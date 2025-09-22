GEWALT-EXPLOSION AN SCHULEN! SCHOCK-ZAHLEN AUS BADEN-WÜRTTEMBERG

EDEN TAG 15 KINDER OPFER VON SCHLÄGEN, BEDROHUNGEN ODER SEXUELLER DEMÜTIGUNG+++ Baden-Württemberg steht unter Schock: Die aktuellen Zahlen aus dem Innenministerium in Stuttgart offenbaren ein dramatisches Ausmaß der Gewalt an Schulen – und zeigen, dass der Schulhof längst kein sicherer Ort mehr ist! Im vergangenen Jahr wurden fast 2800 Schülerinnen und Schüler Opfer von Straftaten – ein brutaler Schnitt von 15 Opfern pro Schultag! Dabei geht es nicht nur um harmlose Rangeleien: Die Taten reichen von Schlägen, massiven Drohungen und schweren Beleidigungen bis hin zu sexuellen Herabwürdigungen – ein erschütterndes Spiegelbild der Zustände an deutschen Schulen. Noch alarmierender: Die Gewalt macht auch vor Lehrkräften nicht halt! 157 Pädagogen wurden 2024 attackiert – beleidigt, bedroht, verletzt oder systematisch gemobbt. Das ist ein unfassbarer Anstieg von 158 Prozent im Vergleich zu 2018 und lässt viele Lehrer verzweifeln. Immer häufiger berichten sie von psychischen Belastungen, Angstzuständen und der Frage, ob sie überhaupt noch ihrer Berufung nachgehen können. Besonders brisant: Die Zahlen offenbaren auch eine hohe Beteiligung nichtdeutscher Tatverdächtiger an der Gewaltwelle. Laut der Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der AfD-Fraktion beträgt der Ausländeranteil unter den tatverdächtigen Schülern 36 Prozent – also mehr als ein Drittel. Auffällig dabei: Syrische Schüler stellen mit 264 Gewalttaten die größte Gruppe. Jeder vierte ausländische Tatverdächtige kam 2024 aus Syrien. Es folgen Afghanen mit 72 Fällen, Ukrainer mit 67, Iraker mit 61 und Kosovaren mit 51 Taten. Die Zahlen befeuern die Debatte über die Auswirkungen von Migration auf die innere Sicherheit und den Bildungsalltag. Kritiker werfen der Landesregierung vor, die Augen vor der Realität zu verschließen und Lehrkräfte sowie Schüler mit der Gewalt alleinzulassen. Immer häufiger fordern Eltern, Lehrerverbände und Oppositionspolitiker konkrete Konsequenzen: mehr Sicherheitspersonal an Schulen, null Toleranz bei Gewalt – und eine ehrliche Analyse der Ursachen, ohne ideologische Scheuklappen. Fakt ist: Der Schulalltag in Baden-Württemberg hat sich für viele Kinder und Lehrer dramatisch verändert – und die Politik steht unter Druck, endlich zu handeln, bevor die Klassenzimmer zu Kampfzonen werden.