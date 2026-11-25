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Schweinfurt – Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen sieben Jugendliche und Heranwachsende wegen des Verdachts mehrerer Sexualstraftaten zum Nachteil einer Schülerin. Die Beschuldigten sind den Angaben zufolge derzeit 16 bis 18 Jahre alt, das mutmaßliche Opfer ist mittlerweile 13 Jahre alt. Sechs der Verdächtigen wurden identifiziert, vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Eine siebte Person ist noch nicht identifiziert. In Untersuchungshaft befindet sich bisher niemand. Die Übergriffe sollen von Anfang 2025 bis April 2026 erfolgt sein. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Stand: 18:11 Uhr MEZ

Die Angaben gehen auf Mitteilungen der Polizei zurück, die die Deutsche Presse-Agentur und weitere Medien am Mittwoch wiedergaben. Auf den öffentlichen Internetseiten der Bayerischen Polizei und der Staatsanwaltschaft Schweinfurt war die Meldung zum Zeitpunkt dieser Darstellung noch nicht als eigene Pressemitteilung auffindbar. Nach derzeitigem Stand sollen die Tatvorwürfe den Zeitraum von Anfang 2025 bis April 2026 betreffen. Zu konkreten Handlungen, zum Geschlecht der Beschuldigten und dazu, wer welche Tat begangen haben soll, machten die Behörden keine Angaben. Diese Lücken werden hier nicht gefüllt.

Zwischen einem Verdächtigen und der Geschädigten soll es nach Kenntnistand der Ermittler eine Vorbeziehung gegeben haben. Was damit genau gemeint ist, wurde nicht mitgeteilt. Ob und in welcher Form weitere persönliche oder soziale Beziehungen zu den übrigen Verdächtigen bestanden, müsse noch ermittelt werden. Weitere Einzelheiten zum Umfeld der Schülerin nennt dieser Bericht bewusst nicht.

In der vergangenen Woche gab es umfangreiche Wohnungsdurchsuchungen bei den sechs bereits identifizierten Beschuldigten. Die Betroffenen wurden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Mehrere Gegenstände wurden sichergestellt und werden derzeit ausgewertet; nähere Angaben dazu liegen nicht vor. Haftbefehle und Untersuchungshaft sind nach den vorliegenden Berichten bisher nicht vollzogen. Eine vorläufige Festnahme ist kein Schuldspruch.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um Jugendliche und Heranwachsende. Für diesen Altersbereich gilt das Jugendgerichtsgesetz; bei Heranwachsenden kann Jugendstrafrecht angewendet werden. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Schweinfurt nach Angaben lokaler Medien in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt für alle Beschuldigten die Unschuldsvermutung.

BILD schreibt in der Überschrift, eine 13-Jährige sei „offenbar monatelang missbraucht“ worden, und stellt die sechs Festnahmen in den Vordergrund. Amtlich ist ein Verdacht, kein festgestellter Tathergang. Im Raum stehen sieben Beschuldigte, nicht nur sechs; eine Person ist noch nicht identifiziert. Die angebliche Spanne reicht nach Polizeiangaben von Anfang 2025 bis April 2026, also über mehr als ein Jahr. Nationalitäten der Beschuldigten, die BILD der Polizei zuschreibt, enthält die dpa-Wiedergabe nicht; sie sind für den strafrechtlichen Vorwurf nicht erheblich und werden hier nicht übernommen. Reißerische Tatschilderungen enthält die BILD-Meldung selbst nicht; sie bleiben auch hier aus.

KOMMENTAR / MEINUNG: Vorläufig festgenommen ist nicht verurteilt. Ohne Untersuchungshaft bleibt der Vorgang ein schwerer Verdacht, mehr nicht. Genau deshalb gehören Worte wie offenbar und Missbrauch nicht in dieselbe Schlagzeile, als sei die Tat schon bewiesen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Kind, das unter dem Vorwurf sexueller Gewalt als Geschädigte geführt wird, braucht Schutz, nicht Neugier. Was die Behörden zur Vorbeziehung nicht erklären, darf auch niemand ausmalen. Jede zusätzliche Einzelheit kann das Mädchen kenntlich machen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Für Jugendliche und Heranwachsende gilt ein eigenes Verfahrensrecht. Das ist keine Verharmlosung, sondern die gesetzliche Ordnung. Wer die Beschuldigten vor einem Urteil schon festlegt, unterläuft beides: den Schutz des Kindes und den Rechtsstaat.

Halten Sie sich an die behördlichen Angaben und an die Unschuldsvermutung. Spekulieren Sie nicht über das Kind und nicht über die Beschuldigten, solange die Ermittlungen laufen.

Quellen:

Süddeutsche Zeitung / dpa – Kind monatelang sexuell missbraucht – Sieben Verdächtige, 25.11.2026: https://www.sueddeutsche.de/bayern/missbrauch-einer-schuelerin-kind-monatelang-sexuell-missbraucht-sieben-verdaechtige-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-261125-930-51140

Merkur – Missbrauch in Schweinfurt: Sieben Jugendliche unter Verdacht, 25.11.2026: https://www.merkur.de/bayern/missbrauch-in-schweinfurt-sieben-jugendliche-unter-verdacht-94608346.html

Mainfranken24 – Schweinfurt: Schwere Vorwürfe wegen Sexualstraftaten gegen Jugendliche, 25.11.2026: https://www.mainfranken24.de/schweinfurt-schwere-vorwuerfe-wegen-sexualstraftaten-gegen-jugendliche-293760/

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