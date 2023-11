Geimpfte Kinder scheiden COVID bis zu 3 Mal länger aus als ungeimpfte Kinder, zeigen Studiendaten

Neue Forschungen, die am 23. Oktober in JAMA Pediatrics veröffentlicht wurden, zeigen, dass geimpfte Kinder, die positiv auf das Wuhan-Coronavirus (COVID-19) getestet wurden, das “Virus” bis zu dreimal länger vergießen als ungeimpfte Kinder.

Die eigentliche Schlussfolgerung des Papiers – Sie können es hier selbst lesen – befasste sich mit der Ansteckung von COVID zwischen geimpften und ungeimpften Kindern. Es stellt sich heraus, dass der Impfstatus, zumindest nach dieser speziellen Studie, keine Rolle bei der Ansteckung spielt.

Die mittlere Zeit für die Ausscheidung betrug für beide Gruppen drei Tage, was die Autoren der Studie dazu veranlasste, vorzuschlagen, dass die Schulpolitik von Schülern, die positiv auf COVID getestet werden, verlangt, fünf Tage zu Hause zu bleiben, “und dass die Schulen den Impf- oder den Auffrischungsstatus in den Schulanfangsrichtlinien nicht berücksichtigen müssen”, berichtet Children’s Health Defense (CHD).

Es gibt jedoch ein Problem mit der Analyse. Laut CHD verwendeten die Forscher hinter der Studie “einen ungesunden statistischen Trick, der die signifikanten Unterschiede bei der Virusausscheidung zwischen vaxed und unvaxed Kinder verschlich versteckte”.

“Während alle ungeimpften Kinder in der Studie am sechsten Tag frei von dem Virus waren, brauchten 10 von 52 geimpften Kindern (19%) die doppelte Zeit, um virenfrei zu sein. Drei Probanden (etwa 6%) waren an Tag 10 immer noch infektiös – dreimal länger als der gemeldete Median.”

Kinder übertragen COVID selten auf Erwachsene, so eine andere Studie

Kurz gesagt, es scheint, dass die an dieser speziellen Studie beteiligten Forscher alle Abweichungen zwischen geimpften und ungeimpften Kindern in Bezug auf ihr jeweiliges Risiko für die öffentliche Gesundheit verbergen wollten.

Mit so vielen Nachrichten, die es jetzt über das Verschütten von Impfstoffen und andere Probleme mit den Impfungen gibt, zielt dieses Papier anscheinend darauf ab, das Spielfeld zu ebnen, indem es die Impfungen sicherer erscheinen lässt, als sie wirklich sind.

Was im Grunde passiert ist, ist, dass die Forscher den Median anstelle der mittleren Infektiositätsdauer verwendet haben, um die Bedeutung zu herunterspielen, dass viele der Kinderteilnehmer in der geimpften Probandengruppe länger krank sind.

“Der Ansatz war auch für die ungeimpfte Gruppe falsch, da diese Daten eng um die Drei-Tage-Marke verteilt sind, ohne Ausreißer”, erklärt CHD.

“Die gleichseitigen Medianwerte für vaxed versus unvaxed ermöglichten es den Forschern, Daten aus den beiden Gruppen zu kombinieren und zu berichten, dass 14 Teilnehmer (18,4%) am fünften Tag ansteckend waren und drei (3,9%) am Tag 10 immer noch verloren.”

“Wieder wurden alle Probanden, die nach dem sechsten Tag noch positiv waren, geimpft – aber das Verbergen dieser unbequemen Tatsache ermöglichte es den Autoren, ohne Berücksichtigung der informativeren Mittelwerte zu dem Schluss zu kommen, dass “es keinen Zusammenhang zwischen der Dauer der Infektiosität und dem Impf- oder Auffrischungsstatus gab”.

Denken Sie daran, dass eine andere Studie, die 2021 veröffentlicht wurde, ergab, dass Kinder COVID selten auf Erwachsene übertragen, wie es ist. In dieser Forschung wurde festgestellt, dass Nasen- und Rachenabstriche von infizierten Kindern nur halb so wahrscheinlich sind, jemanden mit COVID zu infizieren wie ein ähnlicher Nasen- oder Rachenabstrich, der von infizierten Erwachsenen gesammelt wurde.

“‘Virus vergießen’ … WELCHER VIRUS?” fragte einen skeptischen Kommentator. “Die ganze Forschung stellt ein Märchen dar.”

“False”, schrieb ein anderer und spiegelte das gleiche Gefühl in Bezug auf die neue Forschung wider. “Menschen sind keine Krankheitsvektoren oder Biogefahren”.

“Was auch immer sie vergießen, es ist kein Virus”, fügte ein anderer hinzu. “Dieses virale Ding muss auf die Weide gebracht werden.”

“Sie haben vielleicht ein synthetisches Toxin, das irgendwo in einem Labor erfunden wurde und dazu führt, dass Kinder kranke Gefühle haben. Es kann Schlangengift oder ein anderes Toxin sein, das nicht natürlich vorkommt, aber die Förderung dieses Virus-Hoaxs schafft nur Angst und ermöglicht es den Menschen, ihre Kinder blind zu schlagen, weil sie denken, dass sie das Richtige tun. ”

Es gibt so ziemlich nie einen guten Grund, sich impfen zu lassen – dafür ist das natürliche Immunsystem da. Erfahren Sie mehr unter Vaccines.news.

