Lohr am Main – Im unterfränkischen Bezirkskrankenhaus Lohr am Main spitzt sich ein massiver Konflikt zwischen einem Untergebrachten und der Führungsebene der Klinik zu. Im Zentrum der Auseinandersetzung steht die Rupert-Mayer-Klinik für Forensische Psychiatrie, die von Kritikern in der Vergangenheit bereits scharf als „bayerisches Guantanamo“ bezeichnet wurde. Konkret geht es um den Fall des Untergebrachten Herrn Krebs, der der Klinikleitung vorwirft, seine gesetzlich vorgesehene Wiedereingliederung in die Gesellschaft systematisch zu verschleppen. Die schriftliche Stellungnahme eines Leitenden Oberarztes zu diesen Vorwürfen sorgt nun für erhebliche Empörung, da sie aus Sicht des Betroffenen vollständig an den tatsächlichen Gegebenheiten vorbeigeht.

Ausgelöst wurde die aktuelle Eskalation durch einen offiziellen Kontrolltermin des Maßregelvollzugsbeirats Lohr am Main, der am 27.04.2023 direkt auf der Station der Rupert-Mayer-Klinik stattfand. Im Rahmen dieses Besuchs nutzte Herr Krebs die Gelegenheit, eine mündliche Beschwerde bei den Vertretern des Gremiums einzureichen. Sein zentraler Kritikpunkt: Er sei seit exakt eineinhalb Jahren beziehungsweise 1,5 Jahren auf der sogenannten B2-Halbstufe festgesetzt und förmlich eingefroren worden. In diesem gesamten Zeitraum habe es keinerlei Weiterentwicklung bei den Lockerungsstufen und somit keine weiteren Lockerungen gegeben, wodurch seine Resozialisierung aus seiner Sicht aktiv blockiert werde.

Die schriftliche Reaktion der Klinik auf die im Protokoll festgehaltene Beschwerde lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, wirft jedoch schwerwiegende Fragen zur Kommunikation innerhalb der Einrichtung auf. Unterzeichnet vom Leitenden Oberarzt der forensischen Abteilung heißt es wörtlich, dass die Voraussetzungen für eine Lockerung bei einer Verweigerung der therapeutischen Mitarbeit nicht vorlägen. Zudem verweist der Mediziner darauf, dass die Resozialisierung ausschließlich im Rahmen des regulären Lockerungsprozesses stattfinde. Für den Betroffenen stellt diese Aussage eine völlige Verdrehung der Tatsachen dar, da er nach eigenen Angaben zu keinem Zeitpunkt eine Therapie verweigert, sondern sämtliche Auflagen erfüllt habe.

Der Vorfall wirft ein grelles Schlaglicht auf die komplexen Abläufe innerhalb der forensischen Psychiatrie. Wenn die Wahrnehmungen zwischen Patienten und dem behandelnden Personal so diametral auseinanderklaffen, entsteht schnell der Eindruck von Überforderung und mangelnder Transparenz aufseiten der Entscheidungsträger. Für Untergebrachte hängt von der korrekten Bewertung ihrer Mitarbeit die gesamte weitere Lebensperspektive ab, weshalb pauschale Unterstellungen einer Therapieverweigerung besonders schwer wiegen.

In den kommenden Wochen wird sich zeigen müssen, ob die zuständigen Aufsichtsbehörden den Widerspruch zwischen der dokumentierten Mitarbeit des Patienten und der Argumentation des Oberarztes aufklären können. Die Kritik an den undurchsichtigen Entscheidungswegen im Maßregelvollzug reißt durch solche dokumentierten Einzelfälle jedenfalls nicht ab. Solange die Vorwürfe der faktischen Blockade von Lockerungsstufen nicht lückenlos aufgearbeitet werden, bleibt das Vertrauen in eine faire und rechtsstaatliche Durchführung der Unterbringung nachhaltig erschüttert.

Die juristische und medizinische Aufarbeitung solcher Konflikte ist für das gesamte System von entscheidender Bedeutung. Nur wenn Beschwerden von Untergebrachten ernst genommen und objektiv geprüft werden, lässt sich der Vorwurf der Willkür dauerhaft entkräften.

Quellenangaben:

Protokollnotiz zum Besuch des Maßregelvollzugsbeirats Lohr am Main in der Rupert-Mayer-Klinik für Forensische Psychiatrie vom 27.04.2023. Schriftliche Stellungnahme des Leitenden Oberarztes der Rupert-Mayer-Klinik am Bezirkskrankenhaus Lohr am Main zur Beschwerde von Herrn Krebs. Strafgesetzbuch (StGB) sowie Bayerisches Maßregelvollzugsgesetz (BayMRVG) zu den Voraussetzungen von Vollzugslockerungen und Resozialisierung.

Bitte Telegram-Kanal folgen http://t.me/pressecop24

Klicke, um auf umdruck-18-2564.pdf zuzugreifen

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/publikationen/detail/information-anlaesslich-der-deutschen-uebersetzung-des-berichts-des-sonderberichterstatters-ueber-folter

https://www.vatican.va/content/francesco/de/speeches/2014/october/documents/papa-francesco_20141023_associazione-internazionale-diritto-penale.html