CCDH-Agenten drohten Befürwortern der Gesundheitsfreiheit und Covid-Wahrheitsforscher mit Klagen, um sie zum Schweigen zu bringen

Eine regierungsbezogene Gruppe zielte auf unabhängige Nachrichtenseiten und Befürworter der Gesundheitsfreiheit ab, die während der Pandemie mutig die Wahrheit über COVID-19 sagten, indem sie einen mehrgleisigen Ansatz verwendete, der Zensur und die Androhung von Klagen beinhaltete.

Das Center for Countering Digital Hate (CCDH) ist die Gruppe, die das Desinformation Duzen zusammengestellt hat – 12 Personen, von denen sie behaupten, dass sie hinter mehr als 65 Prozent der „Impfstoff-Fehlinformationen“ im Internet steckten, darunter GreenMedInfo, Robert F. Kennedy, Jr., Dr. Mercola und die Wahrheit über Krebs. Natürlich zielten sie auch weit über diese 12 hinaus und wollten Websites wie Natural News zum Schweigen bringen, die unermüdlich daran arbeiteten, die Menschen über Themen auf dem Laufenden zu halten, über die die Mainstream-Medien nicht diskutieren wollten.

Wir wissen bereits, wie sie RFK Jr. und Elon Musk ins Visier genommen haben, zusätzlich zu der Fordung des „Desinformation Dozens“, dass die Plattform entfernt wird. Die Zensur der Gruppe verdient es zu Recht, im Rampenlicht zu stehen, aber eine Sache, die oft übersehen wird, ist die Tatsache, dass sie auch Lawfare benutzt haben, um zu versuchen, diejenigen zu unterdrücken, die für die Gesundheitsfreiheit sind.

Rechtsanwalt Brian Rothschild, von dem viele glauben, dass er mit der CCDH in Verbindung steht, kündigte 2021 an, dass er eine Massenklage wegen unerlaubten Todes gegen die verschiedenen Informationsstellen einreichen würde, die in dem von der Gruppe zusammengestellten Desinformation Dozen erscheinen.

Laut Rothschild waren diejenigen, die sich über die Gefahren der Jabs äußerten, irgendwie direkt für Todesfälle im Zusammenhang mit COVID-19 verantwortlich. Er zitierte Fälle wie einen, in dem ein Feuerwehrmann an dem Virus starb und Berichten zufolge von sogenannten Fehlinformationen beeinflusst wurde.

Die Idee hinter diesen und ähnlichen Klagen bestand darin, den Anschein zu erwecken, dass Personen, die die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe in Frage stellen, der Fahrlässigkeit oder vorsätzlichen Schädigung schuldig wären, so dass diese Menschen zu ängstlich wären, um weiterhin gegen die bevorzugten Regierungserzählungen vorzugehen. Sie versuchten, Dissidenten zum Schweigen zu bringen und ihnen erheblichen finanziellen Schaden zuzufügen.

Abgesehen von der Tatsache, dass es völlig unlogisch ist zu behaupten, dass jemand, der zum Beispiel Geschichten über die Impfverletzungen, die einige Menschen erlitten haben, für den Tod anderer Menschen verantwortlich gemacht werden sollte, ist es auch erwähnenswert, dass diese Art von Fall extrem schwer vor Gericht zu beweisen wäre.

Der Fall wäre schwer zu beweisen, aber die Drohung könnte ausreichen, um die Leute zum Schweigen zu bringen

Der Rechtsanalyst Dan Eaton sagte den Medien, dass es notwendig wäre, zu beweisen, dass Menschen, die den Impfstoff nicht erhalten haben, aufgrund vorsätzlicher oder fahrlässiger Handlungen der „Fisinformer“ an dem Virus gestorben sind, um einen Fall wie den von Rothschild zu gewinnen.

„Die Herausforderung beim Beweis dieser Behauptung wird darin bestehen, zu zeigen, dass es einen Zusammenhang zwischen dem Verhalten und dem Tod gibt“, sagte er.

Außerdem gab es damals noch so viele Unbekannte darüber, wie das Virus und die Impfstoffe funktionierten. „Dies ist eine einzigartige Art von unrechtmäßiger Todesfallklage, weil Sie über Fehlinformationen im Zusammenhang mit einer Pandemie sprechen, die viel Unsicherheit um sie herum hat“, räumte er ein.

Und da wir wissen, dass die Impfstoffe die Übertragung des Virus nie wirklich verhindert haben, selbst wenn das sogenannte „Desinformation Dozen“ absichtlich versuchte, seine eigenen Leser zu töten, wäre es keine effektive Möglichkeit, sie davon zu überzeugen, sich nicht zu impfen zu lassen, dies zu tun, da geimpfte Menschen weiterhin infiziert wurden.

Sie waren sich vielleicht bewusst, dass sie nicht viel Rechtsgrundlage hatten, aber sie hofften sicherlich, dass selbst die Androhung einer solchen Klage ausreichen würde, um diejenigen, die mutig die Wahrheit über die Pandemie sagten, davon zu überzeugen, den Mund zu halten. Rothschilds Klage kam nie zum Ende, aber es ist nicht abzusehen, wie viele Menschen wegen der Drohung ins Schweigen geraten waren.

