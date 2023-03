Geldautomatensprengung in Kronberg”

23.03.2023, 02:00 Uhr,

(mas) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde gegen 02:00 Uhr in der Frankfurter Straße in Kronberg ein Geldautomat gesprengt. Die durch mehrere Explosionen aus dem Schlaf gerissenen Anwohner berichteten am Notruf über dunkel gekleidete Personen, welche sich in der dortigen Bankfiliale zu schaffen machten. Im Anschluss seien diese mit hoher Geschwindigkeit in einem dunklen PKW in Richtung der B455 geflüchtet. Durch die Explosionen wurde das Gebäude derart schwer beschädigt, dass die Anwohner zunächst evakuiert werden mussten. Für die Dauer der Maßnahmen wurden diese von der Feuerwehr Kronberg betreut. Ein Statiker prüft derzeit ob das Gebäude einsturzgefährdet ist. Nach ersten Erkenntnissen dürfte ein schwarze Audi RS6 mit der Tat in Verbindung stehen. Die unmittelbar eingeleitete Großfahndung der Polizei dauert gegenwärtig noch an. Die Höhe des entwendeten Bargeldes sowie des entstandenen Sachschadens können noch nicht beziffert werden. Personen, welche im Vorfeld verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Geldinstitutes oder zu dem flüchtigen PKW getätigt haben, werden gebeten sich mit der Regionalen Kriminalinspektion Hochtaunus unter der Rufnummer 06172/120 – 0 in Verbindung zu setzen.