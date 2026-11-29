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Stuttgart – Mercedes-Benz legt ab Dezember ein freiwilliges Abfindungsprogramm für Beschäftigte außerhalb der Produktion neu auf. Ein Konzernsprecher bestätigte die Laufzeit vom 1. Dezember 2026 bis zum 30. September 2027; wer sich bis Ende März 2027 entscheidet, kann einen Turbo-Zuschlag erhalten. Die Summe von 422.000 Euro, die BILD in den Mittelpunkt stellt, ist kein Pauschalangebot, sondern die Obergrenze eines Handelsblatt-Rechenbeispiels für einen 52-jährigen Ingenieur in einer hohen Entgeltgruppe – und nur mit dem Turbo.

Stand: 19:08 Uhr MEZ

Das Programm gehört zur Produktivitätsoffensive „Next Level Performance“ und richtet sich an die indirekten Bereiche, also Verwaltung, Entwicklung und produktionsnahe Stellen außerhalb der Bandfertigung. Es läuft zehn Monate, vom 1. Dezember 2026 bis zum 30. September 2027. Wer sich bis zum 31. März 2027 entscheidet, kann den sogenannten Turbo erhalten. Das Handelsblatt konnte die Konditionen im Intranet einsehen; ein Konzernsprecher bestätigte der Zeitung die Zeiträume, zu den konkreten Summen äußerte sich Mercedes nicht. Im Zwischenbericht zum dritten Quartal kündigt der Konzern die Neuauflage in der Mercedes-Benz Group AG und der Mercedes-Benz AG an. Es sollen grundsätzlich dieselben Rahmenbedingungen gelten wie bisher, „inklusive doppelter Freiwilligkeit für Beschäftigte und Unternehmen“. Die unmittelbare Produktion bleibt ausgenommen. Tarifbeschäftigte und erstmals auch leitende Führungskräfte sollen ein Angebot erhalten, bestätigte Mercedes-Benz gegenüber dem SWR. Die Stuttgarter Zeitung berichtete Ende September exklusiv über diese Ausweitung.

Angesprochen sind Sachbearbeiter, Meister (intern E5), Teamleiter (E4), Abteilungsleiter (E3) und erstmals Bereichsleiter (E2). Voraussetzung ist eine Betriebszugehörigkeit von mehr als drei Jahren zum Stichtag 1. Dezember. Mehr als 30.000 Beschäftigte außerhalb der Produktion sollen persönlich angeschrieben werden, nach übereinstimmenden Berichten auch länger Krankgemeldete. Wer nicht gehen will, muss nicht; Mercedes kann Anträge aber ablehnen, etwa um Fachkräfte in Schlüsselpositionen zu halten. Über einen Rechner im Intranet können Beschäftigte eine unverbindliche Orientierung berechnen; erste konkrete Angebote sollen Anfang Dezember per E-Mail kommen. In Deutschland sind betriebsbedingte Kündigungen für den Großteil der Belegschaft bis Ende 2034 weitgehend ausgeschlossen, deshalb setzt der Konzern auf freiwillige Abgänge. Eine Unternehmenssprecherin sagte dem SWR Anfang November, die Rahmenbedingungen blieben dieselben wie in der ersten Runde von April 2025 bis März 2026. Damals verließen nach Medienberichten rund 5.500 Beschäftigte das Unternehmen. Finanzvorstand Harald Wilhelm nannte das Programm vor wenigen Wochen „attraktiv und sozial fair“, nannte aber keine Zielzahl.

Die 422.000 Euro sind die Obergrenze eines Handelsblatt-Rechenbeispiels, kein festes Angebot des Konzerns. Zugrunde liegen Tarifgehälter der Entgeltgruppen 13 bis 17 in Baden-Württemberg plus 15 Prozent für Zusatzzahlungen wie Weihnachts- und Urlaubsgeld. Ein 52-jähriger Ingenieur käme danach ohne Turbo auf 274.000 bis 340.000 Euro, mit Turbo auf 339.000 bis 422.000 Euro. BILD nennt als Bruttogehalt ohne Sonderzahlungen 5.460 bis 6.920 Euro; das entspricht der Spanne dieser Entgeltgruppen vor dem Zuschlag. Die Formel für 40– bis 56-Jährige lautet im Beispiel: 22.500 Euro Sockel plus 40 Bruttomonatsgehälter. Der Turbo beträgt zehn Prozent dieser Summe, mindestens 17.500 Euro, plus sechs weitere Monatsgehälter. Bei Beschäftigten bis 39 Jahren zählt die Betriebszugehörigkeit; nach 13 Jahren sind es 17.500 Euro Sockel plus 18 Monatsgehälter. Ein Ingenieur käme damit laut Handelsblatt auf 131.000 bis 160.000 Euro, mit Turbo auf 186.000 bis 226.000 Euro. Für eine Sachbearbeiterin in diesem jüngeren Beispiel rechnete die Zeitung bis 100.000 Euro, mit Turbo bis 144.000 Euro. Die von BILD genannte Summe „bis zu 253.000 Euro“ für Sachbearbeiter ist ebenfalls ein Höchstwert aus dieser Berichterstattung, kein Pauschalbetrag für alle in dieser Gruppe. Ab 57 Jahren bietet Mercedes eine Frühpensionierung an, oft mit sechsstelligen Beträgen; ab 63 Jahren wird eine Pauschale von 25.000 Euro genannt, mit Turbo mindestens weitere 25.000 Euro. Zusätzlich sind fünf Monate bezahlte Freistellung vorgesehen.

Als Grund nennt Mercedes intern ein weiter verschlechtertes wirtschaftliches Umfeld, vor allem das schwache China-Geschäft. 2025 zahlte der Konzern nach Medienberichten 1,6 Milliarden Euro für Abfindungen. Der Stuttgarter Fachanwalt Frank Hahn sagte dem SWR, Führungskräfte wie Abteilungsleiter könnten mit 400.000 bis 500.000 Euro rechnen; das ist eine Schätzung des Anwalts, keine Konzernangabe, und er zweifelt, ob die Konditionen in der zweiten Runde ausreichen. Eine öffentliche Stellungnahme von IG Metall oder Gesamtbetriebsrat speziell zu den neuen Summen und zum Turbo lag bei Redaktionsschluss nicht vor. Der vorherige Personalabbau war laut Zwischenbericht mit dem Gesamtbetriebsrat vereinbart. Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali und IG-Metall-Bezirksleiterin Barbara Resch hatten sich Mitte November gegen drohende Werksschließungen und einen Investitionsstopp an deutschen Standorten gewandt; das betraf die breitere Spardebatte, nicht die jetzt vorliegenden Abfindungsdetails.

BILD stellt die Summe von 422.000 Euro in der Überschrift in den Mittelpunkt und spricht von einem „Geldregen für Zehntausende“. Angeschrieben werden mehr als 30.000 Menschen, ausgezahlt wird diese Obergrenze aber nur in einem engen Beispielfall: ein 52-jähriger Ingenieur in der höchsten der gerechneten Entgeltgruppen, und nur mit Turbo. Ohne Turbo sind es im selben Beispiel höchstens 340.000 Euro, in niedrigeren Gruppen und bei Jüngeren deutlich weniger. Die Zwischenzeile „Eine Viertelmillion für Sachbearbeiter!“ lässt den Höchstwert wie den Normalfall erscheinen. Dass Mercedes die Beträge nicht bestätigt hat, dass der Konzern Anträge ablehnen kann und dass in der ersten Runde nur ein Bruchteil der Angeschriebenen gegangen ist, kommt in der Zuspitzung zu kurz. Der Rat, nicht zu zögern, weil sonst Geld verloren gehe, vermischt den Turbo-Anreiz mit der Lebensentscheidung, den Arbeitsplatz aufzugeben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Zahl, die nur in einem engen Beispielfall und nur bei schneller Entscheidung erreicht wird, ist kein Geldregen für die ganze Belegschaft. Wer so eine Überschrift setzt, verkauft die Ausnahme als Regel.

KOMMENTAR / MEINUNG: Doppelte Freiwilligkeit klingt gerecht, solange beide Seiten wirklich frei entscheiden können. Wenn der Konzern zugleich über ein schlechteres Geschäft und unsichere Standorte spricht, entsteht Druck, auch ohne eine Kündigung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Hohe Abfindungen sind nicht bloß Großzügigkeit, sondern der Preis dafür, dass betriebsbedingte Kündigungen auf Jahre weitgehend ausscheiden. Ob genug Beschäftigte gehen und was das für die bedeutet, die bleiben, wird sich erst zeigen.

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Quellen:

Handelsblatt – So hoch sind die Abfindungsangebote bei Mercedes ab Dezember (Intranet-Konditionen, Sprecher bestätigt Zeiträume), 27.11.2026: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/autobauer-so-hoch-sind-die-abfindungsangebote-bei-mercedes-ab-dezember/100271862.html

Mercedes-Benz Group – Zwischenbericht 3. Quartal 2026 (Neuauflage des freiwilligen Abfindungsprogramms, doppelte Freiwilligkeit): https://group.mercedes-benz.com/dokumente/investoren/berichte/zwischenberichte/q3/mercedes-benz-zwischenbericht-q3-2026.pdf

BILD – 422.000 Euro Abfindung! Bei Mercedes lockt ein Abgang mit Sternchen, 28.11.2026: https://www.bild.de/politik/inland/422-000-euro-abfindung-bei-mercedes-lockt-ein-abgang-mit-sternchen-6b09a72083a96bc174605838

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