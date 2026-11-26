Gelsenkirchen – Der YouTube-Kanal Aktien mit Kopf behauptet, Schalke 04 stehe kurz davor, seinen neuen Kampagnenfilm zu löschen. Einen Beleg dafür liefert das Video nicht. Der Verein hat den Spot zum Orange Day am 25. November gemeinsam mit L’Oréal Paris veröffentlicht; die offizielle Vereinsseite ist weiterhin online. Streit gibt es über die Darstellung im Film und über die Reaktion des Klubs auf Kommentare.

Stand: 18:29 Uhr MEZ

Das Video erschien am 26. November 2026 um 17:29 Uhr auf dem Kanal Aktien mit Kopf, dauert 9 Minuten und 19 Sekunden und trägt den Titel „HAHA: Schalke 04 ist kurz davor, dieses VIDEO zu LÖSCHEN!“. Sprecher ist der Kanalbetreiber Kolja Barghoorn. Eine inhaltliche Beschreibung fehlt; unter dem Clip stehen vor allem Affiliate-Links. Grundlage unserer Prüfung sind die automatisch erzeugten Untertitel, die offizielle Vereinsmitteilung und die vom Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen wiedergegebenen Angaben von UN Women Deutschland.

Worum es tatsächlich geht, steht auf der Vereinsseite von Schalke 04: Zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen hat der Klub gemeinsam mit L’Oréal Paris und der Initiative „StandUP – gegen Belästigung in der Öffentlichkeit“ einen Kampagnenfilm veröffentlicht. Er thematisiert sexualisierte Belästigung im Stadion und wirbt für ein Training, das L’Oréal zusammen mit der Organisation Right To Be entwickelt hat. Vermittelt werden fünf Schritte der sogenannten 5D-Methode: Dazwischengehen, Delegieren, Dokumentieren, Da sein und Direkt ansprechen. Vorständin Christina Rühl-Hamers nennt sexuelle Belästigung „kein Kavaliersdelikt“. Für jedes absolvierte Training sollen zusätzlich 3 Euro in präventive Maßnahmen fließen.

Im Film, den Barghoorn ausführlich einspielt, heißt es unter anderem: Belästigung in der Öffentlichkeit gebe es „auch im Stadion“, jede Tat sei „ein Angriff auf unser Selbstwertgefühl“. Am Ende folgt der Aufruf, ein Zeichen zu setzen „gegen Belästigung im Stadion, für Respekt, für Sicherheit, für Schalke“ und am Training teilzunehmen. Die Szenen sind gestellt. Zu sehen sind nachgestellte Situationen, in denen hellhäutige Männer Frauen belästigen; gegen Ende greift ein dunkelhäutiger Mann ein. Herkunft oder Aufenthaltsstatus der Darsteller teilt der Verein nicht mit.

Genau diese Rollenverteilung ist der Kern der Kritik, die Barghoorn aus der Kommentarspalte vorliest und selbst aufgreift. Viele Kommentare rügen, die gezeigten Männer wirkten „weiß“ oder „deutsch gelesen“, während am Ende ein dunkelhäutiger Mann helfe. Barghoorn hält das für den Grund des Streits und spricht von einem „Realitätsleugnungssinn“. Als Beleg verweist er auf Kommentare, die polizeiliche Tatverdächtigenstatistiken und einen aktuellen Ermittlungsfall in Schweinfurt anführen, in dem sieben Jugendliche und Heranwachsende unter Verdacht stehen. Dieser Fall ist Gegenstand laufender Ermittlungen, kein rechtskräftiges Urteil. Zudem betrifft eine Kampagne gegen Belästigung im Stadion etwas anderes als die polizeiliche Kriminalstatistik zu Sexualstraftaten insgesamt. Beides lässt sich nicht einfach gleichsetzen.

Der Titel des YouTube-Videos hält der Prüfung nicht stand. Barghoorn sagt im Clip nicht, der Verein werde den Kampagnenfilm löschen. Er vermutet, Schalke sei „kurz davor, die Kommentare zu deaktivieren“, und werde „wahrscheinlich“ als Nächstes die Plattform X verlassen. Beides ist Spekulation. Belegt ist eine öffentliche Erwiderung des Klubs, die Barghoorn vorliest und die auch unabhängig wiedergegeben wird: Die Art und Weise mancher Kommentare habe „nichts damit zu tun, wofür der S04 steht“. Es zeige, „wie wichtig solche Aktionen sind“. An „alle Hater“ richtet der Verein die Sätze: „Wir wollen euch nicht. Danke, dass wir wissen, wen wir blockieren und melden müssen.“ Eine Ankündigung, den Film selbst zu entfernen, ist das nicht. Die Vereinsseite mit der Kampagne war am Abend des 26. November weiterhin erreichbar.

Auch formal ist der Spot kein alleiniger Einfall der Schalke-Kommunikationsabteilung. Dieselbe StandUP-Kampagne nutzen weitere Klubs. Arminia Bielefeld etwa hat im Rahmen seiner Partnerschaft mit L’Oréal Paris einen sehr ähnlich gesprochenen Film veröffentlicht; der Text entspricht weitgehend dem Schalke-Clip, nur der Vereinsname am Ende ist ausgetauscht. Wer den Schalke-Spot als einzigartige politische Inszenierung eines einzelnen Klubs darstellt, verkürzt den Vorgang.

In der Vereinsmitteilung beruft sich Schalke auf Zahlen von UN Women Deutschland: Jede zweite Frau erlebe sexuelle Belästigung, „alle vier Minuten wird eine Frau Opfer von Gewalt“. Die zweite Formulierung ist ungenau. In der amtlichen Wiedergabe dieser Kampagnenzahlen durch das Bundesbauministerium zum Orange Day heißt es genauer: Alle 4 Minuten füge ein Mann in Deutschland seiner Partnerin oder Ex-Partnerin Gewalt zu; jede zweite Frau in Deutschland sei bereits sexuell belästigt worden. Die Vier-Minuten-Zahl betrifft also dokumentierte Partnergewalt, nicht Belästigung im Stadion im Allgemeinen.

Barghoorn schließt mit der Meinung, es werde Zeit für „ein paar rechte Fußballvereine“, weil bei „grün linken Vereinen“ Identitätspolitik wichtiger sei als Leistung. Das ist ein politisches Werturteil, kein nachprüfbarer Befund zum Kampagnenfilm.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Titel, der das Löschen eines Films ankündigt, während im Beitrag selbst nur über Kommentare und eine mögliche Abkehr von einer Plattform spekuliert wird, ist kein Nachweis, sondern ein Köder. Wer ernst genommen werden will, sollte beides nicht verwechseln.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Verein darf sich gegen Belästigung im Stadion stellen. Wer dafür aber ein Lehrstück inszeniert, in dem die Rollen wie in einem Moralkabinett verteilt wirken, muss sich nicht wundern, wenn das Publikum die Kulisse diskutiert und nicht nur die Botschaft.

KOMMENTAR / MEINUNG: Kritik an einem Werbespot ist keine Straftat. Wer Andersdenkende pauschal als Hater blockieren und melden will, stärkt nicht den Schutz von Frauen, sondern den Eindruck, Widerspruch sei unerwünscht. Schwere Vorwürfe aus laufenden Ermittlungen gehören vor ein Gericht, nicht als fertiger Beleg unter einen Werbefilm.

Prüfen Sie Zuspitzungen in Videotiteln, bevor Sie sie teilen. Hinweise und Fragen bitte an unseren Telegram-Kanal.

Quellen:

FC Schalke 04 – #STEHTAUF: Schalke 04 setzt mit der StandUP-Kampagne von L’Oréal ein Zeichen zum Orange Day, 25.11.2026: https://schalke04.de/inside/standup-kampagne-orange-day/

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – Orange the World – Stopp Gewalt gegen Frauen, 25.11.2026: https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/kurzmeldungen/DE/2026/11/orangeday.html

Aktien mit Kopf / YouTube – „HAHA: Schalke 04 ist kurz davor, dieses VIDEO zu LÖSCHEN!“, 26.11.2026: https://www.youtube.com/watch?v=T4MP6z5ns-E

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