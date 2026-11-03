HALLOWEEN-HORROR IN DEUTSCHLAND! ÜBER 50 FÄLLE – NADELN UND NÄGEL IN KINDER-SÜSSIGKEITEN!

Deutschland unter Schock! Was als fröhliche Halloween-Nacht voller Verkleidungen, leuchtender Kürbisse und süßer Überraschungen begann, entwickelt sich zu einem erschreckenden Kriminalfall. In mindestens 12 Bundesländern wurden Nadeln, Nägel, Schrauben und andere gefährliche Metallgegenstände in Süßigkeiten entdeckt. Mehr als 50 Fälle beschäftigen inzwischen die Polizei. Mindestens zwei Kinder wurden verletzt. Die große Frage lautet: Wer steckt hinter diesen gefährlichen Manipulationen – und wie können Eltern ihre Kinder schützen?

Deutschland, 3. November 2026 – Der Halloween-Spaß ist für zahlreiche Familien zum Albtraum geworden! Kinder waren am 31. Oktober 2026 verkleidet als Hexen, Gespenster und Monster durch die Straßen gezogen, hatten an Haustüren geklingelt und mit dem traditionellen Ruf „Süßes oder Saures!“ ihre Taschen gefüllt. Doch die vermeintlich harmlosen Süßigkeiten bergen in mehreren dokumentierten Fällen eine erschreckende Gefahr. Nach den aktuellen Recherchen von BILD ermittelt die Polizei bereits in mehr als 50 Fällen in 12 Bundesländern. Betroffen sind unterschiedlichste Süßwaren: Schokoriegel, Kaubonbons, Weingummi, Waffelschnitten und andere Leckereien, die Kinder beim Halloween-Sammeln erhalten hatten. Darin steckten teilweise kaum sichtbare Nähnadeln, spitze Nägel, Schrauben, Metallstifte und Klammern. Besonders erschütternd sind die bislang bekannt gewordenen Verletzungen zweier Kinder. Im niedersächsischen Bremervörde biss eine neunjährige Schülerin in einen Schokoriegel, in dem sich eine mindestens 5 Zentimeter lange Stecknadel befand. Das Mädchen verletzte sich an der Zunge. In Neustadt-Glewe in Mecklenburg-Vorpommern erlitt ein weiteres Kind durch eine Nadel leichte Verletzungen im Mundbereich. Andere Kinder entgingen Verletzungen nur knapp. In München biss ein neunjähriger Junge auf ein mit einer Nadel präpariertes Kaubonbon. Er spuckte die Süßigkeit sofort wieder aus und blieb glücklicherweise unverletzt. In Hannover entdeckte eine Neunjährige sogar gleich drei verdächtige Süßigkeiten: In einem Schokoriegel und zwei Kaubonbons befanden sich jeweils Nadeln. Die Vorstellung, dass Kinder solche Gegenstände versehentlich verschlucken könnten, lässt Eltern bundesweit aufschrecken. Spitze Metallteile können schwere Verletzungen im Mund, in der Speiseröhre oder im Verdauungstrakt verursachen. Besonders heimtückisch: Nicht immer lassen sich die Fremdkörper von außen erkennen. Manchmal wirken sowohl die Süßigkeit als auch ihre Verpackung völlig unauffällig. Damit ist aus dem vermeintlich harmlosen Halloween-Brauch für betroffene Familien eine ernsthafte Sicherheitsfrage geworden. Die Polizei untersucht die Vorfälle und versucht herauszufinden, ob einzelne Taten miteinander zusammenhängen oder unterschiedliche Verantwortliche hinter den Funden stehen. Eine bundesweit koordinierte Tatserie ist bislang ebenso wenig nachgewiesen wie ein bestimmtes gemeinsames Tatmotiv.

Von Baden-Württemberg bis Schleswig-Holstein – die erschreckenden Funde verteilen sich über weite Teile Deutschlands! In Filderstadt im Landkreis Esslingen entdeckten zwei Familien mehrere Nadeln in zwei Milch-Haselnuss-Schnitten, obwohl die gefährlichen Gegenstände von außen nicht sichtbar waren. In Bad Rappenau im Landkreis Heilbronn wurden in mindestens zwei Fällen Stecknadeln in Kaubonbons beziehungsweise einem Schokoriegel festgestellt. Auch Bayern meldet beunruhigende Vorfälle: Neben dem bereits erwähnten Münchner Jungen wurden in Landshut Schrauben und weitere spitze Gegenstände in Kaubonbons und Schokoriegeln entdeckt. In Brandenburg sorgte ein besonders ungewöhnlicher Fund für Aufsehen. In Sallgast im Landkreis Elbe-Elster befand sich eine Nadel an der Aufreißkante einer Verpackung mit Gummisüßigkeiten. In Bremen-Walle fand eine Mutter einen Nagel in einem Schokoriegel. Aus Hamburg-Groß Flottbek wurde der Fall einer dreizehnjährigen Jugendlichen bekannt, die beim Halloween-Sammeln einen Schokoriegel erhalten hatte, in dem später eine Nadel entdeckt wurde. Auch Hessen blieb nicht verschont. In Groß-Zimmern im Landkreis Darmstadt-Dieburg wurde einem Kind ein Schokoriegel mit einem Nagel übergeben. Glücklicherweise wurde die Süßigkeit nicht gegessen. Aus Mecklenburg-Vorpommern liegen Meldungen unter anderem aus Carlow, Schönberg, Gadebusch und Neustadt-Glewe vor. Dort waren bis zum 3. November insgesamt fünf Fälle bekannt geworden. In Niedersachsen beschäftigen neben Bremervörde und Hannover weitere Ermittlungen die Behörden. Einen Sonderfall stellt Garbsen bei Hannover dar: Eine Frau gab an, eine Nähnadel in einem Schokoriegel gefunden zu haben, den sie zuvor in einem Supermarkt gekauft hatte. Ob und auf welche Weise dieses Produkt manipuliert wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. In Nordrhein-Westfalen wurden unter anderem aus Essen und Bad Salzuflen entsprechende Funde gemeldet. In Essen entdeckten zwei Familien Nadeln oder Metallstifte in verschiedenen Schokoriegeln und Weingummi. In Bad Salzuflen fand ein Vater eine von außen nicht erkennbare Nadel in einem Kaubonbon aus der Halloween-Ausbeute seiner Tochter. Auch Sachsen-Anhalt ist betroffen. In Burg im Landkreis Jerichower Land wurden in insgesamt sieben Verpackungen gefährliche oder ungewöhnliche Gegenstände wie Schrauben und Cent-Münzen entdeckt. In einem verschenkten Apfel befand sich ebenfalls eine Münze. Weitere verdächtige Süßigkeiten wurden in Magdeburg festgestellt. In Schleswig-Holstein entdeckte eine Elfjährige in Burg auf Fehmarn beim Durchbrechen eines Schokoriegels eine etwa 3 Zentimeter lange Nähnadel. Zwei weitere Mädchen spuckten dort auffällig nach Seife schmeckende Weingummis aus und berichteten später über Beschwerden. In Holm im Kreis Pinneberg steckte ein 3,5 Zentimeter langer Nagel in einem länglichen Kaubonbon. Anschließend tauchten weitere verdächtige Bonbons auf. Auch Thüringen meldete Fälle: In Umpferstedt im Weimarer Land wurden in Kaubonbons zweier Geschwister im Alter von 11 und 12 Jahren schwer erkennbare Metallklammern entdeckt. Aus dem Landkreis Eichsfeld wurde zudem von einer Nadel und einer Cent-Münze in einem Apfel berichtet. Die Berichte zeigen, wie unterschiedlich die Gegenstände, Verpackungen und Fundorte sind. Die Tagesschau berichtet über die bundesweiten Ermittlungen und die Warnungen der Polizei. Bei der regionalen Zuordnung unterscheiden sich einzelne Medienberichte: Während die aktuelle BILD-Übersicht zwölf Bundesländer anhand konkreter Fundorte aufführt und für Berlin, Rheinland-Pfalz, Sachsen und das Saarland zunächst keine bestätigten Fälle nennt, erwähnt der Deutschlandfunk auch Rheinland-Pfalz als betroffen. Die Ermittlungen und die Überprüfung eingegangener Meldungen dauern an.

Jetzt wächst die Sorge der Eltern – und die Polizei steht vor einer schwierigen Aufgabe! Denn bislang ist nicht geklärt, wer die gefährlichen Gegenstände in die Halloween-Süßigkeiten eingebracht hat, ob die Vorfälle miteinander in Verbindung stehen und welche Motive dahinterstecken könnten. Nach Medienberichten prüft das Polizeipräsidium Niederbayern auch den Verdacht, ob eine sogenannte TikTok-Challenge oder ein vergleichbarer Internettrend eine Rolle spielen könnte. Dafür gibt es bisher allerdings keinen öffentlich gesicherten Beleg. Eine Vermutung darf deshalb nicht zur feststehenden Tatsache erklärt werden. Die Polizei in Essen erklärte, dass das Landeskriminalamt über die Vorfälle informiert sei und ein Austausch zwischen den Polizeibehörden stattfinde. Besonders besorgniserregend ist, dass zahlreiche Süßigkeiten äußerlich keinerlei auffällige Veränderungen erkennen ließen. Eltern sollten deshalb die gesammelten Halloween-Süßigkeiten ihrer Kinder vor dem Verzehr sorgfältig untersuchen. Verdächtig können beschädigte Verpackungen, winzige Einstichstellen, ungewöhnliche Verformungen, sichtbare Fremdkörper oder ein auffälliger Geschmack sein. Selbst unbeschädigte Verpackungen bieten jedoch keine absolute Gewähr, dass ihr Inhalt ungefährlich ist. Die Prüfung mit einem Magneten kann zwar bestimmte Metallteile sichtbar machen oder deren Vorhandensein vermuten lassen, ist aber ausdrücklich kein zuverlässiger Sicherheitsnachweis. Auch nicht magnetische oder ungünstig liegende Gegenstände könnten unentdeckt bleiben. Bestehen Zweifel, sollte die betroffene Süßigkeit keinesfalls gegessen werden. Wer einen verdächtigen Fund entdeckt, sollte das Produkt mitsamt Verpackung sichern und sich an die Polizei wenden. Fremdkörper sollten möglichst nicht herausgezogen werden, damit mögliche Spuren erhalten bleiben. Hat ein Kind möglicherweise eine Nadel, einen Nagel oder einen anderen spitzen Gegenstand verschluckt, ist eine umgehende ärztliche Untersuchung erforderlich – auch dann, wenn zunächst keine Beschwerden auftreten. Bei Atemnot, Bewusstlosigkeit, starken Schmerzen oder schweren Verletzungen muss sofort der Rettungsdienst unter 112 verständigt werden. Die gefährlichen Halloween-Funde beschränken sich nicht auf Deutschland: Auch aus dem österreichischen Linz wurde ein Fall bekannt, bei dem ein Vater etwa 1 Zentimeter lange Nägel in Süßigkeiten seiner Kinder entdeckte. Teilweise waren die Metallteile von außen nicht sichtbar. Der Deutschlandfunk berichtet über die Ermittlungen und die Warnungen an Familien. Die Häufung solcher Funde wirft grundlegende Fragen auf: Wie können Kinder beim gemeinsamen Halloween-Sammeln besser geschützt werden? Lassen sich mögliche Tatorte durch Hinweise von Familien und Nachbarn eingrenzen? Können Verpackungen, Spuren und Zeugenaussagen die Ermittler zu den Verantwortlichen führen? Fest steht: Wer vorsätzlich spitze Gegenstände in Süßigkeiten versteckt und diese an Kinder weitergibt, nimmt erhebliche Verletzungsgefahren in Kauf. Ob und in welchem Umfang dies in den einzelnen Fällen tatsächlich geschehen ist, müssen die Ermittlungen klären. Bis dahin gilt für alle Familien eine dringende Warnung: Halloween-Süßigkeiten aufmerksam kontrollieren, verdächtige Funde unverzüglich melden und Kinder über mögliche Gefahren informieren. Aus einem Kinderfest darf kein Glücksspiel mit der Gesundheit werden!

Quellen

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