alle drei Beteiligten werden demnach als sehr jung eingeschätzt und sollen sich in einem Alter zwischen 15 und 16 Jahren befinden.

Die ermittelnden Beamten suchen nun dringend nach Menschen, die am späten Abend verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Gerade in belebteren Wohn- und Gewerbegebieten können selbst kleine Details entscheidend zur Aufklärung eines solchen Vorfalls beitragen. Anwohner und Passanten werden daher gebeten, ihre Erinnerungen genau zu prüfen und sich bei Auffälligkeiten sofort zu melden. Aktuelle Hinweise und Sicherheitsinformationen der Behörden sind zudem regelmäßig im Bereich Polizeiberichte Südhessen abrufbar.

Eine genaue Personenbeschreibung soll nun dabei helfen, das Trio schnellstmöglich ausfindig zu machen. Der erste Unbekannte war zwischen 15 und 16 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und trug zum Zeitpunkt des Geschehens eine schwarze Hose. Der zweite Beteiligte wird ebenfalls auf ein Alter von 15 bis 16 Jahren sowie eine Körpergröße von etwa 1,75 Meter geschätzt; er war mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißen Streifen bekleidet und fiel durch sein lockiges Haar auf. Die dritte Person in der Gruppe soll ebenfalls 15 bis 16 Jahre alt gewesen sein und hatte eine etwas geringere Körpergröße von rund 1,65 Meter.

Für die weitere Bearbeitung des Falls ist die Mithilfe aus der Bevölkerung von großer Bedeutung. Jeder Hinweis, der Aufschluss über die Identität der drei Jugendlichen oder deren Fluchtweg geben könnte, wird von den Ermittlern vertraulich geprüft. Insbesondere Autofahrer, die zur fraglichen Zeit auf der Alzeyer Straße oder in der Nähe des Baumarktes unterwegs waren, könnten wichtige Beobachtungen gemacht haben. Mehr zum Thema Sicherheit im Alltag lesen Sie in unserem Ratgeber Sicherheit in der Stadt.

Inzwischen hat die Kriminalpolizei die weiteren Untersuchungen in dieser Angelegenheit übernommen und wertet die bisherigen Erkenntnisse aus. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den drei beschriebenen Jugendlichen machen können, werden dringend gebeten, sich direkt bei der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 30) unter der Telefonnummer 06142/696-0 zu melden.

Quellenangaben:

Polizeipräsidium Südhessen – Offizielle Pressemitteilung zum Vorfall in der Alzeyer Straße Polizei Rüsselsheim (Kommissariat 30) – Zeugenaufruf und Personenbeschreibung Lokale Redaktionsrecherche – Rüsselsheim / Alzeyer Straße

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