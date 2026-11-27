Symbolfoto – Bild KI-generiert

Hamburg – Die Polizei Hamburg fahndet öffentlich nach der 14-jährigen Sophie Rafelt. Die Jugendliche stammt aus dem Stadtteil Horn und verließ am Mittwoch, 25. November 2026, gegen 16 Uhr ein Krankenhaus an der Liliencronstraße in Rahlstedt in unbekannte Richtung. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Bisherige Such- und Überprüfungsmaßnahmen blieben erfolglos; eine Eigengefährdung kann nach Polizeiangaben nicht ausgeschlossen werden. Deshalb erließ eine Richterin am Amtsgericht am Donnerstag einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Die Fahndung ist nach dem Stand der offiziellen Polizeiseite vom 26. November, 16 Uhr, weiterhin aktiv. Ein Hinweis auf ein Auffinden lag am Freitagmorgen nicht vor.

Stand: 08:48 Uhr MEZ

Anlass ist ein BILD-Bericht vom 26. November 2026, 17:58 Uhr, mit der Überschrift „Hamburg: Schülerin (14) aus Klinik verschwunden – sie könnte in Gefahr sein“. Der Text ist aktuell, kein Archivstück. Wir haben die Angaben mit der Pressemitteilung der Polizei Hamburg, der Fahndungsseite der Behörde sowie den Berichten des Hamburger Abendblatts und der MOPO abgeglichen. Der Kern stimmt: Die 14-Jährige wird seit Mittwochnachmittag vermisst, nachdem sie ein Krankenhaus in Rahlstedt verlassen hat; die Polizei fahndet öffentlich mit einem Lichtbild. An mehreren Stellen weicht BILD aber von der amtlichen Darstellung ab.

Der wichtigste Unterschied betrifft den Stadtteil. BILD schreibt, Sophie sei eine „Schülerin aus dem Hamburger Stadtteil Rahlstedt“. Die Polizei formuliert in der ersten Zeile ebenfalls, die 14-Jährige werde „aus dem Hamburger Stadtteil Rahlstedt vermisst“, stellt aber klar, dass es sich um eine „aus dem Stadtteil Horn stammende Jugendliche“ handelt, die in einem Rahlstedter Krankenhaus untergebracht war. Das Hamburger Abendblatt und die MOPO folgen dieser Unterscheidung: Wohnort Horn, Verschwinden in Rahlstedt. Dass sie eine Schülerin ist, steht in der Polizeimeldung nicht.

Auch Zeitpunkt und Ort sind bei der Polizei genauer als bei BILD. Vermisst wird die Jugendliche seit dem 25. November 2026, 16 Uhr. Ort des Verschwindens ist die Liliencronstraße in Hamburg-Rahlstedt. Die Polizei spricht von einem „Rahlstedter Krankenhaus“, ohne den Namen der Klinik zu nennen. Das Hamburger Abendblatt identifiziert das Haus als das Katholische Kinderkrankenhaus Wilhelmstift an der Liliencronstraße; Polizeisprecherin Laura Wentzien wird dort mit der amtlichen Formulierung zur erfolglosen Suche und zur möglichen Eigengefährdung zitiert. BILD nennt weder die Straße noch den Kliniknamen.

BILD verdichtet den Polizeisatz, eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden, in der Überschrift zu „sie könnte in Gefahr sein“. Belegt ist damit keine konkrete Bedrohung durch Dritte, sondern die Einschätzung, dass die Jugendliche sich selbst gefährden könnte. Erst deshalb und weil die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden führten, erließ eine Richterin am Amtsgericht am Donnerstag den Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung. Das Landeskriminalamt der Region Nord (LKA 145) führt die Maßnahmen. All das lässt BILD weitgehend weg.

Die von der Polizei veröffentlichte Personenbeschreibung lautet: scheinbares Alter 14 bis 16 Jahre, circa 170 Zentimeter groß, schlanke Statur, dunkle, lange Haare; zuletzt bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Kapuzenpullover und schwarzen Schuhen. BILD übernimmt Größe, Statur, Haare und Kleidung, lässt aber den Hinweis auf das scheinbare Alter weg.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei Hamburg unter 040/4286–56789 am Hinweistelefon oder in jeder Polizeidienststelle entgegen. Wer die Vermisste sieht, soll sich nach ausdrücklicher Bitte der Polizei direkt unter 110 beim Notruf melden. BILD nennt nur die Hinweisnummer, nicht den Notruf. Eine Erledigungsmeldung der Polizei Hamburg zu diesem Fall lag bis Freitagmorgen nicht vor; auf der Presseportal-Übersicht der Behörde waren am 27. November andere Vermisstenfahndungen als erledigt ausgewiesen, nicht jedoch die Suche nach der 14-Jährigen.

KOMMENTAR / MEINUNG: BILD verlegt die Jugendliche in den falschen Stadtteil und macht aus ihr eine Schülerin, obwohl die Polizei das so nicht sagt. Wer bei einer Vermisstenfahndung den Wohnort verdreht, hilft nicht – er stiftet Verwirrung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Öffentlichkeitsfahndung gibt es nicht leichtfertig. Erst als die Suche erfolglos blieb und eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, hat eine Richterin sie angeordnet. Das ist ernst – und kein Stoff für eine reißerische Überschrift.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer die Jugendliche gesehen hat, sollte sich unmittelbar an die Polizei wenden. Spekulationen über den Klinikaufenthalt oder private Suchaktionen in sozialen Netzwerken gehören nicht dazu.

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Quellen:

Polizei Hamburg, Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6337/6398780

Hamburger Abendblatt: https://www.abendblatt.de/hamburg/hamburg-mitte/article413787025/jugendliche-14-aus-horn-vermisst-wer-hat-das-maedchen-aus-hamburg-gesehen.html

BILD: https://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg-schuelerin-14-aus-klinik-verschwunden-sie-koennte-in-gefahr-sein-6b084c8c78855274ac4ab9a4

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