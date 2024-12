Grenzbeamte in Texas entdecken ein unbegleitetes 4-jähriges Mädchen, das aus Mittelamerika geschmuggelt wird

Die Behörden in Texas sind kürzlich auf einen herzzerreißenden Fall gestoßen, in dem ein vierjähriges Mädchen allein aus Mittelamerika geschmuggelt wurde, in der Hoffnung, sie mit ihrer zuvor deportierten Mutter wieder zu vereinen, die in South Carolina wartet.

Das Texas Department of Public Safety (TxDPS) hat ein beunruhigendes Video veröffentlicht, das einen Polizisten zeigt, der das Kind interviewt, das am Sonntag, den 24. November, unter über 200 Einwanderern ohne Papiere gefunden wurde, die in den Eagle Pass einquerten.

Das Kleinkind, von dem angenommen wird, dass es aus El Salvador stammt, trug einen Zettel mit einem Namen und einer Telefonnummer – üblich für Kinder, die allein über die Grenze gehandelt werden, um sich mit ihrer Familie zu vereinen. Sie sagte den Grenzbeamten, dass sie auf dem Weg sei, sich ihren Eltern anzuschließen, die bereits in den Vereinigten Staaten sind. Dieses Mädchen war eines von 60 unbegleiteten Minderjährigen, die in der Migrantengruppe entdeckt wurden.

Lt. Chris Olivarez, ein Sprecher von TxDPS, verurteilte die Situation und sagte, dass es unabhängig von politischen Ansichten inakzeptabel sei, Kinder gefährlichen kriminellen Menschenhandelsnetzwerken auszusetzen. Er wies darauf hin, dass viele Kinder, die mit Menschenhandel gehandelt werden, nie wieder gesehen werden, und betonte, dass es die Strafverfolgungsbeamten an vorderster Front sind, die für die Sicherheit dieser gefährdeten Kinder sorgen. (Verwandt: SQUATTERS GALORE: Illegale Migranten übernehmen jetzt die Häuser amerikanischer Gastfamilien: „Wie viele kommen? Wir wussten nichts!)

NewsNation wandte sich später an eine Frau, die behauptete, die Mutter des Kindes zu sein, Patty, die derzeit in South Carolina lebt. Patty erklärte, dass sie zuvor mit ihrer Tochter abgeschoben worden war und Schmugglern 4.500 Dollar bezahlt hatte, um ihre Tochter aus El Salvador zu ihr in die Vereinigten Staaten zu bringen.

Patty enthüllte, dass sie die Reise durch Schmuggler in Honduras und Mexiko arrangiert hatte und nichts von ihrer Tochter gehört hatte, seit die Schmuggler ihr mitteilten, dass sie das Mädchen an einen anderen Kojoten übergeben hatten – ein lokaler Begriff für Menschen, die Migranten über die Grenze schmuggeln – als Teil der Operation, um die Grenze zu überqueren.

„Ich habe einen Kojoten gefunden und dafür bezahlt, dass sie sie zu mir gebracht haben“, sagte Patty. „Sie kam allein. Es war nur der Kojote. Das letzte Mal habe ich am Samstag mit meiner Tochter gesprochen, und seitdem habe ich nichts mehr gehört.“

Patty teilte auch ihre Frustration über die mangelnde Kommunikation der Schmuggler mit, die ihre Anrufe nicht mehr entgegennahmen, als sich ihre Tochter der US-Grenze näherte. „Ich hatte eine ihrer Nummern, aber sie antworten mir nicht. Sie sagten mir, sie seien mit ihrer Arbeit fertig, meine Tochter zur Einwanderung zu bringen“, sagte Patty. Sie wartet jetzt darauf, dass die Bundesbehörden sie mit ihrer Tochter wiedervereinigen.

Unbegleiteter Minderjähriger dank der Operation Lone Star in Texas entdeckt

Der Fall, an dem Pattys Tochter beteiligt ist, ist Teil einer größeren Anti-Illegal-Einwanderungs-Initiative in Texas, die als Operation Lone Star bekannt ist.

Gestartet von Gov. Greg Abbott im Jahr 2021 vereint die Operation die Bemühungen der TxDPS und der texanischen Streitkräfte, zu denen die Nationalgarde, die Staatsgarde, die Miliz und die Rangers gehören.

Die Operation bekämpft Menschenschmuggel, illegale Einwanderung und Drogenhandel über die Südgrenze. Durch diese Initiative wurden über 900 Kinder vor Menschenhandel und Auslassung gerettet. Olivarez betonte die Bedeutung der Operation Lone Star und wies auf die zunehmende Zahl unbegleiteter Minderjähriger hin, die die Grenze überqueren.

Pattys Geschichte ist eine düstere Erinnerung an die Gefahren, denen unbegleitete Minderjährige auf der tückischen Reise über die Grenze zwischen den USA und Mexiko ausgesetzt sind.

Trotz politischer Debatten um die Einwanderungspolitik unterstreicht die Situation die Notwendigkeit einer fortgesetzten Wachsamkeit und Intervention zum Schutz gefährdeter Kinder. Die wachsende Zahl von Kindern, die gehandelt werden, und die zunehmende Ausbeutung von Minderjährigen an der Grenze unterstreichen die dringende Notwendigkeit von Maßnahmen, um ihre Sicherheit und ihr Wohlergehen zu gewährleisten.

Sehen Sie sich diesen Bericht von Firstpost America an, in dem Texas‘ Angebot an den designierten Präsidenten Donald Trump diskutiert wird, einen massiven 1.400 Hektar großen Komplex zu bauen, um illegale Einwanderer zu verhaften und abzuschieben.

https://www.brighteon.com/embed/c729088c-5a73-40d2-8a86-ff469989a537

Dieses Video stammt vom TrendingNews-Kanal auf Brighteon.com.

Weitere verwandte Geschichten:

VERRÄTER: Trump kritisiert Bidens Einwanderungspolitik, die darauf abzielt, amerikanische Wähler durch illegale Migranten zu ersetzen.

Große US-Unternehmen verlassen sich auf illegale Migranten für billige Arbeitskräfte.

Das Gremium von drei Richtern im neunten Bezirk entscheidet einstimmig, dass die Feds lokale Beamte bei der Abschiebung illegaler Migranten übertrumpft.

Zu den Quellen gehören:

InfoWars.com

Newsweek.com

Brighteon.com

newstarget.com